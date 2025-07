Bolojan, confruntat de Cristian Tudor Popescu într-o intervenție la TV privind evazioniștii: „Poate că domnul premier are alte informații și mă va contrazice”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit o întrebare din partea lui Cristian Tudor Popescu, luni, pe B1 TV, cu privire la intenția autorităților de a utiliza drone pentru a identifica imobile construite fără autorizație sau nedeclarate.

„Am văzut că Guvernul Bolojan vrea să achiziționeze drone cu care să oblicească – să vadă – unde sunt evazioniștii fiscali imobiliari, înțeleg, case și terenuri prin diverse zone intravilane, orașe ș.a.m.d. Și eu pun o întrebare, oare dacă se duce Guvernul sau trimite niște oameni, eventual pe cei de la ANAF, să întrebe pe acolo, prin orășel, prin comună, pe unde o fi, să îi întrebe pe oameni, «care sunt, bă, castelele alea fără autorizație unde nu se plătește nimic la stat?», oare nu vor obține rezultatele, adică informațiile… Ah, dar stați puțini, e vorba de informații, să trimită SRI-ul, domne! Că tot Nicușor Dan voia să folosească SRI în domeniul fiscal. Să trimită SRI-ul să afle acolo, prin localitate, cine sunt ăia, cine sunt hoții cu evaziunea fiscală de terenuri și ăia care au construit castelușe sau casteloaie fără autorizație și fără să plătească la Fisc. Și eu cred că o rezolvă mai repede decât cu dronele, dar poate că domnul premier Ilie Bolojan are alte informații și mă va contrazice”, a fost întrebarea înregistrată pe care i-a transmis-o CTP prim-ministrului Ilie Bolojan, pentru interviul acordat postului de televiziune citat.

Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru CTP

Premierul a explicat că este vorba, pe de o parte, vorba despre aspecte ce țin de impozitarea proprietăților, iar pe de altă parte de verificarea imobilelor ridicate fără autorizație de construire.

„În ceea ce privește impozitarea corectă a unei proprietăți, avem foarte multe cazuri când cetățenii nu declară în mod real suprafața construită a casei în care locuiesc sau a casei pe care o au proprietate sau locuință. În această situație, sunt studii cadastrale făcute pentru o bună parte din unitățile administrativ-teritoriale din România, care sunt pe baza unor fotografii satelitare sau din drone, care dacă sunt folosite de primării – și trebuie doar să le folosească – se vede exact, cu o diferență de 2-3 centimetri, depinde ce sistem satelitar, de la ce distanță s-a făcut poza, care este dimensiunea proprietății”, a declarat Ilie Bolojan.

El susține că în fiecare comună în care au fost colectate astfel de date „au crescut veniturile comunei respective cu 20% – 30%”.

„În toate comunele – am experimentat asta, de exemplu, în județul Bihor – unde s-au luat aceste date, fără să se crească sub nicio formă impozitele, au crescut veniturile comunei respective cu 20% – 30%, datorată celor două fenomene – dimensiunea exactă a proprietății, pe care nu o mai puteai contesta, de aceea este această, să spunem, prevedere, și, a doua chestiune, obligarea primarului să constate că această casă este făcută fără autorizație”, a continuat liberalul.

Nerespectarea legii „îi afectează în fapt pe toți locuitorii”

Premierul a spus că „a doua observație pe care a făcut-o domnul Popescu este legată de faptul că, într-adevăr, sunt construcții multe care nu au autorizație de construire”.

„Cât timp este permis ca acestea să se ridice într-o localitate, cât este permis ca proprietarii lor să nu plătească impozitul pe proprietate sau să nu respecte regulile urbanistice, nu este doar un minus de încasări la bugetul respectivei comune, pe care după aceea îl mută la Guvernul României, ci este un aspect de inechitate față de cetățenii din comuna respectivă, care își plătesc impozitele pe casele lor mai mici, este un aspect de siluire, uneori, urbanistică a localității, pentru că se permit construcții care nu au nicio legătură cu urbanistica locală, cu aliniamentele stradale, cu adâncimea la care sunt construite, cu regimul de înălțime ș.a.m.d.”, a explicat prim-ministrul Bolojan.

Ilie Bolojan a avertizat că „toată această nerespectare a legii de către autoritățile de acolo, pentru că tolerează construcții fără autorizație, îi afectează în fapt pe toți locuitorii”.

„Acest sistem rezolvă ambele probleme, dar are dreptate că într-o comunitate mică aproape toată lumea știe, sau cei care sunt în zona primăriei, cine are autorizație și cine nu are, dar pentru asta trebuie să existe și o responsabilitate a primarului să pună în practică legea”, a conchis premierul.