Cât de sigur este, de fapt, viitorul nostru financiar dacă depindem de un singur salariu, oricât de mare ar fi acesta? Sau ce se întâmplă dacă, într-o zi, rămânem fără principala sursă de venit? Un salariu bun și un loc de muncă stabil nu garantează siguranța financiară pe termen lung, mai ales într-o perioadă în care piața muncii se schimbă rapid. Cum ne putem construi o rezervă financiară și de ce este important să începem să investim cât mai devreme? Adrian Negru, director general Raiffeisen Asset Management și membru al AAF, explică, într-un interviu, cum ne putem pregăti financiar pentru situații neprevăzute, chiar și atunci când nu avem sume mari de investit, și ce greșeli ar trebui să evităm în 2027.

Un loc de muncă stabil și un salariu peste medie ne pot da sentimentul de siguranță financiară. Dar ce se întâmplă dacă ne pierdem locul de muncă sau dacă domeniul în care lucrăm este afectat de inteligența artificială? Pentru cei fără economii sau investiții, pierderea salariului poate însemna și pierderea stabilității financiare. Adrian Negru, director general Raiffeisen Asset Management și membru al Consiliului Director al Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAF), atrage atenția că dependența de un singur venit poate deveni periculoasă, mai ales în cazul persoanelor care câștigă bine și își adaptează rapid stilul de viață la salariul pe care îl primesc, fără să construiască și o rezervă financiară.

„Dacă investești devreme și lași timpul să lucreze de partea ta, nu e nevoie neapărat să aloci sume enorme sau sume extrem de mari din veniturile tale curente ca să poți să-ți construiești totuși un portofoliu semnificativ”.

Una dintre recomandările specialistului este să nu așteptăm momentul în care vom avea un salariu mult mai mare sau în care economia va deveni mai stabilă pentru a începe să investim. Timpul poate conta la fel de mult ca suma investită, iar amânarea cu 10 ani poate face o diferență semnificativă în valoarea portofoliului.

De ce un salariu mare nu înseamnă automat siguranță financiară

Inteligența artificială schimbă treptat piața muncii, iar unele profesii ar putea fi afectate. Nici locurile de muncă bine plătite nu sunt ferite de aceste schimbări. Adrian Negru spune că rămâne de văzut dacă firmele vor folosi noile tehnologii pentru a crea locuri de muncă sau, dimpotrivă, pentru a reduce numărul angajaților. Dincolo de aceste incertitudini, specialistul atrage atenția asupra unui risc care a existat dintotdeauna: să ne bazăm întreaga siguranță financiară pe un singur salariu.

„Eu, de felul meu, sunt optimist și sper că mai degrabă această implementare să aducă dezvoltări de joburi și poate activități noi, unde să fie nevoie inclusiv de oameni noi, poate cu skill-uri diferite. (…) Nu cred că e bine să facem AI-ul vinovatul principal. Schimbarea e permanentă și cred că niciodată nu ar fi fost sigur să te bazezi doar pe salariu, indiferent cât de bine căutat pare să fie jobul tău sau industria în care activezi”, explică Adrian Negru.

Acesta atrage atenția că riscul poate fi chiar mai mare în cazul persoanelor cu venituri ridicate, care ajung să își construiască întregul stil de viață în jurul salariului: „Cu atât mai periculoasă este situația în care salariul este unul ridicat, îți adaptezi foarte repede stilul de viață la acel salariu ridicat, nu-ți construiești nimic altceva, niciun fel de rezervă financiară, nu-ți construiești niciun fel de portofoliu financiar pe baza acelei surse de venit și practic devii prizonierul acelui venit ridicat”.

Într-o astfel de situație, întreruperea veniturilor poate afecta rapid capacitatea de a acoperi cheltuielile și obligațiile financiare. De aceea, investițiile pot reprezenta o modalitate de a construi, treptat, un capital care să reducă dependența de salariu și să ofere mai multă libertate în luarea deciziilor profesionale și personale.

Cum putem începe să investim chiar și cu câteva sute de lei

Între facturi, rate, cumpărături și cheltuielile de zi cu zi, pentru mulți români rămân prea puțini bani de pus deoparte la sfârșitul lunii. Iar investițiile pot părea un obiectiv îndepărtat, rezervat celor cu venituri mari. Adrian Negru spune însă că nu avem nevoie de economii de mii de lei pentru a face primul pas. Putem începe chiar și cu câteva zeci sau sute de lei: „Suma minimă de intrare în cazul celor mai multe dintre fonduri e aproape nesemnificativă, adică putem vorbi și de câteva zeci de lei, maximum câteva sute de lei, puține sute de lei ca sumă minimă cu care poți să începi acest demers. Deci nu ai nevoie nici măcar de mii de lei sau zeci de mii de lei”.

