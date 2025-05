INTERVIU. Primul lider PSD care sparge blocada neutralității: „Votez cu Nicușor Dan. Simion nu îmi oferă garanțiile că peste cinci ani voi mai putea vota”

Alfred Simonis, președinte al Consiliului Județean Timiș și fost președinte al Camerei Deputaților, susține într-un interviu pentru HotNews că „George Simion este un om care pune în pericol democrația, este un om care pune în pericol orice a realizat România în ultimii ani. Mă despart foarte multe lucruri de Nicușor Dan, dar mă desparte totul de George Simion”.

Simonis crede că membrii PSD ar trebui să fie lăsați să-și prezinte public opțiunea pentru candidații din turul al doilea. El spune că asta nu înseamnă că ”stabilește partidul cu cine votează oamenii”, pentru că ”oamenii au acces la informație”, ci doar că el își exprimă opinia pentru că ”este un moment extrem de important pentru România, probabil cel mai greu după 35 de ani”.

Reporter: Cu zece zile înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale aveți de făcut o opțiune: George Simion sau Nicușor Dan?

Alfred Simonis (PSD): România este la un moment de răscruce. Opțiunile pe care le avem nu mă mulțumesc deplin. Mă despart foarte multe lucruri de Nicușor Dan, dar mă desparte totul de George Simion.

George Simion este un om care pune în pericol democrația, este un om care pune în pericol orice a realizat România în ultimii ani. Toți cei care cred că George Simion aduce prosperitate, dreptate, justiție se înșală. Va aduce haos, izolare, va aduce regres economic, lipsă de investiții, locuri de muncă, poate vom ajunge în vremuri când nu vom putea achita salariile, pensiile, alocațiile.

Voi vota Nicușor Dan nu pentru că îl simpatizez, mă despart multe de domnia sa, dar îmi doresc ca peste cinci ani de zile să pot să merg la vot și să-l înlocuiesc cu altul mai bun. Cealaltă opțiune, George Simion, nu îmi oferă garanțiile că peste cinci ani voi mai putea vota.

Știu că sună dramatic, dar acesta este adevărul. Voi alege rațional, voi alege Nicușor Dan. Este un om căruia nu-i putem pune la îndoială pro-europenismul, competențele, anumite capacități intelectuale. Că nu sunt mulțumit de ritmul în care a dezvoltat Capitala, că nu sunt mulțumit de alte proiecte pe care domnia sa le-a avut, e adevărat.

Dar există o diferență colosală între cei doi candidați și această diferență este în favoarea lui Nicușor Dan.

”Gândiți-vă cum se va comporta acest personaj dacă va avea vreodată puterea”

Reporter: Ați avut conflicte personale, aproape fizice, cu George Simion, președintele AUR. Din acest motiv nu îl votați sau este și acesta un motiv în plus pentru a nu-l vota?

Alfred Simonis (PSD): Am această opțiune nu pentru că am avut conflicte cu George Simion. Eu am avut acel conflict cu George Simion pentru că mi-a spus că îmi va viola mama. Sunt bărbat, în momentul în care auzi așa ceva îți pierzi controlul. Am regretat că am făcut-o. E un avantaj că am interacționat cu domnia sa în Parlament în acești ani, știu ce fel de personaj este. Nu relațiile personale primează.

Pur și simplu între cei doi am garanția cu Nicușor Dan, deși nu mă aștept la miracole, sunt pesimist, dar între cele două opțiuni rămase singura care îmi garantează parcursul pro-european, investiții, și tot ce înseamnă România de astăzi, care este imperfectă, dar care este pe un drum normal. Singurul care garantează asta este Nicușor Dan, dintre cei doi.

Reporter: Ați spus că George Simion ar putea să fie un pericol pentru democrație, că nu știți dacă peste cinci ani veți mai putea vota liber. Îl considerați un pericol atât de mare?

Alfred Simonis (PSD): În momentul în care îți pui tricolorul pe spate și calci în picioare Constituția, riscurile sunt extrem de mari. În momentul în care agresezi jurnaliști, în momentul în care agresezi miniștri, pe toată lumea opozanți, foști aliați, pe toată lumea care nu este de acord cu tine, asta denotă un comportament tiranic, care a fost manifestat când nu aveai puterea.

Gândiți-vă cum se va comporta acest personaj dacă va avea vreodată puterea, dacă ne raportăm la modul în care s-a comportat când nu o avea.

Reporter: George Simion a spus că este un adversar al PSD și de aceea a avut poziționări dure în spațiul public.

Alfred Simonis (PSD): A avut conflicte cu toată lumea, nu doar cu PSD. A avut cu PSD, cu fosta lui aliată – Șoșoacă, a avut cu liberalii, cu USR, cu toată lumea, a avut conflicte cu oameni pe stradă. Sunt filmulețe când agresează oameni pe stradă.

Din punctul meu de vedere, Nicușor Dan este opțiunea.

”E mai puțin important ce vor socialiștii europeni, este mai important ce ne dorim noi”

Reporter: PSD ar trebui să facă un anunț similar și să își declare susținerea pentru forțele proeuropene sau PSD rămâne cu decizia să nu aibă o opțiune fermă?

Alfred Simonis (PSD): Mie mi-ar plăcea ca partidul să lase la liber. Eu nu am nevoie de acest aviz de la partid, dar, probabil, sunt alți colegi care așteaptă o decizie, să le indice că se pot manifesta într-un fel sau altul. Partidul ar trebui să hotărască că liderii săi au dreptul să se manifeste pentru un candidat sau altul. Am speranța că marea majoritate a celor din PSD ar fi cu Nicușor Dan, chiar dacă cu greu și cu mâna tremurândă.

O decizie a partidului nu are sens. Am văzut în noiembrie 2024 și acum câteva zile că partidele nu mai bagă candidați în turul al doilea și nu mai iau pe persoană fizică voturile. Asta înseamnă progres, oamenii au acces la informație, nu mai întreabă pe cine trebuie să voteze, pe primar, parlamentar, șeful de Consiliu Județean.

Nu trebuie să stabilească un partid sau altul cu cine votează, dar eu m-am manifestat public în sprijinul unui candidat pentru că așa cred eu de cuviință.

O decizie de a nu interveni nimeni într-un fel sau altul este cel puțin regretabilă, ca să nu spun greșită.

Reporter: Socialiștii europeni v-au cerut să aveți o poziție de delimitare de George Simion?

Alfred Simonis (PSD): Nu cunosc. E mai puțin important ce vor socialiștii europeni, este mai important ce ne dorim noi. Cred că dincolo de ce vrea Europa, America, trebuie să avem propria conștiință, trebuie să fim oameni de stat.

Să înțelegem că este un moment extrem de important pentru România, probabil cel mai greu după 35 de ani și că, în acest moment, trebuie să fim oameni de stat, nu trebuie să fim oameni politici.

Trebuie să luăm decizia nu calculat la efectul electoral, nu cu gândul la următoarele alegeri, nu cu gândul la cine ne înjură și cine ne aplaudă, ci pur și simplu ce este mai benefic pentru România, iar răspunsul este foarte clar.