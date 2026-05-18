Într-o mișcare-surpriză, Bundeswehrul desfășoară forțe în Turcia, în locul unei unități a armatei SUA

Forțele armate germane vor sprijini capacitățile de apărare antiaeriană ale Turciei în cadrul NATO prin detașarea unei forțe operative de apărare aeriană și antirachetă Patriot în această țară începând de la sfârșitul lunii iunie, a anunțat luni Ministerul Apărării de la Berlin, potrivit Reuters.

Desfășurarea acestei forțe din cadrul Bundeswehr (armata germană), planificată în prezent până în septembrie 2026, include o baterie Patriot și aproximativ 150 de soldați germani, care urmează să preia sarcinile unei unități a armatei americane, a precizat ministerul, într-un comunicat de presă.

„Germania își asumă mai multe responsabilități în cadrul NATO”, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.

„Faptul că soldații noștri colaborează foarte strâns cu partenerii noștri turci și americani demonstrează cât de fiabilă este cooperarea noastră cu aliații noștri”, a adăugat Pistorius.

Europenii trebuie să își asume o mai mare responsabilitate în NATO, a cerut Pistorius

La începutul acestei luni, în urma anunțării planurilor SUA de retragere a 5.000 de soldați americani din Germania, Pistorius a reacționat spunând că europenii trebuie „să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate”.

„Este clar: În cadrul NATO trebuie să devenim mai europeni pentru a continua să fim transatlantici. Cu alte cuvinte: noi, europenii, trebuie să ne asumăm o responsabilitate mai mare pentru propria securitate”, a afirmat Pistorius, pe 2 mai.

„Germania este pe drumul cel bun” în această privință, a insistat Pistorius la acel moment, menționând extinderea forțelor armate ale Bundeswehrului, achiziții mai ample și mai rapide de echipamente și construcția de infrastructură.

În acest sens, Pistorius a spus că va coordona viitoarele misiuni militare împreună cu Grupul celor Cinci, format din Franța, Italia, Polonia și Regatul Unit, alături de Germania.

Pe de altă parte, Pistorius a subliniat că Statele Unite și Germania continuă să aibă interese militare comune.

„Prezența trupelor americane în Europa, și în special în Germania, este în interesul nostru și în interesul SUA”, a declarat Pistorius, pentru agenția de presă DPA, la Berlin, potrivit Agerpres.

În același timp, ministrul german a apreciat că decizia nu a fost neașteptată și a fost „previzibilă”. „Era previzibil că SUA vor retrage trupele din Europa, inclusiv din Germania”, a insistat el.

„Lucrăm îndeaproape cu americanii – la Ramstein, la Grafenwohr, la Frankfurt și în alte părți – pentru pace și securitate în Europa, pentru Ucraina și pentru descurajare comună”, a declarat Pistorius. SUA își mențin principala bază aeriană pentru Europa și Africa la Ramstein, în sud-vestul Germaniei.

El a menționat că SUA au menținut și alte funcții militare la bazele sale germane pentru interesele sale de securitate în Africa și Orientul Mijlociu.

Secretarul apărării din SUA, Pete Hegseth, a ordonat retragerea a aproximativ 5.000 de militari americani din Germania, în timp ce un purtător de cuvânt al Pentagonului a precizat, pentru DPA, că este de așteptat ca retragerea să se încheie în următoarele șase până la 12 luni.

Pistorius a estimat numărul actual al militarilor americani staționați în Germania la „aproape 40.000”.

Demersul de la începutul lunii mai a fost cel mai concret anunț făcut până acum de guvernul SUA de a-și reduce prezența militară în Europa, după luni întregi de plângeri din partea Washingtonului conform cărora regiunea nu face suficient pentru a-i sprijini pe americani în Iran și a-și asigura propria securitate, notează Reuters.