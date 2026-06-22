Cine este Romeo Lungu, propus să preia portofoliul ministerului care împarte banii în teritoriu

Premierul desemnat Adrian Veștea a depus duminică seara, la Parlament, lista celor cu care vrea să facă echipă la Palatul Victoriei și programul de guvernare. Un social-democrat este nominalizat pentru unul dintre cele mai importante posturi din Cabinetul Veștea.

Pe lista miniștrilor din Guvernul Adrian Veștea se regăsește deputatul Romeo Lungu (47 de ani), propus să preia portofoliul de la Ministerul Dezvoltării, care se ocupă cu împărțirea banilor guvernamentali către primării și consilii județene prin diverse programe, cum ar fi Anghel Saligny, PNRR sau PNDL.

Lungu este liderul PSD Buzău și este la al doilea mandat de deputat, fiind chestor în Parlament. De asemenea, este membru al Comisiei pentru tineret și sport.

El a preluat conducerii filialei PSD Buzău din mai 2025, după demisia lui Lucian Romașcanu, care a fost numit membru al Curții de Conturi pentru o perioadă de șase ani.

Înainte de a intra în politică a fost arbitru și observator în ligiile inferioare de fotbal, potrivit GOLAZO.ro.

De-a lungul timpului, Lungu a avut funcții în mai multe societăți locale din județ, precum Transbus S.A. sau Compania de Apă Buzău. Între 2010 și 2012 a deținut și funcția de director sportiv al Gloriei Buzău. A condus ulterior și Direcția Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău și a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău.

Lungu este considerat unul dintre oamenii de încredere ai lui Marcel Ciolacu, scrie G4Media.

LISTA miniștrilor din Guvernul Veștea

Premierul desemnat Adrian Veștea a depus, duminică, la Parlament, lista Cabinetului și programul de guvernare pe care le propune. Potrivit surselor HotNews, birourile permanente din Parlament vor vota, luni dimineața, un program pentru audierea miniștrilor și votul în plen în aceeași zi.

Partidul Național Liberal a anunțat la scurt timp că „a luat act de depunerea în Parlament a Programului de Guvernare și a listei de miniștri propuse de premierul desemnat Adrian Veștea”.

„Persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului și a deciziilor adoptate de forurile statutare ale PNL. Aceste nominalizări nu au fost discutate, aprobate sau susținute de PNL”, a transmis formațiunea condusă de Ilie Bolojan, reconfirmat în funcția de președinte al PNL la Congresul de ieri.

Componența Cabinetului este următoarea: