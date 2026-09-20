Între optimism și resemnare, la alegerile parlamentare, pentru rușii aflați în exil: „Vreau să cred, cu fiecare fibră a ființei mele”

Duminică este ultima zi a alegerilor parlamentare din Rusia, iar unii dintre rușii care trăiesc în străinătate spun că s-au prezentat la urnele organizate în afara țării dintr-o datorie morală sau, după caz, ca gest de protest.

Un bărbat care s-a prezentat drept Valery a transmis un mesaj optimist cu privire la relevanța votului său, scrie Reuters.

„Vreau să cred, cu fiecare fibră a ființei mele, că încă putem face o diferență și putem vota împotriva autorităților aflate la putere”, a declarat el pentru Reuters, la Erevan.

În schimb, Olga, o moscovită aflată în exil, a spus că nu se așteaptă ca votul ei să schimbe ceva.

„Este vorba mai degrabă despre simbolism, despre a aduce ceva pozitiv, despre solidaritate”, a afirmat ea, în timp ce aștepta la coadă să voteze la Erevan.

„Ne dorim să ajutăm la construirea unei țări noi, democratice”

În acest weekend au fost organizate primele alegeri pentru Duma de Stat a Rusiei de când forțele Moscovei au invadat Ucraina pe scară largă, în februarie 2022.

Majoritatea candidaților anti-război au fost împiedicați să participe la alegeri, iar celelalte partide importante au votat constant alături de partidul de guvernământ, Rusia Unită, în chestiunile majore.

După începutul războiului, sute de miide ruși au plecat din Rusia și s-au stabilit în foste republici sovietice, ca Georgia, Armenia sau Kazahstan, dar și în Europa sau în alte regiunii ale lumii.

„Încă avem toată viața înainte și ne dorim cu adevărat ca, într-o zi, să fim în Rusia și să ajutăm la construirea unei țări noi, democratice”, a declarat Varvara, în vârstă de 24 de ani, din Moscova, care a vorbit cu Reuters la Berlin.

Apelul unui fost contracandidat al lui Putin

Fostul deputat rus Boris Nadejdin, care nu a fost lăsat să candideze împotriva lui Vladimir Putin în 2024, i-a îndemnat pe ruși să voteze, într-un interviu acordat pentru publicul HotNews.

„Este important să mergem la alegeri. Chiar și în cazul acestor alegeri deformate din Rusia”, a declarat Nadejdin, aflat acum în exil în Franța.

„Opoziția plecată din Rusia influențează opinia publică din Occident, nu populația din țară”, a mai spus Nadejdin.