Una dintre recomandările sale este automatizarea economisirii. În loc să așteptăm sfârșitul lunii pentru a vedea câți bani ne-au rămas, putem stabili de la început o sumă pe care să o transferăm periodic către economii sau investiții. Potrivit specialistului, această abordare poate reduce presiunea de a lua în fiecare lună o nouă decizie financiară, mai ales atunci când apar cheltuieli neprevăzute.

„Dacă faci în fiecare lună o judecată urmată de o decizie, economisesc sau nu economisesc, poate să devină istovitor emoțional. La un moment dat am o lună proastă, vin cheltuielile peste mine, trebuie să decid activ dacă voi economisi sau nu luna asta”, explică Adrian Negru. Chiar și economiile relativ mici pot schimba, în timp, situația financiară a unei persoane. De exemplu, pentru cineva care câștigă 4.000 de lei lunar, acumularea unor economii echivalente cu unul sau două salarii poate însemna o rezervă de 4.000-8.000 de lei.

„S-ar putea ca acel unu sau două salarii lunare să-ți elibereze cel puțin o parte din presiunea financiară și poți să fii puțin mai relaxat cu privire la o cheltuială neprevăzută”, spune acesta. Pe măsură ce economiile cresc, o persoană poate avea mai multă libertate de a lua decizii legate de carieră sau de viața personală, fără să fie constrânsă permanent de obligațiile financiare.

Ai 35 de ani, câștigi bine, dar nu ai economii. De unde ar trebui să începi?

Un salariu peste medie nu înseamnă automat și economii. Dimpotrivă, creșterea veniturilor poate duce la cheltuieli mai mari, iar economisirea ajunge să fie amânată. Adrian Negru spune că această situație poate fi întâlnită inclusiv în rândul românilor cu salarii foarte mari, care s-au obișnuit cu majorări constante ale veniturilor. Acesta amintește că România a trecut, în ultimii aproximativ 15 ani, printr-o perioadă de creștere economică accelerată, în care veniturile populației au crescut semnificativ: „Și, în mintea noastră, e foarte ușor să proiectăm că la fel vor arăta și următorii 15 ani. Ceea ce aș zice că ar fi o greșeală semnificativă”.

În cazul unei persoane de 35 de ani, veniturile pot fi astăzi de câteva ori mai mari decât la începutul carierei. Specialistul avertizează că proiectarea aceleiași evoluții pentru următorii 10 sau 15 ani poate fi o greșeală: „Faptul că mă bazez la 35 de ani că lucrurile vor fi la fel de roz cum au fost în ultimii 15 ani nu e un plan. E wishful thinking care se va întoarce împotriva mea”.

Adrian Negru recomandă ca persoanele care au ajuns la un nivel confortabil al veniturilor să înceapă să economisească și să investească, fără să se bazeze exclusiv pe viitoare creșteri salariale.

În același timp, acesta atrage atenția că simpla păstrare a banilor în economii nu este întotdeauna suficientă pentru a proteja puterea de cumpărare: „În mare parte, dacă doar economisesc, în cel mai bun caz pot să sper că îmi protejez banii într-o anumită măsură de inflație. De cele mai multe ori nu voi reuși să îmi protejez banii integral de inflație”. Alegerea investițiilor ar trebui făcută în funcție de obiectivul financiar și de perioada în care vom avea nevoie de bani.

Pentru cineva care are 35 de ani și investește pentru pensionare sau pentru o eventuală retragere timpurie din activitate, cu un orizont de 10-20 de ani, portofoliul poate include o pondere importantă de acțiuni sau fonduri de acțiuni. În schimb, dacă obiectivul este cumpărarea unei mașini sau strângerea avansului pentru o locuință în următorii doi sau trei ani, strategia ar trebui să fie mai prudentă.

„Ca regulă simplă, cu cât obiectivul este mai îndepărtat, cu atât ar trebui să fie portofoliul mai agresiv. Ce înseamnă agresiv? Cu expunere sau pondere mai mare în acțiuni. Dacă vorbim de un obiectiv pe termen scurt, atunci ar trebui să fie mai conservator și să mă îndrept mai degrabă către instrumente cu venit fix”.

Când pot investițiile să devină o sursă suplimentară de venit?

