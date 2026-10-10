INTERVIU Lider PNL, despre un vot pentru un guvern Niculescu cu miniștri PSD. Ce urmează dacă pică în Parlament: „Trebuie luată în calcul această măsură” 

PNL nu mai pune condiții legate de partidele din viitorul guvern, ci de program și de echipă: liberalii ar putea vota un cabinet condus de Luca Niculescu chiar dacă din el fac parte miniștri PSD, însă un astfel de vot „în niciun caz nu înseamnă participare la guvernare și nici un cec în alb”, spune secretarul general al partidului, Robert Sighiartău, într-un interviu pentru HotNews.

„Putem contribui la deblocarea țării fără să abandonăm motivele pentru care am refuzat o nouă alianță cu PSD”, a mai spus Sighiartău în discuția cu HotNews.

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Votul pentru un guvern cu miniștri PSD „în niciun caz nu înseamnă participare la guvernare și nici un cec în alb”

– Domnule Sighiartău, există chiar și cea mai mică șansă să acceptați să intrați la guvernare alături de PSD?

– Nu. PNL nu mai intră într-o coaliție de guvernare cu PSD. Un eventual vot pentru învestirea unui guvern este o decizie distinctă, condiționată de programul de guvernare, de componența cabinetului și de angajamentele asumate.

În niciun caz nu înseamnă participare la guvernare și nici un cec în alb. Putem contribui la deblocarea țării fără să abandonăm motivele pentru care am refuzat o nouă alianță cu PSD. PSD si AUR au dat jos guvernul PNL condus de Ilie Bolojan, fiind deranjați de reformele pe care Bolojan le-a propus pentru eliminarea privilegiilor și a sinecurilor.

Robert Sighiartău, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

– Înțelegem că Luca Niculescu v-a întrebat la consultări dacă ați susține mai degrabă un guvern tehnocrat sau unul politic. Care este răspunsul și de ce?

– Este responsabilitatea domnului Niculescu să își configureze un guvern cu care să poată atinge obiectivele asumate.

Noi vom evalua echipa propusă și programul de guvernare în raport cu condițiile pe care le-am anunțat. Contează capacitatea guvernului de a-și îndeplini angajamentele, dar, indiferent de formula aleasă, avem nevoie, cât mai repede, de un guvern cu puteri depline, care să poată asigura funcționarea serviciilor publice în ultimele luni ale anului – inclusiv prin rectificarea bugetară – să ia măsurile necesare pentru limitarea cheltuielilor și pentru încadrarea în țintele financiare stabilite pentru acest an, să pregătească bugetul pentru anul viitor.

„Nu condiționăm o listă de partide acceptabile, indiferent de ceea ce fac”

– PNL ar putea vota și un guvern PSD, ați spus-o chiar dumneavoastră. Cu alte partide ați accepta la guvernare? Ar fi un obstacol ca partenerii PNL – în special, UDMR, pentru că are un mandat mai flexibil decât USR – ar accepta funcții în Cabinet?

– Prezența UDMR nu constituie, în sine, un obstacol. Nu condiționăm o listă de partide acceptabile, indiferent de ceea ce fac. Evaluăm întregul guvern: direcția sa, cabinetul și măsurile propuse, dar mai ales faptul că România are nevoie de un guvern cu puteri depline cat mai repede.

– Condițiile legate de colaborarea cu AUR și SOS, pe care le-a avut și Siegfried Mureșan în negocieri, se mențin?

– Este de la sine înțeles că nu e vorba de AUR sau SOS, în condițiile în care Luca Niculescu a spus că nu va discuta cu aceste partide și că nu le dorește în majoritate.

– Ce miniștri și ce măsuri nu veți putea susține?

– În privința măsurilor, nu vom susține anularea reformelor, cheltuieli fără acoperire și noi poveri puse pe cei care muncesc pentru a păstra intactă risipa statului. Reformele trebuie să înceapă cu limitarea cheltuielilor aparatului de stat, eliminarea de privilegii, sinecuri și reformarea companiilor de stat administrate ineficient.

– Nu veți susține un guvern dacă din el vor face parte cei pe care îi numiți „puciștii” din PNL, cei care l-au susținut pe Adrian Veștea în ciuda deciziilor partidului. I-ați transmis și premierului desemnat această poziție în cadrul negocierilor?

– Poziția noastră este publică și rămâne valabilă. Nimeni nu poate negocia în numele PNL împotriva deciziilor partidului și fără mandatul conducerii sale.

Cum este văzută în PNL ipoteza depunerii mandatului de către Niculescu

– Ce șanse credeți că are Luca Niculescu în acest stadiu al negocierilor? Vă așteptați să-și depună mandatul?

– Nu vreau să speculez nici asupra unei noi nominalizări, nici asupra depunerii mandatului. Domnul Niculescu are responsabilitatea de a construi o majoritate și de a propune o formulă de guvernare capabilă să îndeplinească obiectivele asumate. România are nevoie de un guvern cu puteri depline, iar prelungirea incertitudinii are un cost pentru întreaga țară.

– După doar o zi de negocieri, se discută deja în spațiul public despre a cincea nominalizare. În ipoteza în care acest guvern pică, ce mandat va avea PNL la următoarele consultări?

– Mandatul va fi stabilit de conducerea partidului, în funcție de situația de atunci. Din punctul meu de vedere, consecvența noastră din ultimele luni trebuie păstrată: PNL nu intră la guvernare cu PSD, susține o direcție euroatlantică fermă și cere continuarea reformelor. Dacă nu se poate forma o majoritate funcțională, trebuie luată în calcul întoarcerea la cetățeni, prin mecanismele constituționale.

– Aveți un parteneriat, la nivel parlamentar, cu USR. Ce vă spun partenerii din partidul lui Fritz despre decizia de a susține chiar și un guvern cu miniștri PSD?

– Ei își vor prezenta propria poziție. Din partea noastră, distincția este limpede: PNL nu va mai fi într-o coaliție cu PSD, ci evaluează un vot de învestire pentru a debloca țara în condiții acceptabile. Parteneriatul parlamentar cu USR trebuie să continue pe reforme și pe obiective comune.