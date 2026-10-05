INTERVIU Ziua în care Nicușor Dan nominalizează un alt patrulea premier. De ce „desemnarea lui Sorin Grindeanu ar fi foarte riscantă”

Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește, într-un interviu pentru publicul HotNews, despre varianta de prim-ministru care, în opinia sa, „are cele mai mari șanse” să treacă de Parlament în acest moment.

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Luni, la 153 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan, Nicușor Dan urmează să facă o nouă desemnare de premier – a patra – după o nouă rundă de consultări cu partidele.

Într-un dialog cu HotNews, politologul Cristian Pîrvulescu a explicat de ce consideră că, în acest context, „încă o nominalizare politică nu riscă decât să continue criza”.

„Singurul guvern care poate să rezolve problemele României”

HotNews: Care vi se pare cea mai plauzibilă variantă pentru postul de premier dintre cele vehiculate – Sorin Grindeanu, Alexandru Nazare, Leonardo Badea?

Cristian Pîrvulescu: Eu cred că mai degrabă putem discuta despre un profil, decât despre un nume. Propunerea cred că va fi un independent. Motivele sunt clare. S-au acumulat enorm de multe tensiuni în societate. Partidele au dovedit, toate, incapacitatea de a găsi o majoritate.

Chiar dacă PSD nu a avut un premier nominalizat, a sprijinit masiv nominalizarea domnului Veștea. Cealaltă parte, PNL-USR-UDMR, a eșuat în egală măsură. Ba chiar Siegfried Mureșan a obținut câteva voturi mai puțin decât a obținut la votul de învestitură domnul Veștea, ceea ce arată că blocajul e total.

Dacă în cazul Veștea președintele a suferit implicit o înfrângere, în cazul Mureșan gruparea Bolojan-Fritz a suferit o înfrângere, iar UDMR este într-o situație destul de complicată. Refuză votul dinspre extrema dreaptă, dar fără votanții dinspre extrema dreaptă, dintre cei care s-au refugiat în alte formațiuni politice, nu cei care sunt efectiv la POT, SOS și AUR, va fi greu să se obțină o majoritate.

Pentru a obține cel mai mare număr de voturi posibile, președintele trebuie să numească un independent, ceea ce intenționa de la început.

Foarte probabil, intenționa și anul trecut, imediat după câștigarea alegerilor, dar partidele s-au împotrivit. Se împotrivesc și astăzi ideii de guvern tehnocrat, singurul guvern care poate să rezolve, de fapt, problemele României. Pentru că guvernele politice se vor bloca tocmai din cauza perspectivei de partid în ceea ce privește guvernarea.

„Sunt aproape sigur că USR nu va mai face parte din viitorul guvern”

– Cum estimați șansele unei astfel de propuneri de premier independent la votul din Parlament?

-Eu cred că are cele mai mari șanse în momentul acesta. Dacă domnul Tomac nu ar fi exagerat cu lista de independenți sprijiniți de PSD, probabil ar fi reușit să treacă încă de atunci. Deci au fost și erori tactice, nu numai erori strategice. Cred că va conta foarte mult și lista de miniștri.

Dacă toată lumea a pierdut, inclusiv președintele, cu excepția extremei drepte, atunci nimeni nu mai are de câștigat din continuarea crizei. Trebuie să fim realiști, instituțional discutând – criza a continuat pentru că nimeni nu a avut interesul să se rezolve. Dacă ar fi fost un interes, atunci criza s-ar fi rezolvat.

Cred că de data asta totul converge spre susținerea unui guvern, dar va depinde cum va fi guvernul format, cine vor fi membrii săi. Pentru că partidele nu pot vota cu ochii închiși o listă de guvern. Nu suntem în situația în care cineva să inspire o asemenea încredere.

Sunt, însă, aproape sigur că USR nu va mai face parte din viitorul guvern. USR acuză orice independent că ar fi un pesedist camuflat.

-Spuneți că sunteți aproape sigur că USR nu va face parte din viitorul guvern. Dar credeți că PNL ar fi dispus să voteze un guvern cu premier tehnocrat din care nu face parte sau care are miniștri PSD?

