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Actualitate

INTERVIU Primele detalii despre reforma administrativă cerută de PSD. Ministrul Dezvoltării vorbește despre planul de a convinge unele localități să se unească

Rebecca Popescu
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Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Alexandru Stoica, vorbește, într-un interviu pentru publicul HotNews, despre un program guvernamental de investiții pentru localitățile care acceptă să se comaseze. De ce crede ministrul PSD că acum va reuși reforma administrativă, despre care se vorbește de 35 de ani.

  • „Vrem să vedem în prima etapă ce se comasează voluntar și ce nu”.
  • Câte localități sunt vizate și ce va însemna programul guvernamental „Start Reforma Administrativă”, în interviul cu social-democratul din Buzău, devenit minstrul Dezvoltării.