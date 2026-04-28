Într-o ieșire fără precedent, șefii celei mai cunoscute companii românești răbufnesc în fața crizei politice: Numai în România nu creștem, în rest, creștem peste tot. Toată țara e deprimată, deschizi televizorul 5 minute și garantat, vei fi deprimat

Directorul Dacia, Mihai Bordeanu, și Directorul de vânzări la nivel global al companiei, Frank Marotteau, acuză situația din România și semnalează criza în care se află piața auto din cauza incertitudinilor și schimbărilor legislative, scrie site-ul Profit.

„România este singura piață unde nu creștem, în rest creștem peste tot în Europa. Piața românească este deprimată din cauza amânării Rabla și din cauza crizei cu care ne confruntăm în România”, a declarat Frank Marotte, vorbind despre situația vânzărilor Dacia în România, raportat la restul Europei.

Aceeași expresie este folosită și de directorul Dacia, Mihai Bordeanu.

„Putem numi piața ca fiind deprimată la minus 20% în primul trimestru sau chiar mai mult dacă ne uităm doar la persoane fizice. Și e un trimestru, nu doar o lună. Deci putem numi asta depresie. De ce se întâmplă asta? Mai întâi, pentru că întreaga țară este deprimată. Am deschis televizorul în România și dacă stai acolo 5 minute la orice program de știri, vei fi deprimat. Îți pot garanta. Aceasta este o metaforă”, acuză Bordeanu.

Ieșirea celor doi are pe fondul creșterii taxelor de anul trecut, al incertitudinilor legate de existența unui program Rabla în acest an și pe cel al crizei politice din aceste zile.

„Nu avem nicio idee dacă Rabla va veni”

„Avem ceva ce toți știți foarte bine – și acum toți oamenii din Paris, credeți-mă, știu și mai bine – este programul Rabla. Programul Rabla există de 20 de ani. Anul trecut am avut comenzi în acest program care veneau din februarie. Anul acesta nu știm, pentru că nu avem nicio idee dacă programul va veni”, spune Bordeanu.

Potrivit site-ului Profit, Dacia a înregistrat o scădere majoră a cotei de piață, la circa 18% în martie, după un rezultat negativ (-21%) la înmatriculări, cu doar 4.983 de autoturisme.

Patronatele acuză și ele criza politică

Marți și confederația patronală Concordia a reacționat pe tema crizei politice. Într-o analiză transmisă presei, patronii din România atrag atenția că „instabilitatea politică are un cost economic direct și măsurabil. Se vede în dobânzile la care se împrumută statul, în cursul de schimb, în ratele la credite și în fondurile PNRR, pe care România riscă să nu le mai acceseze.

România plătește deja o penalizare zilnică pentru instabilitatea și suprapunerea de crize pe care le parcurge. Dobânzile la care se împrumută statul au crescut brusc, cu aproape un punct procentual față de nivelul din februarie, de la 6,4%, la 7,31%. Dacă instabilitatea persistă, aceste creșteri se pot adânci și mai mult, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru companii și rate lunare mai ridicate pentru populație.

Cursul euro poate urca cu 1-2%, de la 5,09 lei, spre 5,20 lei, iar România, cu unul dintre cele mai ridicate grade de transmitere a cursului în inflație din regiune, va simți imediat această mișcare în prețurile de consum. În același timp, ratele la credite pot crește cu aproximativ 7,5-10%, ceea ce înseamnă venituri disponibile mai mici și o presiune suplimentară asupra consumului”.