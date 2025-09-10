Mesaj straniu al lui Donald Trump după incidentul militar cu drone rusești: „Ce-i cu Rusia care violează spațiul aerian al Poloniei?”

Președintele american Donald Trump a avut miercuri o primă reacție la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută, într-o postare pe rețeaua sa de socializarea Truth Social. Liderul de la Casa Albă a pus sub semnul întrebării intrarea aparatelor de zbor în spațiul aerian al țării, notează Reuters.

„Ce-i cu Rusia care violează spațiul aerian al Poloniei cu drone? Iată-ne!”, a scris Trump.

Sensul exact al comentariului președintelui american nu este clar, însă nu este exclus ca acesta să revină cu explicații pe parcursul zilei, notează SkyNews.

Nu este însă prima reacție venită din partea Statelor Unite. Ambasadorul american la NATO a declarat deja că țara sa va apăra „fiecare centimetru de teritoriu NATO”.

Casa Albă: Donald Trump intenționează să discute astăzi cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki

Agenția națională de presă a Poloniei a întrebat administrația de la Washington care este reacția față de cele 19 drone ale Rusiei care au încălcat spațiul țării NATO.

„Președintele Trump și Casa Albă urmăresc știrile din Polonia. Președintele Trump intenționează să discute cu președintele Nawrocki mai târziu astăzi”, a declarat miercuri un oficial american pentru agenția de presă poloneză PAP, conform portalului polonez de știri ONET.

Polonia a doborât miercuri drone în spațiul său aerian cu sprijinul aeronavelor militare ale aliaților din NATO, fiind prima dată când se știe că un membru al Alianței Nord-Atlantice a tras focuri de armă în timpul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Rusia anunță oficial că „nu a avut intenția” de a ataca ținte din Polonia

Ministerul rus al Apărării a transmis miercuri, într-o declarație oficială, că dronele sale au efectuat un atac major asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, dar că nu a intenționat să lovească niciun obiectiv în Polonia, informează Reuters, The Guardian și Sky News.

Ministerul condus de Andrei Belousov a afirmat că forțele sale și-au atins toate țintele în atac și a subliniat că dronele rusești „care ar fi trecut granița cu Polonia” aveau o rază de acțiune de cel mult 700 de kilometri (434 mile).

„Nu a existat nicio intenție de a ataca vreo țintă pe teritoriul Poloniei”, a spus Ministerul rus al Apărării al Rusiei, în comunicatul emis în limba engleză, fără a confirma sau infirma faptul că dronele sale au intrat efectiv în spațiul aerian polonez.