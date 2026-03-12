Varșovia interzice vânzarea de alcool pe timp de noapte. Măsura, tot mai populară în Polonia

Consiliul local din capitala Poloniei, a 2-a țară din UE ca număr de decese asociate consumului de alcool în 2022, potrivit Eurostat, a dat joi un vot aproape unanim pentru a interzice vânzările de alcool pe timp de noapte în oraș, potrivit AFP.

Dacă autoritățile regionale nu vor contesta măsura, interdicția din Varșovia va intra în vigoare la 1 iunie. Întreprinderile care refuză să respecte noile reglementări riscă amenzi sau pierderea licențelor pentru băuturi alcoolice.

Vânzarea de alcool pe timp de noapte va fi în continuare permisă în restaurante, baruri, locuri de divertisment și magazinele duty-free de pe Aeroportul Chopin din Varșovia.

Interdicții similare au fost introduse și în alte orașe poloneze, fiind urmate de o scădere a numărului de arestări pentru infracțiuni legate de consumul de alcool.

„Răspundem la o problemă reală”

Noile măsuri din Varșovia vin după programele-pilot din două districte ale orașului, printre care și zona centrală, unde vânzarea de alcool în magazine și benzinării a fost interzisă între orele 22 și 6.

„Răspundem la o problemă reală, și anume zgomotul, tulburările de ordine publică, intervențiile serviciilor și nopțile nedormite pentru locuitori”, a declarat primarul Varșoviei, Rafal Trzaskowski.

Restricționarea vânzării de alcool pe timp de noapte a devenit tot mai populară în Polonia, unde câteva dintre cele mai mari orașe ale țării, inclusiv Cracovia, Wroclaw, Szczecin și Lodz, au implementat astfel de măsuri.

Mai ales Cracovia a remarcat o reducere semnificativă a incidentelor de tulburare a ordinii publice după implementarea interdicției nocturne. În acest oraș, în 2025, poliția a intervenit de 52 de ori în cazuri de consum excesiv de alcool. Numărul a fost semnificativ mai mic decât cel înregistrat în 2022, cu un an înainte de intrarea în vigoare a interdicției, când polițiștii au trebuit să acționeze de 350 de ori.

În 2022, conform datelor Eurostat, Polonia a fost a 2-a țară din UE ca număr de decese asociate consumului de alcool, după Slovacia.

Potrivit Centrului pentru Studierea Opiniei Publice (CBOS) din Polonia, 74% dintre polonezi au declarat că beau alcool cel mai adesea acasă, comparativ cu doar 9% în baruri.

FOTO: Jacek Placek | Dreamstime.com