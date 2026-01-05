Într-o țară din Vestul Europei, numărul celor care își denunță concetățenii pentru fraudă fiscală a crescut puternic

Anul trecut, autoritățile fiscale belgiene au primit 3.611 sesizări din partea cetățenilor care doreau să denunțe pe cineva, o creștere semnificativă față de anii precedenți, scrie publicația Brussels Time.

În 2024, au fost înregistrate 3.042 de sesizări, iar în 2023, 2.496, potrivit cifrelor publicate luni de Serviciul Public Federal pentru Finanțe din Belgia, scrie ziarul belgian.

Aceste sesizări sunt de obicei anonime și apoi analizate de autorități. Potrivit agenției, majoritatea plângerilor referitoare la presupuse fraude fiscale se dovedesc a fi inutilizabile.

Informatorii nu sunt informați cu privire la deciziile finale luate de administrație.

Serviciul Public Federal pentru Finanțe subliniază că autoritățile publice nu se bazează pe aceste rapoarte pentru a-și desfășura activitatea.

În Belgia nu există o linie telefonică dedicată pentru denunțurile legate de impozite.

„Este un fenomen marginal, cu doar câteva mii de rapoarte în comparație cu un total de 7,2 milioane de declarații de venituri individuale”, a declarat agenția.