Într-unul dintre cazurile judecate, judecătoarea Moroșanu a respins perchezițiile informatice ale DNA privind conversațiile dintre Coldea și omul de afaceri chinez din afacerea Shanghai

O pistă urmărită de DNA, care n-a mai putut ajunge în dosar, au fost convorbirile dintre Florian Coldea și chinezul Wang Yan, care își pierduse cetățenia română după ce SRI l-a considerat pericol pentru siguranța națională a României. „Ingerința în dreptul la viață privată a suspectului Wang Yan ar fi excesivă, iar aspectele indicate de procuror pot fi probate cu alte mijloace de probă”, a argumentat judecătoarea Moroșanu.

Judecătoarea Raluca Moroșanu a fost judecătorul de drepturi și libertăți într-un dosar în care era cercetat Florian Coldea, fost prim adjunct SRI, scrie site-ul Gândul. Florian Coldea a fost acuzat de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani.

Procurorii au cerut instanței, în iunie 2025, să aprobe percheziții informatice în cazul a două persoane Mihai Guțanu, denunțător al lui Coldea, și omul de afaceri chinez Wang Yan, care a fost implicat în cazul Shanghai.

Judecătoarea Raluca Moroșanu a admis percheziția informatică în cazul suspectului Mihai Guțanu, însă pe cea a lui Wang Yan a respins-o considerând că este „neîntemeiată”.

„Ingerință în dreptul la viață privată al persoanei”

În documentul citat de Gândul, în care își motivează decizia, judecătoarea spune că „infracțiunea la care s-a dispus efectuarea în continuare a urmării penale, aceea de mărturie mincinoasă (…) nu justifică, în concret, producerea unei asemenea ingerințe în dreptul la viață privată al persoanei.

Wang Yan a fost audiat de DNA, după ce afaceristul Cătălin Hideg, denunțătorul în dosarul Coldea-Dumbravă, a spus că Yan i-a făcut legătura cu Coldea.

Potrivit procurorilor, Wang Yan a făcut mai multe afirmații „vădit nereale”. Omul de afaceri chinez și-a pus apoi la dispoziție telefoanele, iar DNA a descoperit că Florian Coldea era salvat sub un alt nume – „Sorin Georgescu”.

Întrebat despre mesajele transmise de procurori, Yan a spus că „nu reține la ce anume făcea referire mesajul către Sorin Georgescu – având conținutul „s-a întâlnit cu Dumitru”, nu își amintește conversațiile cu Sorin Georgescu ( inculpatul Florian Coldea) privind datele de contact ale avocatului Rareș Dan, calitatea acestuia, deplasarea la Călugăreni, la domiciliul martorului Cătălin Hideg”, scrie în document.

„O parte din aspecte nu par avea legătură cu obiceiul cauzei”

În decizia sa, judecătoarea Raluca Moroșanu a argumentat că „o mare parte din aspectele cu privire la care se susține că martorul ar fi declarat mincinos nu au legătură cu obiectul cauzei, ci privesc pretinse relații dintre Wang Yan și numitul Coldea Florian sau societăți comerciale, fiind menționate numele mai multor persoane care nu par avea legătură cu obiectul cauzei”.

„Mai mult, în măsura în care aceste pretinse relații de afaceri ar fi relevante în cauză, procurorul are posibilitatea de a le valorifica și proba cu alte mijloace de probă – înscrisuri, martori, iar nu prin percheziționarea telefoanelor mobile ale suspectului Wang Yan. De asemenea, și celelalte aspecte indicate de procuror pot fi mijloace de probă”.

În concluzie, judecătorul de drepturi și libertăți Raluca Moroșanu apreciază că prin încuviințarea efectuării perchezițiilor informatice „ingerința în dreptul la viață privată a suspectului Wang Yan ar fi excesivă, iar aspectele indicate de procuror pot fi probate cu alte mijloace de probă, percheziționarea telefoanelor mobile ale suspectului nefiind necesară”.