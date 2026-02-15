INTERVIU. Filmul românesc care în prima săptămână a vândut 200.000 de bilete: „Mult din limbajul din film este împrumutat din glume specifice live-urilor de pe TikTok”

La doar o săptămână de la premiera în cinematografe, filmul „Băieți de Oraș: Golden Boyz” a devenit deja un fenomen de box office, cu aproape 200.000 de bilete vândute și săli pline în toată țara. Într-un interviu pentru publicul HotNews, Vlad Drăgulin, unul dintre actorii principali ai filmului, explică care este rețeta succesului.

„Băieți de Oraș: Golden Boyz” este continuarea unuia dintre cele mai populare branduri de comedie din ultimii ani și aduce pe marele ecran, la o distanță de aproape un deceniu, umorul, personajele și energia prin care au cucerit publicul încă de la primele apariții din serialul TV.

Sinopsis-ul lungmetrajului promite că personajele Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta vor fi de această dată prinse într-un „plan nebun care le răstoarnă lumea”. „Băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic. Regizat de Mihai Bendeac, filmul păstrează umorul autoironic, dar îl duce într-o nouă direcție cinematografică, mai recognoscibil românească și mai ancorată în prezent.

Vlad Drăgulin, unul dintre actorii principali ai filmului, care-l interpretează pe Malone, este parte esențială din această rețetă de succes. Drăgulin vorbește, într-un interviu pentru publicul HotNews, despre presiunea așteptărilor, despre culisele filmărilor și despre cum și-a construit personajul pentru marele ecran.

„Am exersat personajul singur, acasă”

– După aproape un deceniu de la finalul serialului, cum a fost reîntâlnirea cu Malone? Ce ați simțit prima dată când ați intrat din nou în pielea unui personaj care și-a pus amprenta asupra culturii pop românești?

– Vlad Drăgulin: Nu cred că între mine și Malone a existat o pauză; recunosc că am mai exersat personajul singur, acasă. Dar, dacă ar fi să răspund la întrebare, a fost ca atunci când te revezi cu un prieten după 8 ani și pare că a trecut doar o zi.

– Malone a fost mereu unul dintre personajele cele mai recognoscibile din universul „Băieți de oraș”. Ce credeți că l-a făcut să reziste atât de bine în timp, în limbajul și memoria publicului?

– Cred că Malone a fost atât de iubit, pentru că este „victima” grupului și ținta glumelor, iar asta a ca făcut publicul să empatizeze și mai mult cu el. Contează foarte mult că, în ciuda faptului că este arhetipul idiotului suprem, el are totuși o candoare și un suflet bun. Deep down, nu e un om rău.

– Cum s-a schimbat Malone față de serial? E mai matur, mai vulnerabil sau doar mai conștient de alegerile lui?

– Malone a rămas neschimbat și totuși este de fiecare dată surprinzător prin idioțenie. De fiecare dată demonstrează că se poate și mai rău decât înainte. Așa, ca o particularitate tehnică, mult din limbajul lui din film este împrumutat din glume specifice live-urilor de pe TikTok. Am vrut să accentuez puțin depersonalizarea lui, am vrut să nu aibă nimic al lui în limbaj în afară de celebrul „să moară Bianca-n pușcărie!”

– Ce aduce cinema-ul, marele ecran, în plus acestui univers? Ca actor, ați simțit o diferență clară între ritmul și intensitatea filmului față de serial?

– Eu, ca actor, nu mă raportez diferit atunci când e vorba de film sau de o producție TV. E aceeași meserie. Dar sala de cinema aduce oamenii împreună, ceea ce dă o nuanță în plus filmului nostru, îl transformă într-un eveniment, într-o reuniune, pentru că toți oamenii care vin la cinema au un lucru în comun: legătura pe care nu au pierdut-o cu aceste personaje.

„Dacă deschizi TikTok-ul, sunt oameni reali care întrec cu mult grobianismul și nesimțirea personajelor noastre”

Actorul Vlad Drăgulin. FOTO: Arhiva personală

– Ați spus în trecut că personajele din „Băieți de oraș” funcționează pentru că sunt oglinda unei realități românești. Ce spune „Golden Boyz” despre generația care a crescut cu acest serial și care acum a ajuns la o anume maturitate?

– Spune că este o generație cu umor, o generație cu simț de observație. Mi-am dat seama că, cu cât timpul a trecut, cu atât mai valoroasă și necesară este această oglindă. Dacă deschizi TikTok-ul, sunt oameni reali care întrec cu mult grobianismul și nesimțirea personajelor noastre.

– Filmul vorbește mult despre statut, succes și imagine. Ce înseamnă, din punctul dumneavoastră de vedere, să „reușiți” astăzi ca actor, dar și ca om?

