INTERVIU Opoziție din PNL la guvernul Niculescu: „Sunt foarte mulți colegi care nu doresc să voteze”

Liderul PNL Vrancea, Dragoș Ciobotaru, primul liberal care a anunțat că nu va vota Guvernul Niculescu, a declarat, într-un interviu pentru HotNews, că a fost contactat și de alți colegi parlamentari care cred că susținerea noului cabinet este „o greșeală”.

Conducerea PNL se întâlnește sâmbătă pentru a lua decizia finală privind susținerea guvernului Niculescu și semnarea unui acord politic cu premierul. Această poziție este susținută de Ilie Bolojan.

Dragoș Ciobotaru spune că, dacă se va decide ca parlamentarii PNL să voteze Guvernul Niculescu, el nu va fi prezent la ședința pentru învestitură. Ciobotaru este deputat.

„Majoritatea miniștrilor au fost aleși parcă pentru a ne umili”

– De ce ați ales să anunțați acum că nu veți vota Guvernul Niculescu? Cum ați luat această decizie?

– În urma evoluției lucrurilor. Dacă, în primă etapă, era vorba să votăm un guvern tehnocrat sau chiar și un guvern din care să facă parte și PSD, am ajuns, în final, să avem un guvern în marea lui majoritate PSD, cu un număr de miniștri a căror calitate este îndoielnică. Eu pur și simplu nu consider că este bine să-l votăm.

Mai ales că acești oameni parcă au fost aleși în mod intenționat aleși de Grindeanu. Sunt toți acei oameni care, de cinci luni de zile, efectiv trag cu tunul în noi și nu ne-au slăbit o secundă cu toate acuzațiile, cu toate minciunile și cu toate poveștile pe care le-au inventat.

– La cine vă referiți?

Mă refer și la domnul Zamfir, mă refer și la domnul Manole, mă refer și la domnul Neacșu, care are condamnare de șase luni și a fost pus în capul listei la Ministerul de Interne, un lucru pe care pur și simplu nu-l pot accepta. Și, bineînțeles, mă refer la doamna Intotero.

Majoritatea miniștrilor parcă au fost aleși pe sprânceană, dinadins, pentru a ne umili și a ne pune în situația de a le da un vot de încredere. Pentru că, oricât am spune că nu este un vot de încredere, câtă vreme este un vot în Parlament, înseamnă că învestești guvernul.

„Am spus că trebuie să dăm un semnal”

Am analizat situația și am discutat cu colegii mei din conducerea organizației și cu cei de la Vrancea. Săptămâna trecută, după nominalizarea domnului Niculescu, am făcut o ședință cu forul de conducere. Am analizat situația și, de atunci, am luat decizia să nu mai avem de-a face cu PSD-ul și să așteptăm propunerea de guvern.

Ieri am avut o întâlnire și cu primarii din Vrancea. În marea lor majoritate – 95% dintre ei – au spus, la modul cel mai corect, că nu putem vota acest guvern. Pentru că ar fi o iresponsabilitate din partea noastră. Eu nu impun un vot și nu dau o direcție.

Chiar i-am ascultat pe fiecare în parte. N-a fost un vot, ci a fost exprimarea opiniei proprii a fiecăruia dintre ei. Evident, la final le-am spus și eu că sunt în asentimentul lor și, bineînțeles, că trebuie să dăm un semnal.

„Nu cred că este vreun liberal care votează de drag acest guvern”

Suntem mulți liberali și nu cred că este vreun liberal care votează cu drag acest guvern, dacă se va întâmpla acest lucru.

Nu avem nicio așteptare de la PSD, pentru că ei își bat joc pur și simplu de tot ce se întâmplă. Însă, noi am avut bunul-simț să venim cu o alternativă și am propus un guvern de dreapta. N-a fost bun, asta după ce a fost guvernul demis tot de ei.

Și acum vin și vor votul nostru. De ce trebuie să-l dăm? Pentru că ei, dacă și-ar dori cu adevărat, ar putea trece guvernul și fără noi. Dar au nevoie de PNL pentru a fi validați de noi, ca să aibă un țap ispășitor. Așa cum fac de fiecare dată, că nu sunt în stare să-și asume nimic.

– La ședința grupurilor parlamentare PNL v-ați exprimat punctul de vedere?

– Nu am fost prezent pentru că am avut programată ședința cu colegii mei primari din Vrancea. Însă, mi-am exprimat poziția în fața domnului președinte și săptămâna trecută, și astăzi. El știe ce poziție am.

Bineînțeles, noi întotdeauna ne-am exprimat liber în PNL și am așteptat să vedem rezultatul.

„Nu există un conflict între mine și Ilie Bolojan”

Eu consider că PNL trebuie să se întărească, trebuie să-și stabilească direcția și trebuie să fie o alternativă pentru acești oameni raționali care încă mai cred în noi și știu că deciziile pe care le-am luat sunt cele corecte pentru această țară. Nu putem să-i dezamăgim acum, votând un guvern PSD.

Și domnul președinte știe părerea mea. Nu există un conflict între mine și dumnealui. Pentru că viitorul PNL nu există decât cu Ilie Bolojan în față. Nu avem altă alternativă și, cu siguranță, așa se va întâmpla.

– Până acum, la guvernul Veștea, la guvernul Mureșan, ați votat în acord cu deciziile partidului?

– Întotdeauna. Guvernul Veștea nu a fost din PNL. Nici măcar nu am știut că va fi desemnat. Evident că am respectat deciziile partidului. Întotdeauna le-am respectat. Și acum voi respecta. În cazul în care se va lua o decizie să votăm guvernul, eu nu voi merge în Parlament ca să votez împotrivă. Probabil nu voi fi prezent.

„Dacă va fi să vină AUR la guvernare, poate va trebui să trecem prin asta”

– Și atunci, în ședința BPN, ce veți transmite?

– Exact ce am transmis și public: în opinia mea, este o greșeală și nu putem să spunem că votăm acest guvern din responsabilitate, pentru că, în final, pe termen mediu sau lung, se va dovedi că am fost iresponsabili.

– Care este alternativa pe care o veți propune?

– Avem alternativa inițială, pe care am prezentat-o și pe care o susțin în continuare. Dacă niciun partid nu are majoritate și nici nu este în stare să facă un guvern, să susținem cu toții un guvern tehnocrat. Este foarte simplu.

Sau a doua variantă, care era pe masă și imediat după demiterea guvernului, guvern PSD-AUR. Majoritatea dovedită care a dărâmat guvernul trebuia să vină să guverneze. Pentru că așa se face într-o țară civilizată.

Și dacă nici așa nu vrea domnul președinte Nicușor Dan, dizolvarea Parlamentului. Și dacă va fi să vină AUR la guvernare, poate va trebui să trecem prin asta.

„Toți colegii împărtășesc această idee și acest gând”

– Sunt și alți parlamentari liberali care v-au spus că nu vor vota guvernul Niculescu?

– Toți colegii împărtășesc această idee și acest gând, că să votăm un guvern monocolor PSD este o greșeală.

Însă o parte consideră că este răul necesar, o parte încă se mai gândește, iar o parte gândește ca mine și probabil a transmis deja că este împotrivă.

Atât dintre colegii cu care am vorbit săptămâna aceasta, cât și dintre cei care m-au sunat ieri-astăzi, sunt foarte mulți care nu doresc să voteze guvernul. Nu știu dacă o vor face până la urmă sau nu, pentru că este decizia lor. Contează foarte mult ședința de mâine, cum vom dezbate în ședință și ce va reieși de acolo.