Un portofoliu de investiții nu produce automat un venit lunar sigur. Pentru ca economiile investite să ajungă să ofere un sprijin financiar consistent, este nevoie de timp, disciplină și acumulare de capital. Adrian Negru spune că una dintre greșelile pe care le putem face este să avem așteptări prea mari de la investiții încă din primii ani și să începem să retragem câștigurile înainte ca portofoliul să se consolideze: „Dacă fac asta prea repede, s-ar putea să îmi subminez efortul pe termen lung”.

În primii ani, accentul ar trebui pus pe acumularea capitalului și pe reinvestirea eventualelor câștiguri, explică specialistul, astfel încât portofoliul să aibă timp să crească. „Dacă am început devreme, e important să fiu în primii ani mai disciplinat și să-mi pun o pondere cât mai mare din bani la treabă, astfel încât să pot ajunge mai repede la momentul în care portofoliul respectiv deja să aibă o dimensiune suficient de mare și un randament suficient de mare încât să poată să-mi suplimenteze veniturile lunare”, explică Adrian Negru.

Specialistul consideră că un portofoliu construit pe termen lung poate ajunge să ofere mai multă libertate financiară și să reducă presiunea de a depinde exclusiv de veniturile din muncă. Totuși, rezultatele depind de evoluția investițiilor, iar randamentele nu sunt garantate.

Ce facem cu investițiile dacă ne pierdem locul de muncă?

Pierderea locului de muncă poate pune presiune pe bugetul personal, mai ales atunci când avem rate, facturi și alte obligații lunare. Pentru o persoană care a investit constant timp de mai mulți ani, apare întrebarea dacă ar trebui să își vândă investițiile pentru a acoperi cheltuielile curente. Adrian Negru subliniază că decizia depinde de situația financiară a fiecăruia, dar recomandă evitarea lichidării unei părți foarte mari din portofoliu, mai ales dacă acesta a fost construit cu efort, într-o perioadă îndelungată.

„Dacă ți-ai pierdut jobul, probabil e greu să spui că vei fi lipsit de presiune, dar măcar să ai parte de mai puțină presiune. Un portofoliu consolidat poate să-ți elibereze puțin din presiunea respectivă pentru a-ți căuta, să zicem, un alt drum de carieră în termenii tăi, nu în termenii presiunii faptului că îți bat facturile la ușă și nu ai din ce să le plătești”, explică acesta.

Folosirea unei părți din portofoliu poate fi justificată atunci când oferă răgazul necesar pentru găsirea unui nou loc de muncă sau pentru schimbarea direcției profesionale, subliniază specialistul. De aceea, este important ca persoana respectivă să nu fie obligată să accepte imediat orice ofertă doar pentru că nu dispune de nicio rezervă financiară: „Nu e nimic rău în a utiliza o parte din portofoliu pentru a-ți da acest răgaz de câteva luni sau câteva trimestre în care să îți continui drumul profesional în termenii tăi, nu în termenii impuși de realitățile economice”.

Cât ne poate costa amânarea investițiilor cu 10 ani?

Primul impuls este să amânăm investițiile până când vom avea un salariu mai mare, vom scăpa de anumite cheltuieli sau situația economică va deveni mai stabilă. Adrian Negru atrage atenția că timpul este unul dintre cele mai importante avantaje ale unui investitor, iar amânarea poate reduce semnificativ capitalul acumulat pe termen lung.

Pentru a explica de ce este important să începem să investim cât mai devreme, Adrian Negru vorbește despre efectul randamentului compus: banii investiți pot genera câștiguri care, dacă sunt reinvestite, pot produce la rândul lor alte câștiguri. Astfel, un portofoliu poate crește tot mai mult în timp, iar diferențele devin mai vizibile după mai mulți ani: „Randamentul compus, dacă ai o perioadă de 20 de ani, îl vei vedea mai degrabă de la anul 15 încolo și vei vedea efectul disproporționat în acei ani decât în primii ani. Dacă am ezitat, am amânat momentul investiției, poate să mă coste foarte scump”.

Recuperarea timpului pierdut poate necesita, avertizează specialistul, contribuții lunare mult mai mari, pe care nu toate persoanele și le pot permite. Totuși, menționează că, pentru cei aflați la început de carieră, cu venituri insuficiente pentru acoperirea nevoilor de bază, prioritatea ar trebui să fie creșterea veniturilor, inclusiv prin schimbarea locului de muncă sau dobândirea unor calificări suplimentare.

Cum recunoaștem fraudele financiare și promisiunile de câștig garantat?

