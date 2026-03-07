INVESTIGAȚIE. Conexiunea de afaceri dintre șeful ANSVSA și proprietarul adăpostului care a omorât cei mai mulți câini din România: 16.000

Valentin Istrate (stânga), care deține adăpostul pentru câini fără stăpân din Uzunu, Giurgiu, a fondat o companie cu Alexandru Nicolae Bociu (dreapta), președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare (ANSVSA) Foto: Snoop

ANSVSA e cea care putea, legal, să închidă adăpostul. A făcut-o după ce siteul de investigații Snoop a descoperit legătura de afaceri și a sunat ca să obțină reacții pentru public.

Alexandru Nicolae Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare (ANSVSA), a fondat o companie cu Valentin Istrate, cel care deține adăpostul pentru câini fără stăpân din Uzunu, Giurgiu, scrie siteul de investigații Snoop.

Prin lege, ANSVSA e singura care putea suspenda activitatea adăpostului în urma unui control în ultimii ani, a explicat Poliția din Giurgiu pentru jurnaliști. Care este cronologia?

În adăpost au fost omorâți 15 câini, zilnic, vreme de trei ani

Adăpostul de animale Aspa Ivets din Uzunu, a fost fondat de soții Valentin și Florentina Istrate, medici veterinari, în 2015.

Aspa unul dintre cele patru adăposturi documentate de Snoop în investigația publicată pe 16 februarie. Ziariștii au arătat cum aceste adăposturi private au eutanasiat peste 33.000 de câini cu bani publici – cel puțin 9 milioane de euro – de la primăriile din țară.

Ulterior investigației, Aspa Ivets Giurgiu a fost unul dintre locurile percheziționate joi, 5 martie 2026, într-un dosar instrumentat de polițiștii din Prahova legat de eutanasii ilegale.

Asociația lor a eutanasiat cei mai mulți câini, dintre toate adăposturile din țară, în ultimii trei ani: aproape 16.000. Asta înseamnă o medie de 15 câini, pe zi, omorâți la Aspa Ivets.

Firma deschisă cu Istrate

Valentin Istrate și Alexandru Nicolae Bociu au deschis, în 2011, firma Mag Med Vet SRL, de activități veterinare, conform Monitorului Oficial.

În acea perioadă, se arată în CV, Bociu era student la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. A rămas în firmă până în 2012, când a renunțat și la funcția de administrator. Ulterior, a devenit asociată în SRL Florentina Țâncu, viitoarea soție a lui Istrate.

Contracte cu Primăria pe vremea lui Sorin Oprescu

HotNews a scris, acum mai mulți ani, despre cum Mag Med Vet SRL s-a numărat printre firmele care au încheiat, în 2014, contracte cu Primăria Municipiului București pe vremea lui Sorin Oprescu.

Contractele au fost pentru servicii veterinare acordate la adăpostul public ASPA București, inclusiv eutanasie. Firma a ajuns de la o cifră de afaceri de 347.367 lei în 2013, la 1.502.661 lei în 2014.

Firma încă există, iar Istrate e în continuare asociat. Între timp, Aspa Ivets, și-a dezvoltat afacerile. Ce s-a întâmplat mai departe, în investigația Snoop.