INTERVIU – Nicolae Comănescu: „Arta nu trebuie să uite”

Nicolae Comănescu, pornind de la imagini, obiecte și lucrări care i-au marcat parcursul, vorbește într-un interviu acordat Curatorial despre libertatea de a-și reinventa permanent limbajul vizual, despre pasiunea care l-a ținut aproape de artă mai bine de trei decenii și despre nevoia de a rămâne mereu la începutul unei noi căutări.

Privește dincolo de propria operă și vorbește despre responsabilitatea artei de a păstra memoria unei Românii marcate de corupție, inegalitate și lupta pentru supraviețuire. Pentru că, indiferent de intenția politică a artistului, arta nu trebuie să uite.

Lucrări ale lui Nicolae Comănescu pot fi văzute astăzi în mai multe expoziții din București: „Overtime. Running on Empty” de la /SAC Malmaison, Salonul Artelor Vizuale de la Muzeul Național Cotroceni, „Auto – Portret”, în Casa Maria Lahovary, „Război și Pace” de la Art Safari #19 și „Imagini ale istoriei, istorii ale imaginii”, de la Muzeul de Artă Recentă/ MARe.

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