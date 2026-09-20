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Actualitate

Între optimism și resemnare, la alegerile parlamentare, pentru rușii aflați în exil: „Vreau să cred, cu fiecare fibră a ființei mele”

Vladimir Ionescu
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Duminică este ultima zi a alegerilor parlamentare din Rusia, iar unii dintre rușii care trăiesc în străinătate spun că s-au prezentat la urnele organizate în afara țării dintr-o datorie morală sau, după caz, ca gest de protest.

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