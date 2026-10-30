Investigație. Condițiile în care lucrează muncitori români pe șantierele giganților tech din Europa. Cazul românului electrocutat într-un centru de date Google 

Expuși unor condiții care le pun viața în pericol, umilințelor și salariilor neplătite. Sunt condițiile în care lucrează mai mulți muncitori români pe șantierele centrelor de date, arată o investigație realizată de Investigate Europe, preluată și adaptată de Snoop pentru publicul din România.

Ancheta documentată de Investigate Europe, organizație europeană de jurnalism de investigație, pe parcursul a cinci luni, arată abuzurile la care sunt supuși, în centrele unor corporații precum Google și Microsoft, muncitorii români și nu numai.

Contactate de jurnaliști, atât Google, cât și Microsoft spun că obligă toți furnizorii de servicii să respecte legislația locală a muncii, prcum și normele de sănătate și siguranță.

În prezent, în Europa sunt peste 2.300 de centre de date, ce găzduiesc mii de servere care funcționează permanent.

Muncitor român electrocutat

Sandu*, un electrician de 34 de ani, se afla la centrul de date Google din Saint-Ghislain, Belgia, în luna martie, când managerul lui i-a cerut să verifice din nou ventilatoarele din hala centrului. Lucrase aproape 11 ore și era la finalul turei. „Nu am avut de ales”, a spus Sandu pentru Investigate Europe.

Centrul Google, care există de mai mulți ani în Belgia, s-a extins în contextul dezvoltării inteligenței artificiale, iar compania a investit pentru asta 5 miliarde de euro.

Pentru că alte persoane îl așteptau să facă verificările, nu s-a mai dus să-și ia echipamentul de protecție. Drumul ar fi durat cam 15 minute. La al doilea test, cablurile erau sub tensiune. „O bubuitură puternică, mult fum și Sandu țipând de durere”, a descris un martor accidentul.

„Am orbit”, le-a relatat Sandu jurnaliștilor. Când a ajuns la spital, medicii l-au plasat în comă indusă pentru cinci zile.

Documentele medicale consultate de Investigate Europe arată că Sandu avea arsuri pe 12% din suprafața corpului: de gradul doi pe față și pe gât, și de gradul trei la nivelul umărului drept și al degetelor.

Până la momentul publicării investigației, nu erau cunoscute amenzi aplicate sau sancțiuni pentru accident. Inspecția Muncii din Belgia a închis ancheta fără să constate nereguli. Sandu susține însă că nu a fost niciodată audiat de inspectori.

Deși bărbatul a solicitat în repetate rânduri raportul accidentului de muncă, atât de la agenția olandeză care l-a recrutat, cât și de la inspectoratul belgian, nu a primit documentul.

Ce spune Google

Google a transmis că regulile și contractele companiei obligă toți furnizorii să respecte legislația locală a muncii și să asigure condiții de lucru sigure și sănătoase.

„Menținem un dialog activ cu liderii sindicali și cu organizațiile profesionale și ne angajăm să oferim informații transparente despre condițiile de muncă din cadrul companiei”, a declarat un purtător de cuvânt al Google pentru Investigate Europe.

Abuzurile de pe șantierele din Europa

Ancheta realizată de Investigate Europe și de partenerii săi a durat cinci luni și arată condițiile de muncă de pe șantierele centrelor de date din Suedia, Norvegia, Belgia și Țările de Jos. Cazul lui Sandu nu este unul izolat, conform jurnaliștilor.

Aceștia au descoperit cazuri de muncitori cu răni grave, în urma accidentelor de muncă, condiții de locuit insalubre, un focar de boală infecțioasă neraportat, salarii neplătite și practici de exploatare a lucrătorilor.

Șobolani și supraaglomerare în locuințele muncitorilor

Adrian*, un muncitor în construcții în vârstă de 45 de ani, care lucrează pe șantierul centrului Microsoft de lângă Gävle, Suedia, le-a povestit jurnaliștilor de la Investigate Europe despre condițiile în care locuiesc: șobolani, focare de tuberculoză, camere de supraveghere montate pe holuri, supraaglomerare.

