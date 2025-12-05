INTERVIU VIDEO Românii ar putea cumpăra fracțiuni de unități de fond. AAF face demersuri pentru a ajuta investitorii

Cine vrea cu adevărat să investească acum, poate nu cu 10 lei, o poate face cu 100 lei. Fondurile de investiții sunt disponibile începând cu suma asta, a declarat Mihnea Bărbulescu, Director Executiv Erste Asset Management, în cadrul unui interviu VIDEO.

„La Asociația Administratorilor de Fonduri (AAF) facem demersuri ca investitorul să poată să înceapă să investească cu o sumă mai mică decât o unitate de fond. Legislația spune, în momentul de față, că prima investiție trebuie să fie doar o unitate de fond. Dacă o unitate de fond este 400 lei, atunci investitorul trebuie să aibă acea sumă. Noi facem demersuri la AAF să reducem. Astfel, prima investiție să poată fi făcută cu o fracțiune. Cineva care are 100 lei să poată să înceapă, dacă este vorba despre o unitate de fond de o valoare mai mare”, a afirmat Bărbulescu.

Potrivit acestuia, dacă pui deoparte 100 lei/lună, să nu te aștepți să poți trăi din banii ăia.

„În același timp, un studiu al Bursei de Valori București arată că la 100 lei investiți în ultimii 25 ani, dacă pui banii la ciorap, acumulezi 30.000 lei. Analiza bursei arată că dacă investeai suma aia în acțiuni românești, acum aveai 375.000 lei. Asta este discuția: cât de mult ești dispus să pui deoparte și în ce investești. Dacă investești în titluri de Stat ai un anumit randament, dacă investești în acțiuni, ai un alt randament”, a explicat reprezentantul Erste Asset Management.

El este de părere că dacă investești în depozite și titluri de stat, istoric vorbind, pierzi lupta cu rata inflației.

„Deci trebuie să faci pasul în lumea investițiilor mai volatile, cu randamente mai mari, asumându-ți că dacă ai un obiectiv financiar pe 20 de ani, nu este relevant ce se întâmplă luna viitoare cu investiția ta”.

„Există statistici, pe piața americană, de exemplu, că pe un orizont de 20 de ani nu s-au pierdut niciodată bani. Pe un orizont de un an, ai șanse 50/50 să fii pe plus sau pe minus. De aceea investiția în acțiuni trebuie făcută pe orizonturi lungi de timp”.

Părerea sa este că investițiile sunt mai mult despre psihologie și emoții, decât despre matematică pură: „dacă am avea numai calcule reci în minte, am avea cu toții banii în acțiuni”.

Fondurile de investiții sunt la fel de diferite ca mașinile

“Fondurile de investiții sunt, poate, cea mai democratică formă de investiții. Acestea sunt la fel de diferite ca autovehiculele, adică există fonduri de investiții care investesc doar în titluri de stat și depozite bancare ce, cu greu, pot lupta cu rata inflației, dar există și cele care investesc doar în acțiuni, zonă care preponderent învinge rata inflației”, a afirmat Mihnea Bărbulescu.

Potrivit acestuia, discuția despre fonduri de investiții nu trebuie văzută întotdeauna unitar.

„Sunt fonduri de investiții cu randamente mici și constante, dar și cu randamente mari dar și cu volatilitate. De aici trebuie plecat: de la ce-și dorește omul care economisește. Vrea să învingă rata inflației? Atunci trebuie să investească în acțiuni. Vrea să constituie niște rezerve? Atunci își permite să investească în depozite și titluri de stat”, a explicat Directorul Executiv al Erste Asset Management.

Anul acesta, spune el, piața de capital are un randament de peste 30%, iar titlurile de stat s-au învârtit în jurul a 7%.

„A scăzut nivelul depozitelor bancare. Un motiv: investițiile în titluri de stat și acțiuni au fost mai mari. Al doilea lucru: succesul foarte al programului Fidelis. Acestea cred că sunt cele două zone în care s-au dus banii românilor: fondurile de investiții și programul Fidelis”.

În opinia sa, a face previziuni despre evoluția pieței este una dintre cele mai mari greșeli care se fac.

„Fiecare dintre noi trebuie să aibă un plan financiar, să se țină de el. Perioadele de scădere scădere pe burse trebuie privite ca oportunități. Câtă vreme lumea merge înainte, nivelul de trai crește, suntem o economie în creștere, cred că n-ar trebui să ne speriem dacă într-o dimineață un portofoliu de acțiuni a scăzut cu 1%, 2% sau 10%. Scăderile de 5 – 10 – 20% sunt normale în piețele financiare. De aceea este esențial să înțelegem ce facem. Cineva care înțelege ce face, va lua decizii corecte”, a mai spus el.

Cea mai mare greșeală, afirmă Mihnea Bărbulescu, este să investești pentru că l-ai auzit pe „nu știu cine” că a făcut 50% într-un an.

