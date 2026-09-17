INTERVIU Un politolog spune care este premierul pe care Nicușor Dan îl poate propune. „În niciun caz nu va fi Grindeanu sau Mureșan”

Este greu de crezut că Nicușor Dan poate fi un președinte jucător, afirmă, într-un dialog cu HotNews, politologul Andrei Țăranu. În analiza sa, cheia crizei politice în acest moment este la UDMR, de ale cărei voturi depinde învestirea unui nou guvern.

Un premier pe care președintele îl poate propune pentru a rezolva criza politică este unul care nu provoacă „frânări bruște în partide”. Ce soluție vede analistul.

„Relația PSD – Nicușor Dan eu o văd mai degrabă conjuncturală”, afirmă Țăranu.

Consultările președintelui cu partidele pentru desemnarea unui nou premier urmează să aibă loc joi, potrivit ultimelor informații de la Administrația prezidențială.

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Politologul Andrei Țăranu. FOTO: Inquam Photos / George Călin

„E greu de crezut că Nicușor Dan poate fi un președinte jucător”

– Domnule Țăranu, forțează președintele o majoritate în acest moment? A ieșit din logica mediatorului și este, într-un final, un președinte jucător?

– E greu de crezut că domnul președinte poate fi un președinte jucător. Spre deosebire de președinții anteriori care și-au asumat sau nu această condiție, domnia sa nu are un partid cu care să poată să joace în interiorul Parlamentului și atunci el joacă doar la nivelul funcției sale instituționale, de președinte al Republicii.

– Nu sunteți, deci, de acord că președintele s-a coordonat cu PSD în ultimele luni?

– Dacă s-a coordonat cu PSD, a făcut-o punctual. Nu cred că s-a coordonat totdeauna cu PSD. Mai degrabă, PSD a încercat să găsească acele interstiții în care să fie mai degrabă în apropierea președintelui Nicușor Dan decât partidele care, teoretic, ar fi trebuit să fie partidele prezidențiale – în special USR.

„Relația PSD-Nicușor Dan, mai degrabă conjuncturală”

Dacă vreți, tocmai îndepărtarea USR și a PNL de lângă Nicușor Dan au lăsat locul liber pentru PSD. Deci relația PSD – Nicușor Dan eu o văd mai degrabă conjuncturală, și nu o relație așa cum încearcă detractorii președintelui să spună, că ar fi coordonat cu PSD și că face tot soiul de jocuri malefice cu PSD. Pur și simplu, cei de la USR – PNL s-au îndepărtat de președinte și, conform tuturor principiilor hidraulice, era natural ca cineva să ocupe locul respectiv.

„O majoritate fragilă nu înseamnă neapărat instabilitate”

– Și dacă se va găsi o majoritate acum, va fi una fragilă. Așadar, vom asista în următorii doi ani, până la alegeri, la o criză continuă?

– Da și nu. Acum depinde cum va funcționa această majoritate fragilă.

Dacă vă aduceți aminte, Guvernul Năstase a fost un guvern minoritar, susținut în Parlament de UDMR și PNL. Vedeți că situațiile pot să fie asemănătoare. Și totuși, guvernul Năstase a fost un guvern foarte stabil – probabil cel mai stabil guvern din istoria post-decembristă a României.

Deci n-ai de unde să știi cum se vor comporta partidele, pentru că, după ce va fi instalat un guvern – dacă va fi instalat un guvern – va urma o perioadă în care partidele însele vor trebui să își dea seama în ce postură se află. Dacă vor să se ducă într-o poziție sau dacă vor vrea să aibă niște beneficii de la guvernare, care va fi relația cu partidul AUR, care este un partid cu care ei fac înțelegeri, după care le retractează sau le pertractează și așa mai departe. Ambiguitatea partidelor s-ar putea să joace în favoarea stabilității guvernului, în mod paradoxal.

„Dacă UDMR va accepta să facă o majoritate alături de PSD, jocul se închide”

– Dacă, într-adevăr, partidele vor fi chemate miercuri la Cotroceni, chiar și pentru discuții informale, vă așteptați să se schimbe ceva, să mai cedeze vreunul dintre lideri?

– Singurul lider care este important în această ecuație, în acest joc, este Kelemen Hunor. Dacă UDMR va accepta să facă o majoritate alături de PSD, să se ducă la guvernare sau doar să sprijine parlamentar PSD, atunci jocul se închide, pentru că, cu UDMR, PSD are majoritate.

