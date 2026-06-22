Întrebări dure de la AUR și USR pentru Ministrul Dezvoltării, Romeo-Daniel Lungu. „Ne întoarcem în trecut, domnule ministru”

Romeo-Daniel Lungu a spus că va reforma organizarea administrativ prin „comasarea voluntară a UAT-urilor”. AUR l-a întrebat „știți câți au făcut asta voluntar”, în ultimii peste 35 de ani?

Cum a ajuns să fie respins și să primească aviz negativ.

Romeo-Daniel Lungu, PSD, este ministru propus la Ministerul Dezvoltării și a fost audiat în fața Comisiilor reunite pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din Camera Deputaților și Senat.

Lungu a primit întrebări țintite, în special de la AUR și USR. Grupul PNL nu a pus nicio întrebare la aceste audieri. La final, liberalul Florin Roman a întrebat ceva.

Lungu a spus că a auzit de două comasări voluntare

„Domnule ministru desemnat, știți câte UAT, din 90 și până acum, au dorit să se unifice în mod voluntar? Pentru că dumneavoastră faceți o propunere cel puțin naivă ca să așteptăm să se facă reorganizarea teritorială în mod voluntar?”, a sunat una dintre întrebările de la grupul AUR.

„Câte UAT-uri știu care au făcut comasare voluntară?”, a început ministrul răspunsul Lungu. „Nu știu multe, dar știu două, în două județe”. Întrebarea de la AUR se referise la câte sate, comune sau orașe au preferat să se unească în peste 35 de ani.

Lungu a precizat că nu știe cum se numesc UAT-urile, da că știe județele. A numit județele Timiș și Satu-Mare. „Dar știți de ce nu s-a făcut comasarea voluntară? Pentru că statul nu a intervenit. Nu a făcut un mecanism de stimulare. Și fără mecanism de stimulare, oamenii nu vor dori să se comaseze voluntar”, a spus Romeo-Daniel Lungu.

A spus că finanțarea locală va fi decisă de CJ-uri

Din partea USR a existat întrebarea: „Cum ați lucrat în Prefectură, câtă vreme facultatea care vă apare în CV nu există?”. Ministrul a spus că a terminat un colegiu de 3 ani, care aparținea Institutului de Petrol și Gaze din Ploiești. Și că va arăta diploma la final.

La rândul său, Florin Roman, PNL, șeful comisiei parlamentare, a citat un coleg care participa la ședința online și care a fost uimit de momentul în care ministrul a spus că finanțarea UAT-urilor va fi decisă la nivelul Consiliilor Județene. „Colegul parlamentar vă transmite că asta ar urma să ne întoarcem în trecut, domnule ministru”.

Aviz negativ pentru Romeo Lungu

Romeo Lungu a primit aviz negativ în comisiiile de specialitate. Parlamentarii AUR au plecat din sală și nu au participat la vot. Astfel, au fost întrunite doar 18 voturi pentru aviz favorabil, sub pragul necesar de 22 voturi pentru o majoritate. Avizul este consultativ.

Cum a fost votul:

18 pentru (PSD)

18 împotrivă (PNL, USR)

2 abțineri (UDMR)

AUR a ieșit din sală

Cine este Lungu

Romeo Lungu este liderul PSD Buzău și este la al doilea mandat de deputat, fiind chestor în Parlament. De asemenea, este membru al Comisiei pentru tineret și sport.

El a preluat conducerii filialei PSD Buzău din mai 2025, după demisia lui Lucian Romașcanu, care a fost numit membru al Curții de Conturi pentru o perioadă de șase ani.

Înainte de a intra în politică a fost arbitru și observator în ligiile inferioare de fotbal, potrivit GOLAZO.ro.

De-a lungul timpului, Lungu a avut funcții în mai multe societăți locale din județ, precum Transbus S.A. sau Compania de Apă Buzău. Între 2010 și 2012 a deținut și funcția de director sportiv al Gloriei Buzău. A condus ulterior și Direcția Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău și a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău.

Lungu este considerat unul dintre oamenii de încredere ai lui Marcel Ciolacu, scrie G4Media.