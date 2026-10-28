INTERVIU Primele detalii despre reforma administrativă cerută de PSD. Ministrul Dezvoltării vorbește despre planul de a convinge unele localități să se unească

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Alexandru Stoica, vorbește, într-un interviu pentru publicul HotNews, despre un program guvernamental de investiții pentru localitățile care acceptă să se comaseze. De ce crede ministrul PSD că acum va reuși reforma administrativă, despre care se vorbește de 35 de ani.

„Vom începe de jos în sus”

– Pentru început, dați-ne câteva detalii procedurale. Sorin Grindeanu, care a cerut asumarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativă, a vorbit și despre o comisie. Despre ce comisie este vorba, cine va face parte din ea și cine o va conduce?

– În programul de guvernare am prins ca o primă etapă comasarea voluntară a celor 429 de localități care au mai puțin de 1500 de locuitori. Vrem să vedem în prima etapă ce se comasează voluntar și ce nu. Automat, după, va fi o asumare a Guvernului pe comasarea acestor unități administrativ-teritoriale (UAT).

Eu, la nivelul ministerului, am făcut un grup de lucru cu colegii mei de minister și, bineînțeles, cu autoritățile locale și județene – președintele consiliului județean, prefectul, șeful Asociației Comunelor din România (ACoR) din fiecare județ. Vom începe de jos în sus. Noi, la nivel central, ne vom întâlni și vom discuta cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, cu Asociația Comunelor din România. Va exista o consultare permanentă cu privire la această comasare.

– Dar, după toate discuțiile, decizia finală rămâne în pixul premierului?

– Automat. Va fi un proiect de lege, toate documentele vor trece prin Guvernul României.

„În prima etapă comasarea va fi voluntară”

– Reforma pe care PSD spune că și-a asumat-o ce înseamnă, mai exact? Se începe de la comasare de comune, dar se poate ajunge și la orașe sau județe?

– Trebuie să discutăm cu toți factorii, să vedem în ce modalitate se pot realiza aceste comasări. Încă discutăm. Dumneavoastră îmi cereți mai mult decât am gândit noi într-o primă etapă. Eu mi-am făcut preconizările pentru prima etapă, pentru cele 429 de unități administrativ-teritoriale între 0 și 1.500 de locuitori.

După ce reușim și vedem cum se desfășoară în lucrurile astea, atunci gândim și analizăm și celelalte lucruri și, mai departe, cum putem să trecem și la celelalte comune sau orașe și județe.

– În această primă etapă, totul va fi voluntar?

– Da, pentru că singura modalitate pe care o avem acum este prin referendum. De aceea, vreau ca fiecare unitate administrativ teritorială care vrea să se comaseze să o facă voluntar și automat ei vor iniția demersurile pentru demararea referendumului de comasare.

„Comasarea trebuie făcută, nu mai putem să mai așteptăm”

– Vă întreb asta pentru că luni Sorin Grindeanu nu a vorbit despre comasare voluntară, ci a vorbit despre o comasare, dacă vreți, obligatorie.

– Da, pentru că ea trebuie făcută. Adică nu mai putem să mai așteptăm, pentru că sunt comune care deja nu se mai pot susține din punct de vedere economic.Nici nu putem să condamnăm cetățenii din UAT-urile respective să nu aibă parte de fonduri europene sau de investiții de la bugetul național. La asta s-a referit domnul președinte. Deci ea trebuie făcută.

– Până în 2028 trebuie tranșată toată problema?

– Da, da, da.

– Pe datele pe care le aveți dumneavoastră, într-o formă ideală, câte localități ar trebui să fie comasate?

– Majoritatea nu se pot susține, și aici mă refer la cele de până în 1.500 locuitori. Dar e posibil să avem și localități care au 1.000 locuitori sau 1.200, care, într-adevăr, probabil au venituri proprii la comună și se pot susține, pot funcționa. Dar aici cred putem să le numărăm pe degete, nu știu dacă sunt foarte multe.

– Mai departe de aceste comune de 1.500 de locuitori?

– Asta vorbim într-o nouă etapă. E bine să luăm lucrurile ușor, de jos.

Promite 4 miliarde de lei și scutiri de taxe pentru comunele care aleg să se unească

– Vorbeați și la audierile din Parlament că aceste comune care se vor comasa voluntar vor beneficia de bonificații, de avantaje. Despre ce este vorba?

– Scutiri de taxe, și aici mă refer și la impozite locale pe o perioadă de 5 ani de zile. Eu, în perioada aceasta, o să am întâlniri și cu Asociația Comunelor și o să mai primesc și de la dumnealor anumite idei. Suntem deschiși la orice abordare. Dar, în principiu, scutiri de taxe, proiecte de investiții.

Automat, după ce va exista această comasare, este important să putem să venim și cu proiecte de investiții. Să asigurăm un nivel de trai mult mai bun cetățenilor din UAT-urile care aleg să se comaseze. Pentru comunele acestea va fi un program nou, care se va numi Start Reforma Administrativă, un program de investiții nou, din bugetul național. 4 miliarde de credite de angajament, din care credite bugetare 2 miliarde în 2027 și 2 miliarde în 2028 de lei.

– Când ar putea avea loc o primă ședință acestei comisii prin care să înceapă discuțiile pentru reformă?

