INTERVIU Trump – Putin, o zi până la întâlnirea decisivă. „Va încerca să manipuleze emoțiile lui Trump”. Care sunt obiectivele reale ale lui Kremlinului

Scopul lui Vladimir Putin în Alaska „nu este să pună capăt războiului, ci să formeze o atitudine negativă a lui Donald Trump față de Ucraina și Volodimir Zelenski”, spune într-un interviu pentru publicul HotNews Volodimir Fesenko, analist politic de la Kiev. „Obiectivul maxim pentru Putin este un acord în condițiile impuse de Rusia, cu presiuni ulterioare din partea lui Trump asupra Ucrainei”, avertizează analistul.

Summitul Donald Trump-Vladimir Putin care va avea loc vineri în Alaska este așteptat cu înfrigurare de ucraineni și de europeni, care se tem că președintele SUA va oferi concesii Rusiei, și va dezavantaja Kievul, în încercarea de a pune capăt cât mai repede războiului din Ucraina.

Trump a insistat că va încerca să recupereze teritorii pierdute de Ucraina, iar Casa Albă a asigurat că întrevederea va fi una de sondare a perspectivei unui armistițiu, dar mai multe voci din UE și de la Kiev au avertizat că Putin nu intenționează în acest moment să pună capăt războiului.

Într-un interviu acordat HotNews pe tema reuniunii de vineri, Volodimir Fesenko, președinte al Centrului Penta pentru Studii Politice Aplicate din Kiev, subliniază că „obiectivul principal al lui Putin este să restabilească relațiile personale bune și de încredere cu Trump, ceea ce în sine este periculos pentru Ucraina”.

Fesenko spune că cel mai mare risc al summitului, semnalat de mulți comentatori, „este încheierea unui acord separat între Trump și Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina în condițiile impuse de Rusia, Trump exercitând apoi presiuni asupra Ucrainei”.

„Trump a declarat că nu va semna în acest moment un acord cu Putin privind Ucraina. Dar acesta este un risc potențial”, subliniază analistul.

Ne va apropia summitul de vineri de finalul războiului? Acest lucru este neclar deocamdată.

„Acest summit ne va apropia de sfârșitul războiului doar într-un singur caz – dacă Putin va fi de acord cu negocierile privind un armistițiu etapizat. Există o șansă în acest sens, dar nu foarte mare”, crede Fesenko.

Strategia lui Putin, decodificată: „Va încerca să manipuleze emoțiile lui Trump”

În opinia lui Fesenko, liderul de la Kremlin va încerca în Alaska să îl convingă pe Trump că el este cel care dorește încheierea războiului.

Putin, crede analistul politic, „va încerca să manipuleze emoțiile lui Trump și îl va convinge că Zelenski este cel care nu dorește pacea și că este necesar să se oprească livrările de arme către Ucraina și să se exercite presiuni asupra Ucrainei pentru a-l forța pe Zelenski să accepte un plan de pace comun ruso-american”.

Potrivit lui Fesenko, obiectivul lui Putin în acest caz nu este să pună capăt războiului, ci „să formeze o atitudine negativă a lui Trump față de Ucraina și Zelenski, să provoace o ceartă între Trump și Zelenski”.

„Obiectivul maxim pentru Putin este un acord separat între Trump și Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina în condițiile impuse de Rusia, cu presiuni ulterioare din partea lui Trump asupra Ucrainei”, avertizează analistul.

„Pentru Ucraina și pentru europeni, acest lucru pare a fi o greșeală. Pentru Trump nu este”

Mai mulți comentatori au observat că Putin a obținut deja un câștig din simplul fapt că a fost invitat în SUA, pentru prima vizită bilaterală din 2007 și până acum.

Întrebat dacă consideră că invitația adresată de Trump reprezintă o eroare, analistul politic ucrainean răspunde afirmativ.

„Pentru Ucraina și pentru europeni, acest lucru pare a fi o greșeală. Pentru Trump nu este”, spune Fesenko.

Comentatorul observă că Trump dorea de mult să se întâlnească cu Putin și că partea rusă era cea care întârzia posibilitatea unei astfel de întâlniri.

După ultimatumul lui Trump, Putin a acceptat o astfel de întâlnire, observă analistul, care subliniază că „inițiativa întâlnirii pare că a venit acum de la Putin”.

Fesenko remarcă totodată simbolistica locului unde va avea loc întâlnirea – Alaska.

„Întâlnirea va avea loc pe teritoriul lui Trump. Și acesta este un teritoriu care a fost cumpărat odată de americani de la ruși. Și acest lucru, probabil, are și o simbolistică proprie pentru Trump. Prin urmare, nu vorbim despre concesii unilaterale din partea lui Trump”, spune Fesenko.

„Ucraina nu va accepta concesii unilaterale”

Primele discuții despre un posibil „schimb de teritorii” luat în calcul la summitul de miercuri – care ar include cedarea întregii regiuni Donețk către Rusia – au stârnit alarmă și o poziție clară din partea Kievului.

Președintele Zelenski a subliniat că trupele sale nu se vor retrage din zonele pe care le controlează în această regiuni estică, acest lucru însemnând cedarea unor orașe și a unor linii puternic fortificate și practic încurajarea Rusiei către un posibil atac de pe poziții mai bune în viitor.

În discuția cu HotNews, Fesenko subliniază că „principala concesie a Ucrainei este însăși posibilitatea unui armistițiu de-a lungul liniei frontului”.

„Această poziție este susținută de majoritatea ucrainenilor, potrivit sondajelor sociologice, dar cu condiția ca Ucraina să beneficieze de garanții de securitate”, spune el.

În același timp, adaugă analistul, „Ucraina nu va recunoaște legal teritoriile ucrainene ocupate ca parte a Rusiei”.

El subliniază că sunt posibile și negocieri privind schimbul teritorial, dar „Ucraina nu va accepta retragerea unilaterală a trupelor sale doar în schimbul unui armistițiu din partea Rusiei”.

De asemenea, spune el, o retragere convenită și simultană a trupelor ucrainene și ruse din diferite secțiuni ale frontului este posibilă numai cu un armistițiu stabil și sub controlul observatorilor internaționali.

„Ucraina nu va accepta concesii unilaterale”, spune Fesenko.

Oboseala războiului

Chestionat pe tema poziției cetățenilor ucraineni obișnuiți, analistul observă existența unei oboseli a războiului.

„Ar fi ciudat să nu existe după trei ani și jumătate de război, când războiul se desfășoară pe teritoriul nostru și aproape toate regiunile Ucrainei sunt supuse atacurilor aeriene”, spune el.

Fesenko avertizează însă că ucrainenii nu sunt de acord cu orice fel de încheie a războiului.

„Majoritatea ucrainenilor susțin încheierea războiului prin negocieri (inclusiv în ceea ce privește condițiile de încetare a focului de-a lungul liniei frontului), dar sunt împotriva încheierii războiului în condițiile impuse de Rusia și consideră că Ucraina ar trebui să primească garanții de securitate”, spune analistul.

