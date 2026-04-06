Șantierul Naval din Mangalia intră în procedură de faliment

Planul de reorganizare a Șantierului Naval din Mangalia (Damen Shipyards Mangalia) a fost respins de către adunarea creditorilor și astfel societatea intră în etapa de faliment, a anunțat luni, CITR, administratorul judiciar.

„Decizia marchează trecerea șantierului în etapa de faliment, etapă în care activitatea curentă va fi oprită treptat și vor fi inițiate procedurile de lichidare, în conformitate cu legislația aplicabilă”, se arată în comunicatul CITR.

Potrivit acestuia, planul de reorganizare supus la vot a vizat identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea șantierului și să asigure resursele financiare necesare relansării acestuia.

Ce înseamnă respingerea planului de reorganizare

Respingerea planului de către creditori înseamnă că administratorul judiciar are obligația de a sesiza instanța de judecată, care va decide deschiderea procedurii de faliment și pașii următori în derularea acesteia, a explicat CITR.

„Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment și lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate și plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR și administrator judiciar al Șantierului Naval din Mangalia.

Angajații nu și-au primit salariile timp de trei luni

În curtea șantierului naval Damen Shipyards Mangalia au avu loc mai multe zile de proteste, după ce angajații nu și-au primit salariile pentru a treia lună consecutiv, potrivit Digi24.

Nemulțumirile vin în contextul blocajelor financiare prelungite și al incertitudinilor privind viitorul companiei, aflată în insolvență din iunie 2024.

Compania a fost declarată de interes strategic din domeniul de activitate al Ministerului Economiei, potrivit unei hotărâri recente ale Guvernului. În baza acestei hotărâri, angajații își vor primi drepturile salariale restante. Alte companii aflate în aceeași situație sunt Liberty Galați, Liberty Tubular Products Galați și Romaero.