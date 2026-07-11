Skip to content
Actualitate

INTERVIU „Oamenii mureau pe străzi și mâncau coajă de copac”. Ce a fost foametea din 1946-1947, care va fi declarată crimă împotriva umanității de Parlamentul de la Chișinău

Oxana Bodnar
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

„A fost un fenomen provocat de politicile iresponsabile ale regimului sovietic de ocupație. Numărul morților variază între 115.000 și 200.000”, explică deputatul Virgiliu Pâslariuc, unul dintre autorii proiectului de lege care recunoaște foametea din 1946-1947 drept crimă împotriva umanității. Într-un interviu pentru publicul HotNews, parlamentarul de la Chișinău explică și care este relevanța acestui proiect de lege, la 80 de ani de la evenimentele tragice care au dus la moartea a 5% din întreaga populație a RSS Moldovenești.

  • Potrivit istoricului și deputatului Virgiliu Pâslariuc, seceta a fost doar factorul declanșator al foametei din 1946-1947, iar politicile sovietice de colectare forțată a cerealelor au transformat o criză agricolă într-o foamete de masă.
  • Proiectul de lege aflat în Parlament face parte dintr-un proces mai amplu de reevaluare a trecutului sovietic și de consolidare a culturii memoriei, spune deputatul Pâslariuc, care este și doctor în științe istorice.