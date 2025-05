INTERVIU „Inclusiv populația din Găgăuzia și în zonele unde se vorbește preponderent limba rusă a votat majoritar cu Nicușor Dan”, spune un ministru din Republica Moldova 

„Lumea începe să vorbească. Au văzut bunăstarea”. Acesta este ”mesajul european” în Republica Moldova, cel văzut de oameni cu ochii lor, prin lucrurile care se schimbă în țară, spune ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, într-un interviu pentru publicul HotNews.

Ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, a participat joi, la București, la deschiderea expoziției internaționale Energy Expo 2025.

Oamenii au înțeles că apropierea de UE și banii care vin de la Bruxelles duc la creșterea nivelului de trai și deja se văd economii substanțiale în facturile la energie, după ce Guvernul de la Chișinău a implementat mai multe proiecte de eficiență energetică cu fonduri europene.

Rusia nu se va opri aici, ci va continua șantajul și războiul hibrid, a mai spus Junghietu, amintind că în toamnă vor avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. El a susținut că există deja semnale de interferență a Rusiei în procesul electoral din septembrie.

Dorin Junghietu / Sursă: Energy Expo

HotNews.ro: Cum răspundeți la acuzațiile lansate de AUR, potrivit cărora în Republica Moldova alegerile ar fi fost fraudate cu implicarea Guvernului?

Dorin Junghietu: Pot să vă spun ce am văzut cu ochii mei. Personal am votat, am fost la o secție de vot duminică după-amiază, și în momentul în care eu am ajuns veneau oameni de rând, familii, părinți cu copii, cu mașini personale, parcau și mergeau să voteze. La fel, am fost prin oraș și nu am văzut autocare care să stea la secțiile de votare. Lumea venea liber și independent să-și depună opțiunea de vot.

„Din 2022, tot gazul vine din România”

– De ce credeți că s-au mobilizat atât de bine?

– Pentru că România a susținut mereu Republica Moldova. Dacă vorbim de domeniul energetic, când am avut crize energetice, România a fost prima țară, primul partener, care ne-a ajutat.

Din 2022 noi nu mai cumpărăm gaz de la ruși, tot gazul vine din România, din piața europeană. Energie electrică, la fel. La 1 ianuarie 2025, când la centrala de producere a energiei de pe malul stâng (centrala Cuciurgan – n.r.) nu a mai venit gaz, noi am început să importăm din România toată energia pentru a ne acoperi consumul.

Și tot acest ajutor ne-a fost acordat cu acordul și cu susținerea Uniunii Europene.

În acest moment, Republica Moldova ca stat și toată societatea nu mai au o altă direcție decât spre vest. Și România a fost cel mai înfocat avocat al parcursului european al Republicii Moldova. Și cel mai bun prieten și suport.

Dorin Junghietu în dialog cu jurnalist HotNews FLorentina Cernat / Sursă: Energy Expo

„Vom fi complet integrați în piața europeană”

– Ce înseamnă pentru Republica Moldova faptul că în România a câștigat un candidat pro-occidental?

– Înseamnă că mergem împreună mai departe, pe toate proiectele de dezvoltare.

Așa cum am menționat în conferință (ministrul de la Chișinău a participat la conferința de deschidere a expoziției Energy Expo – n.r.), avem în momentul de față un interconector de înaltă tensiune care este în construcție foarte avansată și urmează să lansăm la doilea proiect, care are deja finanțare pe ambele părți, atât în Republica Moldova, cât și în România, și identificăm sursa de finanțare să îl construim și pe al treilea. Deci până în 2030 noi ar trebui să fim complet integrați în piața europeană, prin România.

Nicușor Dan a câștigat și în Comrat, capitala Găgăuziei

– Ce credeți că va face Rusia în continuare?

– Probabil Rusia va încerca să continue șantajul și războiul hibrid. Plus că noi la toamnă avem alegeri, pe 28 septembrie avem alegeri parlamentare, și, desigur, sunt semnale de interferență. Dar cu suportul partenerilor europeni și cu suportul României societatea și organele abilitate sunt pregătite să aibă un răspuns corespunzător la ingerințe, la interferențe.

– Cum au votat moldovenii din zonele unde se vorbește preponderent limba rusă?

– Spre exemplu în Găgăuzia, în unitatea teritorial-administrativă Găgăuzia, unde sunt preponderent vorbitori de limbă rusă, chiar dacă sunt alte etnii, Nicușor Dan a luat peste 80%. Inclusiv în Comrat.

– Cum vă explicați?

– Cred că asta explică direcția de vot din Republica Moldova. Oamenii au înțeles și încep să conștientizeze ce aduce vestul: dezvoltare, securitate, reziliență, spre deosebire de ce vine din est. Și acesta a fost un exemplu concludent.

Nicușor Dan a luat majoritatea voturilor inclusiv în China și în Rusia. Ok, acolo vorbim de câteva sute de oameni, dar este un indicator.

Monumentul lui Lenin din Comrat, Găgăuzia. Foto: Sergei Grits / AP / Profimedia

„Lumea începe să vorbească. Au văzut bunăstarea”

– Credeți că este un trend? Va continua tot mai multă lume să conștientizeze aceste lucruri?

– În Republica Moldova deja au fost implementate o serie de proiecte de eficiență energetică, pe infrastructură. Pot să vă spun că avem școli, grădinițe, pentru care, prin măsuri de eficiență energetică și prin instalarea de panouri solare, s-a redus factura la energie electrică la zero. Avem clădiri care, după măsuri de eficiență energetică, la fel și-au redus consumul.

Iar lumea începe să vorbească. Deja mesajul se distribuie. Toate aceste proiecte arată rezultatele. Au văzut bunăstarea.

Un alt exemplu: noi am avut o campanie prin care am distribuit oamenilor eco-vouchere, deja am avut două sesiuni anul acesta. Cu bani europeni, am acordat vouchere în valoare de 6.000 – 7.000 de lei pentru înlocuirea electrocasnicelor, mașini de spălat, frigidere.

Am mers personal la o înmânare de eco-vouchere la un magazin și am întrebat o doamnă, era o doamnă în vârstă, de ce își schimbă echipamentul. Ea a răspuns că știe că va consuma mai puțină energie electrică. Și chiar dacă tarifele sunt care sunt, dumneaei, prin înlocuirea echipamentului, imediat o să simtă la buzunar, la factura la energie. Și de acest program au beneficiat numai în aceste două sesiuni peste 10.000 de familii. Și acestea sunt proiecte finanțate cu bani europeni.

În plus, vom lansa un program Casa Verde prin care oamenii își vor putea instala panouri solare cu baterii de stocare, cu pompe de căldură sau cu stație de încărcare a mașinilor electrice.

Totodată, avem un proiect de eficientizare a sistemului de distribuție a agentului termic în Chișinău: vrem să instalăm circa 2.700 de puncte termice individuale la blocuri și fiecare apartament o să aibă contor și o să-și poată regla consumul. În plus, blocurile vor fi reabilitate termic.

Tarifele la energie sunt primul element în campaniile politice, iar măsurile de eficiență energetică sunt foarte importante. Cea mai ieftină energie este cea pe care nu o consumi.