Vorbim, sigur, și de celelalte partidulețe din Parlament, plus grupul domnului Veștea. Însă, dacă UDMR, așa cum au făcut și în cazul domnului Veștea, și în ultima vreme, nu va fi de acord să ofere această majoritate, tot încercând – nu-mi dau seama de ce – să negocieze o nouă relație PNL-PSD, atunci probabil nu se va întâmpla nimic. Vom rămâne exact în aceeași situație în care ne aflăm și astăzi.

UDMR, și nu AUR, a blocat și Guvernul Veștea

– Fără AUR, USR și PNL, adună deci 233 de voturi?

– Undeva la 235-240 de voturi, cel mai probabil, ar avea o asemenea „majoritate”. Sigur, făcută dintr-o mulțime de fragmente.

Amintiți-vă că atunci când domnul Veștea se pregătea să devină prim-ministru, inițial a fost convins că va primi voturi de la UDMR. Abia în momentul în care UDMR nu i-a mai dat voturile, s-a dus să caute respectivele voturi la AUR. Deci aici e formula.

„Va fi un premier mai degrabă independent”

– Ce premier vă așteptați să desemneze președintele? Ce nume vă așteptați să pronunțe?

– Eu cred că va fi un premier mai degrabă independent, după modelul domnului Luca Niculescu sau al domnului Alexandru Nazare, sau, eu știu, cineva care să poată să „înduplece” și persoane de la PNL. Poate chiar de la USR. Probabil că un prim-ministru care să nu fie neapărat dintr-un partid. Adică, în niciun caz nu cred că va fi domnul Grindeanu sau domnul Siegfried Mureșan.

Pentru că fiecare dintre aceste nume provoacă niște frânări bruște în partide. Când un nume căruia nu are nimeni ceva să-i reproșeze apare, atunci discuțiile devin mai degrabă de negociere politică decât de refuz aproape aprioric.

„Orbirea partidelor mainstream va duce la dispariția lor”

– Având în vedere că timpul se scurge rapid și ne apropiem mai repede decât poate ne dăm seama de anul electoral 2028, iar partidele, în loc să crească încrederea populației, persistă în acest blocaj politic care domină dezbaterea publică, ce riscăm și cum mai pot fi amortizate efectele până la scrutin?

– Aceasta este o întrebare care cred că trebuie pusă întregii societăți. Probabil că, așa cum spuneți, această orbire a partidelor mainstream, în special PNL și PSD, dar de ce nu chiar și UDMR și o parte din USR, va conduce, dacă nu la dispariția acestor partide, așa cum s-a întâmplat în marea majoritate a țărilor din jurul nostru, din fostele țări socialiste – dacă vă uitați în Polonia, nu mai există niciunul dintre partidele care au băgat Polonia în Uniunea Europeană.

Dacă vă uitați în Republica Cehă, aproape la fel. În Ungaria, cu excepția Fidesz, niciunul dintre partidele vechi nu mai există. Vă dau exemplul Bulgariei, unde mai există doar social-democrații.

Deci, aproape în toate țările socialiste, cu excepția României, partidele mainstream au dispărut, pentru că nu erau adaptate la secolul XXI. Noi avem niște partide extrem de vechi, care, nu cred că nici ele nu s-au adaptat la noile condiții, doar că au găsit niște formule de a-și face campanie unele împotriva altora.

„Societatea va naște noi partide”

În clipa de față, această campanie nu mai este suficientă, așa că vor trebui să propună ceva – nu-mi dau seama ce să propună. Probabil că societatea va naște noi partide.

Așa cum avem USR-ul, așa cum avem AUR, probabil că se vor naște și niște partide liberale în sensul occidental al cuvântului, adică niște partide democrat-progresiste. Încerc să evit cuvântul „progresist”, care e un cuvânt negativ în România. De-asta le-am spus partide liberale, dar nu Partidul Național Liberal. Și nu Partid Liberal Conservator sau alte minunății de genul ăsta – partide care să aibă un caracter mai degrabă social, hai să-i spunem așa.

Dacă nu, probabil că va trebui să ne confruntăm cu o perioadă iliberală, după modelul Ungariei. Nu-mi dau seama cât de lungă va fi, dar care va genera pași înapoi în dimensiunea democratică și, probabil, și diverse forme de pauperizare a societății românești.