Muncitorii de pe șantierul din Suedia sunt cazați în locuințe modulare cu câte 40 de camere. Ei povestesc pentru jurnaliști că traiul în aceste spații supraaglomerate este extrem de stresant: 24 de persoane împart o singură bucătărie, iar 14 bărbați folosesc aceeași baie.

Astfel de condiții au favorizat și un mediu de răspândire a bolilor. În februarie anul acesta, un muncitor român s-a îmbolnăvit de TBC. Apoi alte persoane au început să aibă aceleași simptome. Opt muncitori care locuiau în aceeași unitate și reprezentanți sindicali le-au declarat jurnaliștilor că cel puțin 10-12 bărbați ar fi avut, la rândul lor, tuberculoză.

Doar un singur caz a fost raportat în luna martie și comunicat autorităților, a confirmat responsabilul cu sănătatea publică din Gävle.

„Ne obligă să mărturisim lucruri pe care nu le-am făcut”

Muncitorii români intervievați de jurnaliști au acuzat și alte practici impuse de angajatorii lor. Un sistem de cartonașe galbene și roșii pentru presupuse abateri. Cei sancționați au povestit că sunt interogați ore întregi de manageri și obligați să scrie declarații în care își recunosc vina, chiar și atunci când consideră că nu au greșit cu nimic.

„Ne obligă să stăm într-o încăpere și să mărturisim lucruri pe care nu le-am făcut”, a susținut unul dintre angajați.

Apoi sunt trimiși la cursuri de „reinstruire” în limba engleză.

Microsoft a declarat pentru Investigate Europe că le impune contractorilor să respecte legislația suedeză a muncii, normele de sănătate și siguranță și dreptul angajaților la asociere sindicală și negociere colectivă.

Mai puțini bani pentru muncitorii migranți

Investigate Europe a consultat sute de fluturași de salariu, care arată că mulți lucrează până la 60 de ore pe săptămână, fără să fie plătiți pentru orele suplimentare. Unii susțin că nu au beneficiat de concediu plătit timp de cinci ani, deși legislația suedeză le garantează acest drept.

„Avem oameni care sunt înșelați, care nu își primesc salariile, nici măcar pe cele mici care le-au fost promise. Unii muncitori (din industria construcțiilor) lucrează cinci luni pentru 500 de euro și sunt supuși violenței fizice și verbale”, a spus Pelle Sunvisson, lider sindical în cadrul Solidariska byggare.

Potrivit sindicatului muncitorii migranți de pe șantierul Microsoft din Gävle au fost plătiți cu până la 30% mai puțin decât colegii suedezi.

Sindicatul, care i-a reprezentat pe 78 de muncitori români de pe șantierul Microsoft din Gävle, a reușit să obținut un acord cu firma subcontractoare, în valoare de 15 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1,3 milioane de euro). Vor primi salarii restante și despăgubiri, iar acordul le garantează salarii peste media suedeză.

Dezvoltarea centrelor de date în Europa

Zeci de mii de lucrători migranți sunt mobilizați pentru a susține obiectivul Europei de a-și consolida suveranitatea în sectorul tehnologiei. În prezent, în Europa sunt peste 2.300 de centre de date.



2.000 de oameni și zeci de firme de subcontractori pot ajunge să lucreze pe un șantier al unui centru de date. Pe șantierele din întreaga Europă pot munci zilnic până la 250.000 de persoane.



Construcțiile continuă să fie sectorul cu cele mai mari riscuri pentru muncitorii din Uniunea Europeană. Potrivit Eurostat, în 2024, sectorul a înregistrat 776 de decese, reprezentând aproape un sfert din totalul accidentelor mortale de muncă din Europa.

Investigația completă, pe Snoop.ro.

