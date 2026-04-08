Intrarea în faliment a Șantierului Naval din Mangalia: Ajutoare financiare pentru angajații care își vor pierde locurile de muncă

Peste 1.000 de angajați de la Damen Mangalia vor rămâne fără locuri de muncă după intrarea în procedura de faliment a șantierului naval. Ei vor primi un ajutor de urgență de câte 5.000 de lei, indiferent de veniturile lor sau ale familiilor acestora, potrivit unui proiect de act normativ al Ministerului Muncii.

Șantierul Naval Mangalia a intrat în procedura de faliment după ce creditorii au respins planul de reorganizare care prevedea atragerea unui investitor strategic, potrivit anunțului făcut de Casa de Insolvență Transilvania(CITR), administratorul judiciar al șantierului.

„Decizia deschide calea lichidării și a opririi treptate a activității. Șantierul Naval Mangalia este unul dintre cei mai mari angajatori din zonă, iar intrarea în faliment riscă să afecteze direct câteva mii de locuri de muncă și activitatea economică locală.” se arată în nota de fundamentare.

Peste 1.050 de angajați vor primi ajutoare în limita a 6 milioane de lei

Pentru sprijinirea persoanelor afectate de intrarea în faliment a șantierului naval Damen Shipyards Mangalia, ca urmare a lichidării și a opririi treptate a activității, se propune acordarea de ajutoare de urgență din creditele bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii pentru anul 2026, în limita a șase milioane de lei.

„Ajutoarele de urgență prevăzute se acordă persoanelor care au rămas fără un loc de muncă afectate de intrarea în faliment a șantierului, indiferent de veniturile lor sau ale familiilor acestora, în cuantum de 5.000 lei pentru fiecare persoană”, prevede proiectul de hotărâre de guvern.

Potrivit informațiilor de la nivelul Agenției județene pentru ocuparea forței de muncă Constanța, în această situație se află peste 1.050 persoane care necesită sprijin pentru depășirea situației de necesitate și reducerea riscului de excluziune socială.

Cum se va acorda ajutorul de 5.000 de lei

Proiectul de act normativ stabilește că ajutoarele de urgență nominale se aprobă, prin notă, de către ministrul Muncii sau persoana desemnată în acest scop.

Sumele individuale se stabilesc în cuantumul prevăzut de prezenta hotărâre a Guvernului, pe bază de borderouri întocmite de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța.

Borderourile se avizează de Prefectul județului Constanța și de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța;

„Prin derogare de la prevederile art. 54 şi 55 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2022, pentru acordarea acestor ajutoare de urgență nu este necesară completarea unei cereri de către persoana afectată de intrarea în faliment a șantierului și nici efectuarea de verificări în teren”, potrivit proiectului.

Plata ajutorului de urgență se va putea efectua atât în numerar, direct titularului, cât și în cont bancar, caz în care titularul își va exprima opțiunea în scris pe baza unei declarații pe propria răspundere.

Data limită până la care poate fi solicitată plata ajutoarelor de urgență este 10 decembrie 2026.

Șantierul Naval din Mangalia a intrat în procedură de faliment

Planul de reorganizare a Șantierului Naval din Mangalia (Damen Shipyards Mangalia) a fost respins de către adunarea creditorilor și astfel societatea intră în etapa de faliment, a anunțat luni, CITR, administratorul judiciar.

„Decizia marchează trecerea șantierului în etapa de faliment, etapă în care activitatea curentă va fi oprită treptat și vor fi inițiate procedurile de lichidare, în conformitate cu legislația aplicabilă”, se arată în comunicatul CITR.

Potrivit acestuia, planul de reorganizare supus la vot a vizat identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea șantierului și să asigure resursele financiare necesare relansării acestuia.

Angajații nu și-au primit salariile timp de trei luni

În curtea șantierului naval Damen Shipyards Mangalia au avu loc mai multe zile de proteste, după ce angajații nu și-au primit salariile pentru a treia lună consecutiv, potrivit Digi24.

Nemulțumirile vin în contextul blocajelor financiare prelungite și al incertitudinilor privind viitorul companiei, aflată în insolvență din iunie 2024.

Compania a fost declarată de interes strategic din domeniul de activitate al Ministerului Economiei, potrivit unei hotărâri recente ale Guvernului. În baza acestei hotărâri, angajații își vor primi drepturile salariale restante. Alte companii aflate în aceeași situație sunt Liberty Galați, Liberty Tubular Products Galați și Romaero.