Întrebarea repetată legată de PSD la care George Simion a evitat să răspundă, după depunerea moțiunii de cenzură

„AUR face ce a promis” și nu îi este rușine că a depus o moțiune de cenzură alături de PSD, a răspuns George Simion, marți, întrebat dacă a fost marketing politic când a spus că nu va „bate palma cu PSD”.

„M-aș hazarda dacă aș spune că aș face coaliție cu cineva sau altcineva”, a răspuns Simion, întrebat de jurnaliști, marți, dacă partidul pe care îl conduce va face o coaliție cu PSD. El a răspuns astfel în conferința de presă prin care a anunțat că a depus, alături de PSD, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Întrebat dacă a fost marketing politic când a spus că „George Simion nu bate palma cu PSD” și dacă nu consideră că și-a înșelat alegătorii prin colaborarea cu PSD, președintele AUR a răspuns că „nu”. Simion a precizat că este vorba despre o declarație pe care a făcut-o în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2024.

Când jurnalistul a întrebat insistent dacă nu consideră că și-a înșelat electoratul făcând acest demers cu partidul condus de Sorin Grindeanu, Simion a răspuns: „AUR face ce a promis și nu ne este rușine că am depus această moțiune”.

George Simion a evitat să răspundă jurnaliștilor „dacă PSD mai este corupt”, așa cum cataloga până acum partidul condus de Sorin Grindeanu, rugându-i pe aceștia să adreseze întrebări legate de moțiunea de cenzură.

„Nu fac acum referințe. Noi suntem Alianța pentru Unirea Românilor. Am inițiat o moțiune de cenzură. Dacă mai aveți întrebări legate de moțiune, vă rog”, a răspuns Simion întrebărilor repetate ale presei dacă mai consideră PSD un partid „corupt”.

Întrebat dacă își va da demisia din partid și din toate funcțiile publice dacă va ajunge la o coaliție cu PSD, așa cum declara într-o emisiune politică în 2024, Simion a evitat să răspundă clar: „Știm că deranjează că dărâmăm acest guvern, dar noi rămânem loiali alegătorilor noștri. Sunt loial și voi fi loial alegătorilor mei”.