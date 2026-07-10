Skip to content
Actualitate

INTERVIU VIDEO. Studenți și profesori olandezi au venit timp de 8 ani să vadă un model de „bune practici” la centrul lui Viorel Pașca, povestește o profesoară din România

Gabriel Bejan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Studenți de la asistență socială de la Universitatea Avans din Olanda au mers la centrul de la Dumbrava condus de Viorel Pașca, aflat astăzi în mijlocul unui scandal național. Daniela Maci, unul dintre cadrele didactice de la Universitatea din Oradea care au luat parte în acest proiect, explică, într-un interviu pentru publicul HotNews, de ce profesorii și studenții olandezi au considerat inițiativa privată din Bihor un „model de bune practici”.

  • Cum se împacă modelul de „bune practici” văzut de olandezi la Dumbrava cu acuzațiile procurorilor DIICOT că fondatorul centrului care funcționa ilegal a exploatat sute de persoane vulnerabile.
  • „În Olanda este de neconceput ca un centru de asistență socială să funcționeze atâta timp în ilegalitate”, spune Daniela Maci.
  • „În asistența socială din România este o distanță foarte mare între cei care lucrează la firul ierbii și cei care decid”, mai spune cadrul universitar. 

Daniela Maci este conferențiar universitar la Facultatea de Științe Socio-Umane la Universitatea din Oradea și predă asistență socială. 