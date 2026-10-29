Intrat în forță în campanie, Obama răspunde Casei Albe, după gluma despre Trump și Cheesecake Factory: „Aceștia nu sunt oameni serioși”

Barack Obama a făcut valuri după ce a participat la mai multe mitinguri, înaintea alegerilor din 3 noiembrie, care vor decide controlul asupra Congresului, iar republicanii s-au grăbit să îi răspundă.

Fostul președinte Barack Obama a răspuns miercuri la valul de reacții provocat de o glumă făcută recent în cadrul campaniei electorale cu privire la felul în care Donald Trump a decorat Casa Albă, acuzându-i pe republicani că se concentrează mai mult pe ironiile din discursul său decât pe chestiunile serioase, precum economia.

Obama glumise în timpul unui discurs ținut în Ohio, spunând că Casa Albă a ajuns să arate „de parcă Saddam Hussein a deschis un Cheesecake Factory, cu aur peste tot” – o referire la palatele irakiene, renumite pentru decorurile lor aurite și la lanțul de fast-food american, decorat în galben și auriu exagerat.

Gluma sa a stârnit reacții din partea republicanilor, iar Obama le-a răspuns.

Barack Obama laughed off Donald Trump’s response to his ‘Cheesecake Factory’ jibe. https://t.co/FNJCBZ83mF — The Independent (@Independent) October 29, 2026

„Au mobilizat o reacție la nivel guvernamental la acea glumă, nu la inflație, ci la acea glumă”, a declarat Obama în timpul unui miting electoral în Georgia.

„La asta mă refer când spun că aceștia nu sunt oameni serioși. Nu au soluții pentru problemele reale, așa că preferă ca presa și voi să vorbiți despre Cheesecake Factory”, a spus el.

„Adevărata problemă este că prețurile au crescut”

Obama a susținut că administrația „nu a contestat” argumentul său conform căruia aceasta era direct responsabilă pentru creșterea prețurilor – o problemă majoră în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului pentru alegătorii din toată țara – și și-a exprimat uimirea că președintele „nici măcar nu s-a supărat pe comparația cu Saddam Hussein”.

„Adevărata problemă este că prețurile au crescut atât de mult, încât mulți oameni abia își permit să iasă la restaurant, așa că te-ai aștepta ca această administrație să-și petreacă timpul îngrijorându-se de asta. Dar asta a fost partea interesantă în ceea ce privește modul în care administrația a reacționat la discursul meu”, a continuat Obama.

Gluma lui Obama s-a viralizat și a stârnit rapid reacții din partea republicanilor, care s-au grăbit să contracareze impactul discursului fostului președinte.

Trump a ripostat din timpul turneului său electoral pentru alegerile de la jumătatea mandatului, lăudând lanțul de restaurante ca fiind o „companie de mare succes” și numindu-l pe Obama „un președinte de doi bani”.

Intrarea lui Obama în campanie

Obama a avut o prezență publică relativ discretă până săptămâna trecută, când a ținut discursuri virulente în care l-a criticat pe Trump.

Miercuri, el a apărut în Morrow, Georgia, lângă Atlanta, unde a îndemnat alegătorii să-l susțină pe senatorul democrat Jon Ossoff, care se confruntă cu reprezentantului Mike Collins, un republican.

În timp ce a criticat administrația pentru impunerea de taxe vamale și declanșarea unui război în Iran, Obama a mai spus că valorile Americii sunt în joc, amintind de viziunea liderului asasinat al mișcării pentru drepturile civile, Martin Luther King Jr., care este înmormântat în Atlanta.

„Există o componentă morală în alegerile cu care ne confruntăm în acest moment”, a spus Obama.

„Nu vom repara sistemul care este defect, nu vom elimina inechitățile din economia noastră, atâta timp cât avem o cultură în care totul este permis, în care oamenii din cele mai înalte funcții ale țării consideră că este în regulă să mintă, să înșele și să intimideze, dacă continuăm să avem o cultură în care banii sunt considerați singura măsură a valorii noastre”, a spus Obama.

Trump, în turneu electoral

Cota de popularitate a lui Trump a scăzut la un nivel aproape record, americanii fiind din ce în ce mai nemulțumiți de costul ridicat al vieții și de războiul cu Iranul, dar el rămâne o forță motrice în cadrul partidului și a făcut o campanie intensă pentru a crește prezența la vot a republicanilor.

Sondajele sugerează că democrații au șanse mari să preia majoritatea în Camera Reprezentanților, dar lupta pentru controlul Senatului este strânsă.

Americanii votează de câteva săptămâni, 40 de milioane de voturi fiind deja exprimate în avans, potrivit Laboratorului Electoral al Universității din Florida. Un total de 45,9 milioane de americani au votat anticipat la ultimele alegeri de la jumătatea mandatului din 2022.

Adresându-se participanților la un miting organizat într-o sală de sport modestă a unei facultăți din orașul Chillicothe, din Ohio, președintele Trump a apărut alături de senatorul Jon Husted din Ohio, care se confruntă cu o provocare din partea fostului senator democrat Sherrod Brown.

Trump l-a atacat pe Brown pentru că a susținut politici de imigrație care, potrivit președintelui, au copleșit orașul Springfield, din Ohio, cu migranți haitieni. „Orașul s-a transformat într-un iad”, a spus el.

Trump a răspândit afirmații considerate false în timpul campaniei prezidențiale din 2024, susținând că imigranții haitieni din Springfield mâncau pisici și câini, acuzații pe care autoritățile locale le-au dezmințit în repetate rânduri.

Șicanat de protestatari

Mulțimile entuziaste l-au aclamat pe Trump la mitingurile din timpul campaniei, dar sute de protestatari s-au aliniat de-a lungul traseului coloanei oficiale a lui Trump în zona rurală din Chillicothe, fluturând pancarte pe care scria: „Republicani împotriva lui Trump”, „Prindeți-i la urne” și „GOP: Apărătorii pedofililor”.

Trump is interrupted by 2 hecklers in a row just minutes into his Ohio rally: "TRUMP WENT ON THE JEFFREY EPSTEIN PLANE!" https://t.co/huKh20HZiz — Headquarters (@HQNewsNow) October 28, 2026

În timpul mitingului, protestatarii l-au întrerupt pe Trump de mai multe ori, inclusiv cel puțin unul care a strigat referindu-se la Jeffrey Epstein, un infractor sexual condamnat și mort în închisoare.

„L-am dat afară pe Jeffrey Epstein din Mar-a-Lago”, a răspuns Trump.

Protestatarii l-au întrerupt pe Trump la aproape toate mitingurile sale recente. De obicei, el îi acuză că sunt protestatari plătiți în timp ce sunt scoși de către agenții de securitate.