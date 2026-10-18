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Actualitate

INTERVIU. Regizoarea Gianina Cărbunariu descrie cum ajung membrii unei familii să poarte lupte politice care nu sunt ale lor. „Greul bătăliei finale se duce în sufragerii”

Gruia Dragomir
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O masă în familie, care începe liniștit, cu mâncare, povești și întrebări despre ce mai face fiecare, ajunge inevitabil la politică și certuri. Un moment care ar trebui să fie despre familie degenerează într-o dispută despre „globaliști” vs. „suveraniști”. „Oamenii nu au venit cu intenția să se certe”, spune regizoarea Gianina Cărbunariu, într-un interviu pentru HotNews. „Ajung la conflict pentru că, inevitabil, lumea de afară pătrunde înăuntru”, continuă ea.

  • „Iubitul meu dușman”, piesa de teatru scrisă și regizată de Gianina Cărbunariu, transformă o reuniune de familie într-un loc de confruntare între versiuni diferite ale realității. 
  • Mecanismele manipulării sunt universale. Doar un exemplu: „Au fost persoane în interviurile realizate în Slovacia care au spus: „Cehoslovacia nu a fost invadată de ruși, ci de ucraineni”, arată Gianina Cărbunariu.
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