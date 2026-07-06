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Actualitate

INTERVIU Un vicepreședinte PSD spune care crede el că e ținta reală a lui Ilie Bolojan: „Calcul cinic” / Ce mișcare nevăzută din interiorul PSD îl presează pe Sorin Grindeanu

Rebecca Popescu
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Gabriel Zetea, vicepreședintele PSD și președintele CJ Maramureș, spune în discuția pentru publicul HotNews că e timpul unui semnal de alarmă și că România nu se poate dezvolta modern câtă vreme oamenii din teritoriu simt că „li se dă „de pâine și circ, în loc de soluții”. 

  • Liderul social-democrat spune că mulți colegi de-ai săi merg presează conducerea partidului să meargă către AUR, „care crește ca Făt-frumos din lacrimă”. Vorbește pe larg despre această temă, în interviu. 
  • Ce face Sorin Grindeanu în fața acestei presiuni. 
  • Ce crede liderul PSD despre această potențială alianță PSD-AUR. 
  • Rolul lui Nicușor Dan văzut din interiorul PSD. 
  • Un mesaj pentru PNL și USR, „cei care au închis ușa”. 

HotNews: Ce se întâmplă cu negocierile, ce se întâmplă cu Guvernul, pentru că am văzut că în ultima săptămână a fost liniște?
Gabriel Zetea: Nici noi, reprezentanții partidelor, care suntem în teritoriu, tragem semnale de alarmă în fiecare zi, că întârzierea în formarea unui Guvern pune în pericol țintele pe care le are România. 