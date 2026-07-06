INTERVIU Un vicepreședinte PSD spune care crede el că e ținta reală a lui Ilie Bolojan: „Calcul cinic” / Ce mișcare nevăzută din interiorul PSD îl presează pe Sorin Grindeanu

HotNews: Ce se întâmplă cu negocierile, ce se întâmplă cu Guvernul, pentru că am văzut că în ultima săptămână a fost liniște? Gabriel Zetea : Nici noi, reprezentanții partidelor, care suntem în teritoriu, tragem semnale de alarmă în fiecare zi, că întârzierea în formarea unui Guvern pune în pericol țintele pe care le are România.

Gabriel Zetea, vicepreședintele PSD și președintele CJ Maramureș, spune în discuția pentru publicul HotNews că e timpul unui semnal de alarmă și că România nu se poate dezvolta modern câtă vreme oamenii din teritoriu simt că „li se dă „de pâine și circ, în loc de soluții”.

Nu știm exact ce se întâmplă. Neavând un Guvern funcțional, astăzi, care să ia măsuri pe finalul ciclului PNRR, multe dintre proiecte nu vor putea să fie finalizate la timp, ceea ce va duce la obligarea României de a restitui banii europeni, ceea ce ar fi un dezastru pentru țară și pentru autoritățile locale, pentru ordonatorii de credite, care derulează proiecte prin PNRR. Dacă ieri s-ar fi pus un guvern, era deja destul de târziu.

„Aritmetica parlamentară e destul de clară”

-La ce vă referiți atunci când spuneți că nici dumneavoastră nu știți ce se întâmplă?

–Nu pare că s-a schimbat în acest moment ceva între negocierile liderilor de la București. Câtă vreme sunt în continuare linii roșii trasate de către partide, care spun impuse prin hotărâri de partid – că nu colaborăm cu un fost coleg aflat la guvernare, și mă refer aici în primul rând la rezoluțiile, hotărârile de partid luate de către PNL și USR – nu mai există altă posibilitate de colaborare în Parlamentul României. Aritmetica parlamentară e destul de clară.

Trebuie ca toate partidele pro-occidentale, pro-europene, să fie împreună pentru a guverna. Altfel, e practic imposibil.

Gabriel Zetea Foto: Inquam Photos / George Călin

„Ilie Bolojan duce un război cu Nicușor Dan, nu cu PSD”

-Pentru a se reface coaliția președintele cere acel acord parlamentar. Și înțelegem că nemulțumirile vin tocmai din acel acord. Dumneavoastră știți care a fost de fapt problema acolo? Pentru că toată lumea spune că e dispusă să-l semneze, și totuși nu există încă un consens pentru acest acord.

–Nu știu ce să vă spun. Eu am observat, în schimb, o tactică. Cea pe care o are domnul Ilie Bolojan, care a negociat, au fost trei negocieri consecutive cu posibilitatea de a pune anumite guverne, de fiecare s-a negociat două, trei săptămâni, dar la final el a spus nu.

Părerea mea că e o tactică de tergiversare intenționată a domnului Bolojan, dintr-un interes pur electoral, el își dorește să devină candidatul dreptei pentru alegerile prezidențiale, duce un război în această perioadă cu Nicușor Dan.

Eu n-am nicio problemă, consider legitim războiul pe vrea să-l ducă el. E o bătălie politică pe care, până la urmă, vrea să și-o asume, dar bătălia asta are un anumit cost. Cost pentru români. Pentru că nu-i neapărat adversarul PSD, că nu ne batem chiar pe același electorat.

„Astăzi noi nu oferim soluții, oferim pâine și circ”

Ca să se instaleze un Guvern, e nevoie ca fiecare dintre partide să cedeze ceva. Fiecare partid trebuie să șteargă liniile roșii pe care și le-au impus. Nu așa se face politică. E o politică copilărească asta cu liniile roșii, atâta vreme cât ai un partid în opoziție, AUR, care crește ca Făt-frumos din lacrimă.

Poate că la București, unii, când stau prin Palatul Victoria, prin Palatul Cotroceni, poate că nu simt discuțiile cu oamenii de la firul ierbii. Eu circul destul de mult printre oameni. Și sunt de mult sătui de acest circ pe care nu îl înțeleg, cu care nu sunt de acord. Astăzi noi nu oferim soluții, oferim pâine și circ.

-PSD a depus moțiunea de cenzură ca să îl înlăture pe Ilie Bolojan, iar acum se discută inclusiv despre refacerea coaliției PSD-PNL-UDMR. Ar putea accepta PSD să se întoarcă la guvernare cu un PNL condus tot de Ilie Bolojan?

–Haideți să vedem că domnul Ilie Bolojan chiar vrea ceva. Măcar una dintre toate scenariile care au fost puse pe masă, dacă acceptă măcar că acceptă una dintre ele.

Până în acest moment, că a fost vorba despre Guvern tehnocrat, că a fost vorba despre Guvern cu PNL, că e vorba de o rotativă în care să înceapă PSD sau cum, niciuna dintre acestea nu a fost acceptată.