– Pentru mine, a reuși ca om înseamnă să rămân echilibrat. Echilibrul înseamnă să fiu mulțumit și recunoscător pentru ceea ce am și pentru ceea ce sunt, să nu îmi doresc nimic din ce are altcineva. A reuși ca om mai are și valență socială; mi-aș dori să cred că oamenii nu strâmbă din nas atunci când aud că trebuie să se întâlnească cu mine.

Din punct de vedere profesional, însă, nu am o rețetă anume. Nu știu ce înseamnă să reușești ca actor, drumurile noastre sunt extrem de încurcate și cariera unui actor mai ține și de un dram de șansă. A reuși ca actor poate însemna să fii înconjurat numai de colegi talentați, regizorul care să te iubească și să te protejeze, dar și de public care abia așteaptă să te vadă.

– Există o scenă sau un moment din film care v-a surprins, ca actor? Un punct în care Malone v-a scos din zona de confort?

– Nu m-a scos din zona de confort, dar nu mă așteptam niciodată să împart un balansoar cu Florin Salam.

– Cum credeți că va fi primit filmul de cei care descoperă abia acum personajele, de Generația Z, de exemplu?

– „Băieți de oraș: Golden Boyz” pornește dintr-o lume pe care fanii vechi o cunosc deja, dar energia și dinamica personajelor nu țin de o generație. Gen Z e mult mai atentă la autenticitate. Dacă ceva e fals, îl simte imediat. Dar dacă e sincer, îl adoptă. Și cred că exact asta are filmul: autenticitatea personajelor. Iar râsul nu are vârstă. Dacă o sală întreagă râde la aceeași glumă, nu mai contează anul în care te-ai născut.

– Privind înapoi, ce a însemnat „Băieți de oraș” pentru parcursul dumneavoastră profesional? Credeți că fără Malone, cariera dumneavoastră ar fi arătat diferit?

– Fără personajul ăsta, nu cred că aș fi avut aceeași conexiune cu publicul. „Băieți de oraș” nu a fost doar un proiect de succes. A fost momentul în care am înțeles că un personaj poate depăși ecranul și poate deveni parte din cultura oamenilor.

– Dacă ar fi să-l scoateți pe Malone din film și să-l puneți în Bucureștiul real din 2026, unde credeți că s-ar afla acum și ce ar face?

– Ar avea un podcast educativ despre cum să iei BAC-ul fără să înveți nimic.

– Cum vedeți poziționarea acestui film în contextul comediei românești recente, care se bucură de un succes tot mai mare de la an la an?

– Cred că ne aflăm într-o etapă de pionierat. Oamenii au nevoie să râdă împreună. Cred că filmul nostru vine într-un moment bun, cred că poate ridica ștacheta. Poziționarea filmului nostru e puțin diferită, pentru că pleacă dintr-un univers deja iubit, construit în timp și cu un orizont mare de așteptare. Nu e doar o comedie nouă, e o reîntâlnire. Și asta aduce o încărcătură emoțională în plus.

Cred că succesul recent al comediilor românești arată că publicul caută povești locale, recognoscibile, cu personaje în care să se regăsească. Iar filmul nostru merge exact pe direcția asta.

– Contează mai mult succesul de box-office pentru un actor sau impactul cultural pe termen lung?

– Cred că pentru industrie box office-ul e foarte important. Ține filmul viu, ține echipele în mișcare, face posibil următorul proiect. Eu știu să fac personaje, nu profit. Când îmi fac un rol, nu mă gândesc la cifre. Nu mă gândesc la încasări. Mă gândesc dacă personajul e adevărat, dacă are coerență, dacă poate rămâne în mintea oamenilor. Am plecat mereu de la ideea că, dacă munca e calitativă, banii vor veni. Poate nu imediat, dar vor veni. Impactul cultural pe termen lung e, pentru mine, un semn că ai făcut ceva care a trecut testul timpului, ceea ce e rar.

Și dacă peste ani cineva încă îți citează o replică sau îți vorbește despre un personaj, atunci ai câștigat ceva mai important decât un weekend bun de box-office.

– Credeți că „Băieți de oraș” putea exista doar în context românesc sau are teme universale? Ar putea funcționa la fel de bine și pentru un public din afara României?

– Cred că universul e foarte românesc în detalii, dar temele sunt universale. „Băieți de oraș” are specific local – limbaj, ritm, context social. Dar, în esență, vorbește despre lucruri care există peste tot. Tema prieteniei e universală. Un grup de prieteni care visează împreună, care greșesc împreună și care rămân împreună – asta nu ține de geografie. Și ideea de îmbogățire rapidă, pe bază de „tun”, de scurtătură, e la fel de universală. Dorința de a reuși repede, fără să mai aștepți, e o tentație globală. Cred că publicul din afara României poate nu ar înțelege toate nuanțele locale, dar ar înțelege energia, relațiile și ambiția personajelor.