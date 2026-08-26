INTERVIU „Nu cred că președinții nu au fost informați despre trecutul lui”. Un fost premier spune de ce Lucian Pahonțu este unul dintre cei mai puternici oameni din România

Fost premier și consilier pentru scurt timp al președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban spune, într-un dialog cu HotNews, că Lucian Pahonțu rezistă de peste două decenii la șefia SPP pentru că „s-a făcut foarte util” președinților. El se declară sceptic că șefii de stat nu au fost informați despre trecutul lui Pahonțu, așa cum reiese din ancheta Recorder.

„Pahonțu trebuie schimbat”, spune Ludovic Orban.

Potrivit unei investigații publicate miercuri de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989, în zona Hotelului Intercontinental din București.

Actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în Piața Universității.

În Dosarul Revoluției, Pahonțu a susținut că nu a avut niciun contact cu manifestanții care demonstrau contra regimului Ceaușescu.

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„Pahonțu trebuie schimbat”

HotNews: V-a surprins dezvăluirea Recorder despre trecutul șefului SPP?

Ludovic Orban: Răspunsul meu e foarte simplu: Pahonțu trebuie schimbat.

– Dvs. Ați știut despre această implicare a domnului Pahonțu în evenimentele de la Revoluție și din Iunie 1990?

– Eu n-am știut, dar probabil oameni informați au știut.

– La cine vă referiți mai exact?

– La oamenii care sunt bine informați.

„Se face foarte util în special președinților”

– Președinți, în primul rând?

– Nu doar președinți, ci toți cei care sunt deținători de informații legate de o persoană sau alta. Nu cred că președinții nu au fost informați despre Pahonțu. Chiar nu-mi vine să cred.

– De ce credeți atunci că a fost menținut 20 de ani în această funcție de șef al SPP?

– La această întrebare ar trebui să răspundă cei care l-au ținut atâta timp în funcție. După mine, acest lucru s-a întâmplat pentru că se face foarte util în special președinților.

– În ce sens?

– Nu am fost președinte să vă răspund exact, dar faptul că a fost numit de Băsescu, ținut 10 ani de Iohannis și acum de Nicușor Dan spune ceva.

„Pahonțu este unul dintre cei mai puternici oameni din România”

– Fostul președinte Traian Băsescu a declarat pentru HotNews că nu știa despre trecutul domnului Pahonțu și că e o surpriză pentru el.

– Să zicem. Eu am spus însă, și nu o dată, că trebuie să plece. În general, în structurile de informații, și SPP-ul este o structură de informații, șefii trebuie să mai fie schimbați. Altfel, există pericolul de acumulare de prea multă putere. Gândiți-vă despre șeful SPP că are informații detaliate despre orice om care a deținut, deține și va deține o funcție publică în România.

– Este omul care are cea mai mare putere?

– Teoretic, președintele este cel care are cea mai mare putere. Dar Pahonțu este unul dintre cei mai puternici oameni din România.

– A trecut ceva timp de la publicarea anchetei Recorder, iar președintele nu a avut încă nicio reacție. Credeți că ezită în a lua o decizie?

– Nu eu am stat la masă cu Pahonțu. Eu nu aș fi acceptat niciodată o asemenea situație.