Interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani și restricții de utilizare pentru adolescenții cu vârsta de până la 18 ani, propunere în Franța

Un raport al Parlamentului francez privind TikTok, publicat joi, recomandă interzicerea reţelelor de socializare pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani şi instituirea unei „restricţii digitale” pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani, în încercarea de a combate „capcana algoritmică” care poate afecta sănătatea tinerilor, transmite AFP.

O astfel de interdicţie ar permite „să se transmită un semnal atât copiilor, cât şi părinţilor că, înainte de vârsta de 15 ani, reţelele sociale nu sunt inofensive”, a declarat pentru AFP deputata partidului prezidenţial Laure Miller (EPR), raportoare a acestei comisii parlamentare de anchetă, scrie News.ro.

Lansată în martie, comisia a audiat familiile victimelor, responsabilii reţelelor de socializare şi influencerilor pentru a analiza algoritmul TikTok, o aplicaţie extrem de populară în rândul tinerilor, al cărei design „a fost copiat de alte reţele de socializare”, a spus Miller.

Un grup de părinți a dat în judecată TikTok

Comisia a fost creată după ce TikTok a fost dat în judecată, la sfârşitul anului 2024, de către un colectiv de şapte familii care acuzau reţeaua că le-a expus copiii la conţinuturi care i-ar putea împinge la sinucidere.

„Este complicat pentru noi, părinţii, să moderăm toate acestea”, a explicat pentru AFP Géraldine, în vârstă de 52 de ani, care face parte din grupul de reclamanţi. În februarie 2024, femeia şi-a pierdut fiica, Pénélope, care s-a sinucis la vârsta de 18 ani.

După moartea ei, a descoperit videoclipurile pe care fiica ei le publica şi le viziona pe TikTok.

„Nu TikTok a ucis-o pe fiica noastră, pentru că, oricum, ea nu se simţea bine”, a spus Géraldine. Dar pentru această mamă, care denunţă astăzi lipsa de moderare online, reţeaua a „împins-o” pe fiica sa către o stare de nefericire.

TikTok a dat asigurări în mod regulat că siguranţa tinerilor este „prioritatea sa absolută”.

Raportul recomandă interzicerea accesului persoanelor sub 18 ani dacă, în termen de trei ani, „reţelele de socializare nu îşi respectă în mod satisfăcător obligaţiile legale”, în special în ceea ce priveşte regulamentul european privind serviciile digitale (DSA).

Ce spune TikTok

Mai multe ţări din UE, printre care Franţa, Spania şi Grecia, au solicitat recent Bruxellesului să reglementeze mai strict utilizarea platformelor online de către copii, în contextul îngrijorărilor legate de caracterul lor adictiv, dar şi de pericolele asociate hărţuirii online sau proliferării discursurilor de ură.

În faţa comisiei parlamentare, responsabilii TikTok, aplicația deținută de grupului chinez ByteDance, au evidenţiat o moderare stimulată de inteligenţa artificială, care le-ar fi permis să retragă în mod proactiv 98% din conţinuturile care încălcau condiţiile de utilizare în Franţa anul trecut.

Însă pentru deputaţi, aceste eforturi sunt insuficiente, ba chiar „deficitare”, cu reguli „foarte uşor de ocolit”.

Între septembrie 2023 şi decembrie 2024, numărul moderatorilor francofoni ai TikTok a scăzut cu 26%, potrivit datelor din rapoartele sale de transparenţă.

Conţinutul dăunător continuă astfel să prolifereze, combinat cu algoritmi de recomandare deosebit de puternici care pot închide tinerii în bule nocive, constată comisia de anchetă.