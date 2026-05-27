Întrebarea pe care Ciprian Ciucu i-o adresează președintelui Dan. „Nu cred că PSD mai trebuie protejat”

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu afirmă că, după cele trei săptămâni care au trecut de la demiterea guvernului Bolojan, rămân două chestiuni necunoscute, la una dintre ele răspunsul avându-l președintele Nicușor Dan.

„Nu înțeleg două lucruri:

(1) De ce PSD fuge de răspundere și nu propune un premier, venind cu o soluție la problema creată chiar de ei?

(2) De ce domnul Preşedinte alege să NU expună PSD, protejându-i, neîncredințându-le misiunea de a forma majoritatea necesară formării Guvernului?”, a scris Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Liberalul susține că, în lipsa desemnării unui candidat PSD la funcția de premier, președintele s-ar putea trezi în situația în care va trebui să-și asume indirect povara guvernării, prin intermediul unui apropiat al său.

„De ce să-și asume dl. Președinte guvernarea grea cu un om de-al lui? Ca doar nu dânsul este vinovat de criza politică creată de PSD… Nu cred că PSD mai trebuie protejat și să ne trezim iarăşi cu ei, peste doi ani, la alegerile din 2028, cum ne țin iar lecții!”, a continuat Ciprian Ciucu.

Bolojan: „PSD a dezertat de la răspundere”

Un mesaj similar a transmis și premierul Ilie Bolojan care, într-o emsiune la DigiFM, a afirmat că soluția unui premier tehnocrat ar permite PSD să se eschiveze de la responsabilitatea crizei politice.

„Ipoteza unui astfel de guvern (tehnocrat – n.r.) este una care a fost avansată. De ce? Pentru că în condiții normale după ce PSD a dărâmat guvernul din care a făcut parte, făcând majoritate parlamentară cu AUR, pentru că nu-și asumă responsabilitatea pentru acest lucru, pentru că nu se prezintă așa cum ar fi normal să-și revendice postul de premier cu care odată obținut ar putea să demonstreze cum poate rezolva toate problemele fără să deranjezi pe nimeni, dar n-au acest curaj. Sigur că, într-o situaţie pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilităţile care au fost evocate”, a spus Bolojan.

De asemenea, premierul consideră că în situația actuală „e greu ca un premier tehnocrat să poată performa”.

„Din punctul meu de vedere, după această experiență de premier, e greu ca un premier tehnocrat să poată performa și vă spun una din problemele care vor apărea cu siguranță. În parlament există o serie de propuneri, în diferite stagii, pe la toate comisiile, care teoretic sună bine. Scutiri, exonerări, care implică cheltuieli de la bugetul de stat. În condițiile în care nu există un angajament politic fără echivoc, va fi o tendință a parlamentarilor să voteze aceste propuneri”, a spus Bolojan.