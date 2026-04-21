INTERVIU. Kelemen Hunor spune ce partid a dispărut după ce a acceptat ceea ce PSD le-a propus acum celor de la PNL să accepte

PNL se află în acest moment în situația PNȚCD-ului din 1998, când fostul Partid Democrat a forțat plecarea lui Victor Ciorbea din fruntea Guvernului, susține liderul UDMR, Kelemen Hunor, într-un scurt interviu pentru HotNews. Asta pentru că acum PSD forțează schimbarea lui Bolojan din fruntea Guvernului. Țărăniștii au acceptat atunci „sacrificarea” lui Ciorbea, iar ceea ca e urmat a dus la dispariția partidului.

„Nu spun că asta se va întâmpla și cu PNL”, precizează Kelemen, dar asociază momentele.

Luni seară, președintele UDMR, Kelemen Hunor a spus, la Digi 24, că mișcarea PSD de acum seamănă cu una din istoria post-decembristă a României, când un partid istoric a început să nu mai conteze.

„Eu am spus că există un precedent când un partid dintr-o coaliție a cerut schimbarea premierului unui alt partid. A fost momentul PNȚCD de atunci, când PD-ul a cerut schimbarea lui Ciorbea cu Radu Vasile. Au ținut-o așa mult timp, până când PNȚCD-ul a acceptat această schimbare”, spune Kelemen Hunor în interviul pentru HotNews.

Desemnat premier în decembrie 1996, la propunerea noului președinte de atunci Emil Constantinescu, Victor Ciorbea (PNȚCD) a fost nevoit să-și dea demisia în martie 1998 după un conflict cu ministrul de atunci al Transporturilor Traian Băsescu (Partidul Democrat). PD inițiase o moțiune de cenzură, iar Ciorbea a demisionat înainte, în locul său țărăniștii numindu-l premier pe secretarul general al formațiunii, Radu Vasile, agreat de Băsescu.

PNL ar intra pe un drum fără ieșire dacă ar accepta schimbarea lui Bolojan fără moțiune de cenzură

Hotnews: – Ați spus că atunci a început dispariția PNȚCD.

Kelemen Hunor: – Da, am spus că asta a fost greșeala care a dus la dispariția PNȚCD-ului, din păcate. În momentul în care tu accepți ca altcineva în afara partidului să facă o astfel de schimbare, sigur că nu mai poți să stai în picioare. Și Radu Vasile, Dumnezeu să-l odihnească, a fost un om minunat, plăcut, eu am lucrat cu el, poet, a fost pus în locul lui Ciorbea, că așa a cerut PD-ul de atunci”

– Dar de ce ați simțit nevoia să alăturați aceste momente? Cine este noul PNȚCD în situația actuală?

– PNL-ul. Eu am spus că PNL-ul, dacă acceptă schimbarea premierului, care de data aceasta este președintele partidului, fără moțiune de cenzură, indiferent dacă vine solicitarea de la mine, de la Fritz sau Grindeanu sau Pambuccian – acum vorbesc doar de cei din coaliție – înseamnă că intră pe un drum înfundat, fără ieșire. Asta a fost ceea ce am zis eu și așa trebuie înțeles. Nu e vorba de PSD, e un principiu, că nu poți accepta.

Dacă ai accepta o astfel de solicitare tu, ca partid, înseamnă că nu mai ești partid autonom. Se poate renunța la coaliție, se poate face moțiune de cenzură, se pot face multe lucruri, dar nu are cum să răspundă PNL-ul pozitiv la o astfel de solicitare, cu tot respectul pentru fiecare.

– Spuneți, practic, că dacă PNL ar accepta un asemenea ultimatum din partea PSD, ar putea duce chiar la dispariția partidului.

– Nu, nu spun acest lucru. Eu spun că a fost un precedent și acel precedent a avut un sfârșit cunoscut pentru un partid parlamentar din acea coaliție, din acel arc guvernamental. Eu nu spun că acolo va ajunge PNL, asta, dacă vreți, spuneți dumneavoastră.

Conducerea extinsă a liberalilor și-a reexprimat marți, într-o ședință de patru ore, susținerea pentru premierul Bolojan ca urmare a deciziei PSD de a-i cere demisia. La finalul ședinței, Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu va mai face o coaliție cu PSD pentru că a generat o criză politică, iar liberalii vor începe discuții cu partidele care susțin actualul guvern – USR, UDMR, minorităţi – pentru a găsi o formulă de guvern minoritar.