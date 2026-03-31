INVESTIGAȚIE. Cine este Cristian Anton, omul lui Grindeanu din fruntea Autorității Rutiere, vizat de perchezițiile DNA. Câștiga 10.000 de euro/lună din 5 locuri. „Cum își împarte orice gospodar” – Snoop.ro

Procurorii DNA fac marți percheziții la sediul Autorității Rutiere Române, iar printre cei vizați se află și șeful instituției, Cristian Anton, scrie G4Media. Acesta a fost șeful de cabinet al lui Sorin Grindeanu la Ministerul Transporturilor, iar o investigație Snoop dezvăluia mai multe despre averea acestuia.

Potrivit Snoop, Cristian Anton, 57 ani, a declarat venituri de la Autoritatea Rutieră Română, Ministerul Transporturilor, podul de la Calafat, Aeroportul Traian Vuia din Timișoara și o companie de apă din Călărași. Este un apropiat al șefului PSD, căruia i-a fost coleg de consiliu local acum aproape două decenii, apoi i-a devenit șef de cabinet.

Din suma totală câștigată în fiecare lună, aproape jumătate e indemnizația de la firma Danube Bridge, cea care gestionează podul de la Calafat, unul dintre cele două de peste Dunăre spre Bulgaria.

El a fost numit membru în consiliul de supraveghere al companiei în timpul mandatului lui Sorin Grindeanu de ministru al Transporturilor (2021-2025), ajuns acum președintele Camerei Deputaților.

Întrebat cum își împarte timpul între cele cinci locuri de muncă, Anton a declarat pentru Snoop: „Cum își împarte orice gospodar”.

Declarația sa de avere a dispărut de pe site-ul Ministerului Transporturilor miercuri, 27 august 2025, a doua zi după ce a fost sunat de reporterul Snoop.

Venituri din cinci surse, 10.000 de euro pe lună

În declarația de avere din 2025, aferentă anului 2024, depusă ca director de cabinet la Ministerul Transporturilor, a declarat următoarele sume:

24.000 lei de la Ecoaqua SA, Consiliu de Administrație, indemnizație, 2023-2024.



273.000 lei de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), salariu, director juridic, din 2012;

56.000 lei de la Ministerul Transporturilor, salariu, șef de cabinet, din 2021;

28.000 lei de la Aeroportul Traian Vuia din Timișoara, indemnizație, membru Consiliu de Administrație, din 2021;

256.000 lei de la Danube Bridge Vidin Calafat, consiliu de supraveghere, indemnizație, din 2022.

În total, suma se ridică la 637.000 lei, adică 125.000 euro. Peste 10.000 euro pe lună. Și asta din trei județe aflate în trei zone diferite ale României: Dolj – Oltenia, Timiș – Banat și Călărași – Muntenia. Plus Municipiul București.

Suma totală este de aproape patru ori mai mare decât declara în 2022, când câștiga bani din două locuri, ARR și Aeroportul Traian Vuia, puțin peste 160.000 lei în total.

Cine este Cristian Anton, apropiatul lui Grindeanu

Cristian Anton, 57 ani, este de profesie jurist și are o carieră care se intersectează în mai multe rânduri cu actualul președinte PSD.

Anton și Sorin Grindeanu sunt apropiați încă de acum două decenii, când erau consilieri locali la Timișoara. Ambii făceau parte din Partidul Social Democrat.

Îi ajunge șef de cabinet

A urmat apoi o perioadă în care Anton a ocupat postul de director juridic în cadrul grupului de firme MIR între 2010 și 2011, condus de omul de afaceri Neculai Miron.

În 2012, a ajuns director al direcției juridice la Autoritatea Rutieră Română, instituție la care lucrează și în prezent.

Odată cu numirea lui Sorin Grindeanu la Ministerul Transporturilor în noiembrie 2021 în Guvernul Ciucă, Anton apare în poziția de director de cabinet.

Tot în această perioadă, în decembrie 2021, conform termene.ro, este numit în consiliul de administrație al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara.

În CV-ul depus pe pagina oficială a Aeroportului Timișoara, Cristian Anton susține că e licențiat atât în finanțe-bănci, cât și în științe juridice la două universități diferite: Nicolae Titulescu din Craiova (1998) și Universitatea din Oradea (2002).

Apoi, a inclus în rubrica educație și formare trei programe de masterat, la Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați (2002), Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj (2004) și Institutul Diplomatic Român (2011), ultimul în diplomație și securitate.

În 2015 Anton a ajuns la Colegiul Național de Apărare, la un curs denumit „Probleme actuale ale securității naționale”. Conform site-ului oficial al CNAP, cursul durează 24 de săptămâni, adică jumătate de an.

Dar are și un doctorat în drept, obținut în 2010, fără să specifice universitatea. Teza sa a fost coordonată de profesorul universitar Dumitru Mazilu, fost cadru al aparatului comunist, ajuns după Revoluție lider FSN, apoi critic al lui Ion Iliescu.