– Cred că PNL ar accepta mai ușor un guvern tehnocrat decât unul cu miniștri PSD, dar din calcul, nu din principiu. Un guvern cu miniștri tehnocrați i-ar permite să-l voteze fără să răspundă pentru el, iar măsurile grele rămân în contul premierului, nu al partidului. Un guvern cu miniștri PSD l-ar obliga să-și asume din nou o colaborare cu partidul care a contribuit la căderea Guvernului Bolojan.

Mai cântărește ceva. Cât timp guvernul interimar continuă, PNL rămâne la putere fără să fi câștigat vreun vot, așa că orice soluție nouă trebuie să-i ofere mai mult decât are acum. Fără PSD sau fără USR, o majoritate e greu de imaginat, deci întrebarea reală nu e ce acceptă PNL, ci cine acceptă primul să cedeze.

De ce spune că nominalizarea lui Grindeanu ar fi „foarte riscantă”

– Credeți că ar exista șanse să voteze PNL un guvern minoritar PSD în cazul în care președintele Dan îl nominalizează, de exemplu, pe Sorin Grindeanu?

– Nu cred că o asemenea propunerea va putea să treacă. Cred că o propunere politică, ca aceea a domnului Grindeanu, este foarte riscantă. Mă rog, pe surse se vorbește și de alte persoane, mult mai moderate. Ați vorbit de domnul Badea, de exemplu. Nu cred că în momentul de față mai este cazul să se mai facă o nominalizare politică. Încă o nominalizare politică nu riscă decât să continue criza.

Sigur că președintele poate face nominalizări până când Parlamentul va ceda. Dar, pe de altă parte, partidele politice din Parlament au refuzat categoric să accepte că singura soluție este aceea a unei coaliții. În România, nu avem cultura coaliției și nu am avut niciodată guverne majoritare, cu excepția guvernului FSN din 1990.

AUR „evacuează din viața politică celelalte partide de extremă dreapta”

În realitate, pe baza votului din `90, s-a format o cultură a partidului dominant. PSD încă se crede, dincolo de orice realitate, partid predominant. Realitatea este astăzi că este doar unul dintre partide și că toată situația asta nu face decât să favorizeze AUR, care în momentul de față devine exponentul extremei drepte și pur și simplu evacuează din viața politică celelalte partide de extremă dreapta.

Gândiți-vă că dacă, în 2024, SOS și POT nu ar fi intrat în Parlament, ponderea AUR ar fi fost mult mai importantă. Ar fi fost primul partid din România încă de atunci. Asta se întâmplă și acum. Nu AUR a crescut, ci SOS și POT au devenit irelevante, din perspectiva sondajelor, pentru că în campanie lucrurile se schimbă. O campanie făcută acum ar fi în favoarea extremei drepte în mod evident, dar alegerile anticipate nu rezolvă problema.

„Alegerile anticipate nu sunt o soluție”

– Deși răspunsurile dvs. îmi sugerează că nu, considerați că președintele greșește atunci când exclude din start varianta alegerilor anticipate? Sau este un semnal pentru piețe?

– Președintele spune că reprezentanții investitorilor străini, de care România depinde atât de mult, nu sunt interesați de alegeri. În primul rând, pentru că înțeleg riscurile pe care le reprezintă venirea extremei drepte la guvernare.

Alegerile vor schimba ierarhia, ne așteptăm ca după alegeri – nu știm care va fi scorul – extrema dreaptă să fie pe primul loc în România, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată.

Alegerile anticipate nu sunt o soluție. Avantajează AUR în mod clar, extrema dreaptă, ceea ce pune în pericol nu doar drumul european pe care l-am stabilit din 2000 încoace, ci drumul european pe care România l-a stabilit de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Ar fi vorba, fără ocuparea militară a României, despre virarea României. România nu poate exista decât în Europa. România nu poate exista într-o lume rusă. N-are niciun sens în lumea rusă.