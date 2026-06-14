INTERVIU Nicușor Dan mai are dreptul să vină cu o nominalizare după Veștea. Propunerea lui Tomac nu e considerată eșuată, ci anulată, spune un fost consilier al lui Traian Băsescu

Artificiul de care s-a folosit președintele, în viziunea fostului consilier prezidențial Cristian Hrițuc: nicio prevedere constituțională nu stipulează condițiile pentru o nouă numire, în scenariul în care candidatul desemnat renunță înainte să ajungă în Parlament.

Adrian Veștea era o mai veche opțiune a „taberei Thuma”. Veștea era pregătit să fie președinte PNL, încă dinainte de a prelua Ilie Bolojan partidul, spune Hrițuc.

De fapt, tabăra anti Bolojan are 4 prim-vicepreședinți, spune intervievatul.

Cristian Hrițuc este absolvent de Drept al Universității Spiru Haret și fost consilier în administrația prezidențială, sub președintele Traian Băsescu. Actualmente, Hrițuc este analist politic.

HotNews: Domnule Hrițuc, dacă am folosit șahul ca analogie, alegerea liberalului Adrian Veștea e o mutare de „mat” a lui Nicușor Dan?

Cristian Hrițuc: Nu cred că prședintele a făcut o mișcare de „mat”. Va depinde foarte mult de poziția PNL. Veștea este cunoscut ca un om care face parte din tabăra de opoziție din PNL. În acest moment, acest act de agresivitate, prin care se încearcă preluarea ostilă a PNL-ului, s-ar putea să nască reacții mai violente politic și la membrii moderați de acolo, poate la președinții de filiale care pendulau între tabere. Până la urmă, când cineva te atacă, există tendința de a te uni și a te apăra.

Cristian Hrițuc Foto: Facebook.com

„Trebuia să avem o nouă rundă de consultări și partidele să-și exprime punctul de vedere”

-Nu au existat consultări. Este în regulă?

–Președintele este într-un vid de procedură, pentru că procedura cu Eugen Tomac nu s-a concretizat în vot, s-a retras. Nu avem cazul acesta expres prevăzut în Constituție, că ar fi trebuit să vină din nou la consultări. Nu avem o prevedere clară despre ce se întâmplă în cazul ăsta. Mai e și principiul de lege: unde legea nu prevede, este permis.

Din punctul meu de vedere, corect, democratic, moral, procedural, trebuia să avem o nouă rundă de consultări și partidele să vină să-și exprime punctul de vedere.

Dar președintele probabil se folosește de acest artificiu pentru că altfel ar fi arătat un eșec mai mare – nu se îndeplineau condițiile ca Tomac să-și facă majoritate și dacă PNL și USR îl propuneau tot pe Bolojan, îi dădeau un șah lui Nicușor Dan și era într-o situație extrem de delicată.

„Planul inițial ăsta a fost: înlăturarea lui Bolojan”

-Cum ați numit mișcarea președintelui?

–Este un atac la adresa PNL. Dacă până acum atacul era pus pe seama unei tabere din PNL și pe seama jocului cu PSD, iar președintele era undeva în expectativă și puteam spune doar că girează jocul, acum președintele devine actorul principal care bagă cuțitul în spatele PNL.

Planul inițial ăsta a fost: înlăturarea lui Bolojan de la conducerea Guvernului, după care puciul din PNL.

Adrian Veștea face parte din tabăra Hubert Thuma, Alina Gorghiu, Toma Petcu, pe aici se plasează – cei care au „sudul țării”, conducerea filialelor din sud. Din informațiile mele, după ce a picat Nicolae Ciucă, această tabără îl pregătea pe Adrian Veștea să fie președinte PNL, încă dinainte de a prelua Ilie Bolojan partidul.

Veștea a avut o relație foarte bună și cu PSD. Gândiți-vă că, în Brașov, PNL și PSD au avut un singur candidat la alegerile locale, pe George Scripcaru. Veștea a fost și un dușman al USR, adică jocul lui din plan local a fost dintotdeauna apropiat de PSD.

Tabăra anti Bolojan are 4 prim-vicepreședinți

-Dacă Adrian Veștea face parte dintr-o altă tabără, cum de a fost tot timpul, la propriu, la dreapta lui Ilie Bolojan?

–Pentru că Ilie Bolojan a făcut cea mai mare greșeală. În momentul în care a preluat PNL-ul, a lăsat jocul la liber în interiorul Biroului Permanent. Dacă până la aceste alegeri, în PNL exista regula că președintele vine cu echipa sa, Bolojan a vrut să fie mai democrat decât Papa. Și acum trage ponoasele.

Tabăra cealaltă are trei dintre cei patru prim-vicepreședinți: pe Nicoleta Pauliuc – omul lui Hubert Thuma – Adrian Veștea și Cătălin Predoiu, care este veșnic între toate taberele până iese cine trebuie. Greșeala lui Ilie Bolojan este că nu s-a implicat să-și formeze propria echipă.