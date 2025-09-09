Într-o reacție neobișnuit de rapidă după atacul Israelului asupra Qatarului, Papa Leon avertizează: „Există o știre foarte gravă în acest moment”

Fumul care se ridică după exploziile din capitala Qatarului, Doha, pe 9 septembrie 2025, după atacurile israeliene care i-au vizat pe liderii de rang înalt ai grupării militante palestiniene Hamas FOTO: Jacqueline PENNEY / AFP / Profimedia

Papa Leon al XIV-lea, care de obicei se abține să vorbească spontan, și-a exprimat marți îngrijorarea neobișnuit de puternică cu privire la consecințele atacului Israelului asupra Qatarului, informează Reuters.

„Există o știre foarte gravă în acest moment: atacul Israelului asupra unor lideri Hamas din Qatar”, le-a spus Suveranul Pontif jurnaliștilor în fața reședinței sale de vară din Castel Gandolfo.

„Întreaga situație este foarte gravă”, a spus Papa Leon. „Nu știm cum vor evolua lucrurile. Este cu adevărat grav”, a adăugat pontiful.

Leon, primul papă american, a avut tendința de a adopta o abordare diplomatică mai moderată decât predecesorul său, Papa Francisc. Leon păstrează, de obicei, limbajul diplomatic prudent al Vaticanului, dar a intensificat criticile la adresa campaniei militare a Israelului în Fâșia Gaza.

Papa s-a întâlnit cu președintele israelian Isaac Herzog la Vatican săptămâna trecută, după care Vaticanul a anunțat că Leon a deplâns „situația tragică din Gaza” în cadrul discuțiilor cu Herzog.

Leon a făcut declarațiile de marți după ce s-a aflat că Israelul a lansat un puternic atac în Doha, care, potrivit acestuia, i-a vizat pe liderii de vârf ai Hamas, inclusiv Khalil al-Hayya, șeful din Gaza al grupării militante, care trăiește în exil și este negociatorul principal.

„Trebuie să continuăm să lucrăm și să insistăm asupra păcii”, le-a mai spus Papa jurnaliștilor, care i-au cerut și comentarii despre situația din Fâșia Gaza.

Leon a mai spus că a încercat să-l sune pe pastorul singurei biserici catolice din Gaza, reverendul Gabriel Romanelli, care vorbea frecvent cu Francisc.

Vaticanul nu a precizat anterior dacă Leon a vorbit personal cu Romanelli. Pastorul nu a răspuns la o solicitare trimisă de Reuters, la începutul acestei săptămâni, de a transmite o reacție.

Papa Leon și-a petrecut ziua de marți la Castel Gandolfo, aflat la aproximativ o oră de mers cu mașina la sud de Roma, și s-a întors la Vatican în cursul după-amiezii.