Inundaţii în Vrancea. O persoană surprinsă de viitură, salvată. Peste 160 de oameni au refuzat evacuarea

O persoană care a rămas izolată a fost salvată de pompieri cu o barcă pneumatică. În cursul nopţii de duminică spre luni, mai mulți angajați MAI au fost mobilizați din cauza riscului iminent de producere a unor inundaţii în două localități din județul Vrancea, unde a fost emis şi un mesaj RO-Alert. Din zonă au fost evacuate zeci de persoane, dar alte câteva sute au refuzat să plece.

Potrivit ISU Vrancea, forţele de intervenţie au salvat o persoană rămasă izolată în urma creşterii rapide a debitului râului Putna, în zona localităţii Făurei, comuna Garoafa.

Aceasta a fost evacuată în condiţii de siguranţă, de un echipaj de pompieri militari, cu o barcă pneumatică, scrie News.ro.

De asemenea, pompierii militari au intervenit cu două autospeciale şi două motopompe, în municipiul Focşani, pentru evacuarea apei acumulată pe carosabil, pe DN2 E85 – Calea Moldovei.

Totodată, pe DJ 205D, în comuna Vrâncioaia, şi pe DN 2D, în satul Lepşa, comuna Tulnici, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, în cooperare cu administratorii sectoarelor de drum, au acţionat pentru îndepărtarea unor pietre căzute pe carosabil, care puteau pune în pericol traficul rutier.

Mesaj RO-Alert transmis de autorități

În urma avertizărilor primite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea s-a constatat existenţa unui risc iminent de producere a inundaţiilor pe râul Putna în zona localităţilor Bilieşti şi Mirceştii Vechi, unde autoriățile au dispus evacuarea.

„Având în vedere evoluţia situaţiei, autorităţile au dispus începerea evacuării preventive a populaţiei din zonele afectate, măsura fiind implementată pentru protejarea vieţii şi siguranţei cetăţenilor”, potrivit ISU Vrancea.

De asemenea, a fost emis un mesaj RO-ALERT, pentru avertizarea populaţiei privind riscul producerii unor inundaţii.

În timpul nopţii, din satul Mirceştii Vechi, comuna Vânători, 16 persoane s-au autoevacuat la rude, 4 persoane au fost evacuate la Şcoala Vânători, 4 persoane au refuzat evacuarea.

Din comuna Bilieşti, 3 persoane au fost evacuate la Căminul Cultural, 2 persoane s-au autoevacuat la rude, iar 160 persoane au refuzat evacuarea.

De asemenea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea a intervenit cu 34 de muncitori şi 11 mijloace tehnice, fiind mobilizate resurse pentru limitarea efectelor posibile ale creşterilor de debite, potrivit DSU.

În teren sunt utilizate 500 de metri de diguri mobile din panouri, precum şi 2.000 de saci de nisip, pentru consolidarea zonelor expuse şi protejarea infrastructurii şi a gospodăriilor.