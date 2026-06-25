Într-un mesaj direct, Tudor Chirilă îi transmite lui Nicușor Dan: „Sistemul este șeful dumneavoastră”

Artistul și activistul Tudor Chirilă a avut joi seară un mesaj direct către președintele Nicușor Dan, după ce șeful statului a vorbit, din Polonia, despre reformarea „sistemului”.

„Nicușor Dan – nu sunteți șeful sistemului, sistemul este șeful dumneavoastră. Deci aveți toate motivele să vă luptați”, a scris Tudor Chirilă, într-un scurt mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Că nu aveți putere, pricepere sau voință asta este problema celor care v-au votat și care au constatat cum mandatul pe care vi l-au acordat este revocat unilateral”, a mai afirmat artistul.

Nicușor Dan, despre reformarea sistemului: „Eu prefer un câine care mușcă”

Șeful statului a participat joi la summitului Flancului Estic, desfășurat în orașul Gdansk, din Polonia.

La finalul reuniunii, Nicușor Dan a ținut o conferință de presă, în care a afirmat că speră să fie „în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul”.

„Cred că 20 de ani de luptă cu sistemul e o certitudine. Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără să ducem țara asta în anarhie, asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Pentru a face o reformă… între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă”, a spus președintele.

„Între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori și a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut și la Primăria Capitalei, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul”, a adăugat Nicușor Dan.

De asemenea, el a lansat un apel pentru oprirea dezbaterilor din „interiorul viziunii prooccidentale”.

„Este foarte important să păstrăm, să ducem linia de demarcație între prooccidental și antioccidental, și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni prooccidentale. Asta am spus-o inclusiv în campania electorală, când am criticat sistemul”, a conchis șeful statului.