Eu cred în continuare că nu se va ajunge la un acord din cauza unui calcul cinic pe care îl face Ilie Bolojan – acela de a arăta că România condusă de către Nicușor Dan merge într-o direcție proastă, că Nicușor Dan trebuie înlăturat și pentru asta domnul Ilie Bolojan este dornic să pună întreaga guvernare pe butuci.

Două variante: mandat pentru Sorin Grindeanu sau anticipate

-Dar dacă nu se va ajunge la niciun acord, înseamnă că vom rămâne într-un interimat prelungit la infinit?

–Nu știu, la un moment dat trebuie să ieși din situația asta de impas. Astăzi în România pot să existe două soluții. Am avut o moțiune de cenzură depusă votată de către cel mai mare număr de parlamentari din istoria moțiunilor de cenzură din România. Logica ar fi ca după această moțiune de cenzură guvernarea să fie dată Partidului Social-Democrat.

Pentru că odată ce ai dat jos Guvernul, să poți să arăți public de ce l-ai dat jos, care sunt măsurile pe care PSD și le dorește a fi implementate. Dacă nu se dorește refacerea coaliției și PSD nu poate să facă o majoritate în Parlamentul României, pasul următor ar fi alegerile anticipate.

Nu mai există alte soluții pe care să le tot întoarcem pe o sută de fețe, pentru că nu prea sunt. Aritmetica parlamentară e destul de strictă – ai voturi sau n-ai voturi.

Fără restricțiile lui Nicușor Dan, PSD ar putea face majoritate, spune Zetea

Eu cred că noi, Partidul Social-Democrat, dacă n-am avea restricțiile impuse de către președintele Nicușor Dan, sigur că am putea la un moment dat să realizăm o guvernare.

Dar câtă vreme Nicușor Dan își dorește o majoritate care să respecte cumva condițiile de după turul 2 alegerilor de anul trecut, adică aceleași partide să încerce să se înțeleagă între ele.

E cert că după două luni și jumătate de negocieri, deocamdată avem aceleași linii roșii care sunt impuse de către partide în interiorul lor. Care e soluțiaPNL? Că nu le ajung voturile să facă majoritate doar cu USR și cu UDMR. Dacă au linie roșie să guverneze cu PSD, AUR e exclus, atunci n-ai cum să faci o majoritate.

Prin vocea domnului președinte Sorin Grindeanu, PSD a spus că nu face Guvern cu AUR. Dar dacă dincolo ușa este închisă, nici PSD nu poate să facă majoritate. AUR nu poate să colaboreze cu niciuna dintre cele două partide, nici cu PNL, nici cu PSD, atunci suntem, practic, într-o situație de șah etern. Atunci mergem la alegeri anticipate.

„Se încearcă împingerea PSD într-o alianță cu AUR”

-Credeți că și la PSD ar trebui șterse liniile roșii? Sorin Grindeanu refuză și colaborarea cu AUR, dar refuză și să aducă în grupul parlamentar PSD parlamentari din micile grupuri – S.O.S România, Uniți Pentru România sau PACE, de exemplu, cum a făcut PNL.

–Atunci, clar, nu există nicio variantă de majoritate.

-Ar trebui să renunțe inclusiv la principiile astea?

–Foarte mulți membri, primari, aleși locali din PSD îi transmit lui Sorin Grindeanu următorul mesaj. Și ăsta e un mesaj care este îndreptat și înspre partidele de dreapta: „Dacă noi avem ușa închisă în acest moment pentru colaborare la PNL și la USR, de ce nu batem la ușa cealaltă?”.

Conducerea asta a PSD a zis clar că nu mergem înspre o colaborare cu AUR. Conducerea asta nu va fi pe viață. Cum nici eu nu sunt președintele Consiliului de Județean pe viață, nici eu nu sunt vicepreședinte al PSD pe viață, nici Sorin Grindeanu nu va fi președintele PSD pe viață.

Se încearcă împingerea forțată a Partidului Social-Democrat într-o, nu știu, o alianță, coaliție, colaborare cu AUR.

Asta este soluția pe care o dorește domnul Ilie Bolojan pentru România, în mod special, punând atâtea linii roșii.

O să fie mai bine pentru România în momentul în care va forța obligat Partidul Social-Democrat să meargă în acea direcție? Pentru că până în acest moment Sorin Grindeanu rezistă cu brio tuturor presiunilor la care este supus.

Nu speră în „apetitul” liberalilor de a se ridica împotriva lui Bolojan

– Vă referiți la presiunile din interiorul Partidului?

–Da, evident că din interiorul partidului. Pentru că în interiorul Partidului oamenii îi spun dacă acolo e ușa închisă. De ce nu batem la cealaltă ușă?

–Considerați că schimbarea, deblocarea situației ar putea să vină din schimbarea din interior a lui Ilie Bolojan?

–Nu. Mă îndoiesc că în acest moment există apetit în interiorul Partidului Național Liberal pentru schimbarea lui Bolojan, tocmai a avut congres. Nu văd ce s-ar schimba într-o perioadă scurtă.

-La finalul săptămânii să aibă loc o întâlnire la liderilor de partide, credeți că există vreo șansă să avanseze cumva discuțiile?

–Cred că o să fie o întâlnire de curtoazie, atâta vreme că liniile roșii sunt menținute.