– Eu, cel puțin, la Ministerul Dezvoltării, vineri o să am întâlnire și, bineînțeles, noi o să facem și comisii, pe parcurs, în fiecare județ. Dar, întâi, am zis să definitivăm, să strângem toate facilitățile ca să știm exact cu ce ofertă venim pentru UAT-uri.

„Luna viitoare, probabil, definitivăm”

– Dumneavoastră vorbiți despre un proces destul de complex de consultare, de adunare de date, dar Sorin Grindeanu spunea că își dorește ca această reformă să fie asumată de guvern înainte de buget, adică în următoarele 3 luni, sau cel târziu, până în martie. E fezabil acest termen?

– Da, este fezabil, pentru că noi o să venim într-un timp foarte scurt cu programul acesta, probabil luna viitoare, și pe urmă vedem exact și intențiile care sunt pentru comasare.

– Înțeleg că din acest grup de lucru, comisie, vor face parte și Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, care sunt toate la PSD. Cumva, decizia, cel puțin în primă fază, este la partidul dumneavoastră. Nu e asta o cale de a favoriza primarii social-democrați?

– Nu, nu există așa ceva. Mai ales că propunerile vin inclusiv și de la primarii social-democrați. Foarte multe și de la celelalte partide. Vorbim totuși de UAT-uri mici care nu se mai pot susține. Nu mai pot să funcționeze decât dacă le vine ajutor de la Guvernul.

„Ar fi foarte bine ca primarii PSD să dea un exemplu”

– Poate că primarii PSD vor fi mai înțelegători și vor accepta să facă asta, dar vor exista probabil și primari care se vor opune. Ce se va întâmpla cu ei?

– Ar fi foarte bine ca primarii PSD să dea un exemplu și să se vadă că sunt dispuși să facă lucrul acesta. Ar fi un lucru foarte bun. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în cazul celorlalți. Analizăm pe moment. Nu, chiar nu pot să vă zic acum, pentru că trebuie să analizăm și fiecare situație în parte. Niciun județ nu seamănă cu celălalt. Adică nu putem să aplicăm aceleași reguli la toată lumea.

– Până acum a existat vreo discuție cu UDMR? La ei e mai delicată problema comasării.

– Da, am avut o discuție de principiu cu domnul Cseke. Analizează și dumnealui, vede ce posibilități există și la UDMR. Să vedem dacă dumnealui va fi desemnat să discute despre acest lucru. Dar vom discuta și pe parcurs. 100% vom discuta și cu dumnealor și o să vedem și pozițiile UDMR.

– Care sunt criteriile pe care vi le-ați conturat pentru a decide ce localități ar trebui să fie comasate și ce localități nu? Pe lângă dependența de bugetul de stat.

– Serviciile publice, este foarte important. Despre asta și vorbim. Ca serviciile publice să fie de calitate și fiecare cetățean să beneficieze de ele.

Nu e normal să avem două localități una lângă cealaltă și două stații de epurare care să funcționeze în fiecare localitate. Putem să facem așa, încât să existe o singură stație de epurare de care să beneficieze toți cetățenii din ambele localități. Până la urmă și aici este o economie a banului public.

„Pe parcurs o să vedem cum evoluează lucrurile”

– Ce se va întâmpla cu localități care, de exemplu, au puțini locuitori și sunt la mare distanță una de alta? Care probabil n-au spital sau le lipsesc tot felul de servicii. Cum vor fi rezolvate problemele acolo prin această comasare?

– O să găsim soluții. Exact cum am zis – fiecare județ trebuie tratat individual și trebuie văzut lucrul acesta unde avem situații de genul.

– Ce date veți folosi, pe cele de la INS sau de la recensământ?

– Am luat populația raportat la anul 2021. Și știu că am luat pentru cele 429 de localități.

– Nu e prima încercare, sunt zeci de ani de când se vorbește despre această comasare. A încercat și Marcel Ciolacu, care chiar a făcut un grup de lucru în interiorul partidului. A încercat și Ilie Bolojan. De ce credeți că va reuși acum?

– După cum știți au fost încercări la localitățile mari. Într-adevăr, este mult mai greu să convingi oamenii să fie de acord.

Dar, în schimb, la localitățile mici, pentru că este lipsa aceasta de calitate a serviciilor, tot ce am vorbit pe partea de apă, canalizare, drumuri de legătură, servicii mai rapide. Am zis să discutăm cu ei prima dată, că ei sunt cei care au cea mai mare nevoie. Și de aceea am zis să o luăm de jos, ca să putem să rezolvăm acest lucru.

– Având în vedere că începeți de jos, ce garanție aveți că, practic, reforma asta va fi dusă mai departe până la orașe, municipii, județe. Și nu se va opri la aceste localități mici, care sunt, ați spus și dumneavoastră, 429.

– Exact cum v-am zis. Este o primă etapă pe care ne-am asumat să o facem într-un timp foarte scurt. Pe parcurs o să vedem cum evoluează lucrurile și, bineînțeles, o să luăm anumite decizii și vedem exact cum ajungem și la ele.

– Luca Niculescu a fost anunțat luni, înainte să iasă Sorin Grindeanu să-i ceară cele două asumări de răspundere?

– Nu, nu mă întrebați pentru că nu știu să vă zic lucruri de genul acesta. Chiar nu știu.