Investițiile au devenit mai accesibile, dar și riscul de a cădea în capcana escrocilor este mai mare. Reclamele false, videoclipurile create cu ajutorul inteligenței artificiale și promisiunile de câștiguri rapide îi pot păcăli chiar și pe cei care vor doar să-și investească economiile. Adrian Negru recomandă verificarea intermediarilor financiari înainte de a investi, inclusiv prin consultarea informațiilor publice disponibile la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

„Orice entitate care îți promite, înainte să intri într-o relație de afaceri, până la urmă, să devii investitor în acea entitate, ar trebui să verifici că acea entitate e una reală, autorizată, înregistrată în România sau măcar notificată în România”.

Un alt semnal de alarmă îl reprezintă promisiunile de randamente viitoare garantate sau exagerat de mari. „În general, în industria asta, nu ai voie să faci promisiuni cu privire la randamentul viitor. Deci, inclusiv asta e un element: dacă cineva vine și-ți promite și-ți pune pe masă randamente viitoare, mai ales asociate cu sintagme de genul «garantat», aproape sigur fie e răufăcător, fie, cel puțin, are un proces care e în afara cadrului de reglementare”, avertizează Adrian Negru. Potrivit lui, au existat inclusiv cazuri în care materiale foto-video falsificate prezentau persoane cu notorietate din domeniul financiar drept susținători ai unor investiții.

De aceea, specialistul recomandă verificarea platformelor și a canalelor de distribuție autorizate înainte de transferarea banilor: „Chiar dacă aloc jumătate de oră sau o oră să verific toate lucrurile pe care le-am spus mai devreme, e o investiție nesemnificativă în raport cu ce aș putea să pierd dacă nu fac lucrurile astea”.

Șase reguli financiare pentru 2027

Pentru cei care vor să își construiască o siguranță financiară pe termen lung, Adrian Negru are câteva recomandări simple, care pot fi puse în practică indiferent de schimbările economice din următorii ani.

Economisește, dar și investește , pentru a-ți construi un capital pe termen lung.

, pentru a-ți construi un capital pe termen lung. Păstrează un echilibru între cheltuielile de astăzi și investițiile pentru viitor.

între cheltuielile de astăzi și investițiile pentru viitor. Începe să investești cât mai devreme , pentru a beneficia de avantajul timpului.

, pentru a beneficia de avantajul timpului. Automatizează economisirea , pentru a-ți păstra disciplina financiară.

, pentru a-ți păstra disciplina financiară. Documentează-te înainte de a investi , pentru a înțelege instrumentele financiare alese.

, pentru a înțelege instrumentele financiare alese. Nu îți schimba strategia din cauza evenimentelor economice de moment.

„Nu trebuie văzute investițiile ca un joc binar. Ori îmi trăiesc viața la maximum în prezent și aloc întregul venit consumului prezent, ori trebuie să-mi sacrific viața prezentă ca să-mi pun independența financiară viitoare în siguranță. Nu. Cred că poți să faci lucrurile echilibrat”, explică Adrian Negru.

Specialistul avertizează și asupra riscului de a lua decizii pripite, influențate de evenimentele economice recente: „Dacă investești pe termen lung, întreabă-te dacă ceea ce s-a întâmplat în ultima lună sau în ultimul an îți schimbă perspectiva pe termen lung. (…) Nu lăsa evenimentele recente sau evenimentele curente să schimbe planurile pe care le ai, poate planuri care sunt pe un orizont de timp de 5 ani, 10 ani, 15 ani”. În opinia sa, așteptarea unui moment perfect pentru investiții poate însemna, în realitate, amânarea lor la nesfârșit.

Câți bani ar trebui să păstrăm într-un fond de urgență și cât să investim?

Dincolo de investițiile pe termen lung, Adrian Negru recomandă să avem un fond de urgență care să acopere veniturile pentru trei până la șase luni. Banii trebuie să fie ușor accesibili și feriți de fluctuațiile piețelor financiare: „Oricare dintre noi ar trebui să aibă un așa-numit fond de urgență, care e bine să fie ceva lichid, sigur, care să nu depindă de piețe. De obicei, vorbim de venitul echivalent cu trei până la șase luni”.

Iar în ceea ce privește investițiile, acestea nu ar trebui să ne afecteze calitatea vieții. „Ar trebui să fie notabilă partea pe care o aloci către investiții pe termen lung, dar nu atât de mult încât să-ți provoace durere sau insatisfacție pur și simplu în fiecare lună”, explică specialistul. La fel de important este să investim în propria dezvoltare, mai ales într-o perioadă în care piața muncii se schimbă rapid. „Nu uita niciodată să investești și în tine și în skill-urile tale”, recomandă Adrian Negru. Educația financiară și competențele noi ne pot oferi, în timp, mai multă siguranță și libertate în luarea deciziilor.

Articol susținut de AAF