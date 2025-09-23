INVESTIGAȚIE. „Credeam că am venit într-o țară europeană”. Declarat brusc suspect de terorism, un student străin a fost lăsat liber șapte luni să studieze și să muncească în București. Apoi a fost deportat, fără să vadă nicio dovadă

La întoarcerea din vacanța de Crăciun, din 2024, petrecută în Franța, tânărul tunisian Mohamed Benzid Zidi este oprit de forțele de securitate de la Aeroportul Otopeni și informat că, în absența sa, i-a fost revocat permisul de ședere în România. Nu i se dă un motiv. Tânărul tunisian petrece 12 zile în detenție la Centrul de Cazare a Străinilor luați în Custodie Publică Otopeni. După luni de proces, află că este suspectat de terorism, dar fără ca el să aibă acces la dovezi în acest sens. În fața hotărârii definitive, în iulie el este deportat, arată o investigație publicată astăzi de site-ul Snoop.

Mohamed a venit în România în decembrie 2022 , iar timp de aproape trei ani a studiat la profilul de limbă franceză de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, din cadrul UNEFS.

Timp de șapte luni, deși era „suspect de terorism”, statul român i-a permis lui Mohamed să lucreze și să meargă la facultate.

Singura afiliere politică a tânărului descoperită în investigația publicată de Hotnews și Snoop pe parcursul documentării a fost solidaritatea cu palestinienii din Gaza.

Un alt imigrant arab a povestit pentru Snoop cum a fost acuzat că este un pericol pentru securitatea națională, ca urmare directă a publicării unor mesaje de solidaritate cu palestinienii din Gaza.

SRI nu a furnizat informații cu privire la cazul lui Mohamed, dar a răspuns că instituția prioritizează măsurile luate pentru a preveni actele de terorism. Nici Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI)I nu a oferit detalii despre revocarea permisului de ședere al tânărului.

Tânărul are interdicție 15 ani de intrare în spațiul Schengen, iar pe 14 iulie a fost deportat.

Pe 28 decembrie 2024, Mohamed Benzid Zidi se întoarce dintr-o vacanță în Franța împreună cu fratele său, Ahmed, unde au petrecut Crăciunul alături de sora lor. La aterizare, chiar înainte să se deschidă ușile avionului, o însoțitoare de zbor anunță la microfon că Mohamed este așteptat de polițiștii de frontieră de la Aeroportul Henri Coandă. Uimit, tânărul își face loc spre ieșire, în timp ce unii pasageri îi scandează numele. Ahmed îl urmează, crezând că poate fratele său și-a uitat pașaportul în Franța.

Polițiștii îl informează pe Mohamed că, pe 24 decembrie, în timp ce era plecat, i-a fost revocat dreptul de ședere. Acum se află ilegal pe teritoriul României. Fără să-i precizeze motivul, îi pun în față două opțiuni. Poate să plece direct în Tunisia, țara natală, sau să fie dus la Centrul de Cazare a Străinilor Luați în Custodie Publică Otopeni. Sfătuit de o avocată contactată în grabă, Mohamed alege centrul până să poată cere lămuriri autorităților române.

Au urmat șapte luni în care Mohamed și familia sa au luptat în instanță pentru a afla motivul revocării.

„Am pierdut facultatea, familia de aici”. Pregătiri pentru deportare

Ca să se întrețină în timpul studiilor, Mohamed a lucrat ca livrator la Domino’s Pizza. Sursă: Mohamed Benzid Zidi.

„Nu știu nimic și am pierdut tot”, spune Mohamed Benzid Zidi, 23 de ani, echipei Snoop și Hotnews.

Suntem în apartamentul fratelui său din Militari Residence, într-o sufragerie amenajată într-un stil modern și practic. Pe pereți sunt expuse poze cu familia, iar în vitrină, obiecte din Tunisia și din alte călătorii. Înalt, cu părul creț prins într-o coadă, Mohamed stăpânește bine limba română după aproape trei ani în țară. Vorbește amabil și detașat, ca și cum ar povesti unor amici grozăvia prin care a trecut și pe care încă nu o înțelege.

„Ei au zis că sunt un pericol”, rezumă Mohamed. Chiar și până în acest moment, motivul pentru care este suspectat de terorism rămâne secret.

În două zile, Mohamed trebuie să părăsească țara în care a venit să studieze. Aici a muncit, călătorit, legat prietenii și a cunoscut-o pe Larisa, iubita sa. „Practic, am pierdut facultatea, am pierdut familia pe care o am aici”, adaugă el. „Nu vreau să plâng, că am mai plâns în perioada asta.”

Tânărul vine dintr-o familie înstărită din Monastir, un oraș turistic din Tunisia, renumit pentru plajele sale. Tatăl său, om de afaceri, deține un bloc de apartamente, o fermă de măsline și clădirea unui centru comercial, El Braka, din Kasserine, orașul în care Mohamed a copilărit.

Mama sa este proprietara unui magazin cu rochii tradiționale. Mohamed mai are o soră, Hanna, și un frate mai mare, Ahmed (32), care locuiește de 12 ani în România.

Pe contul de TikTok al lui Ahmed, poți vedea filmulețe despre salata de vinete, manele, colivă și cum și-a obținut cetățenia română. Ahmed a studiat la Politehnica București, iar acum lucrează ca inginer mainframe pentru BNP Paribas. Recent a deschis un magazin în cartier, decorat în stil tunisian, Magazin Mixt La BenZid. „Am vrut să facem ceva ca o familie, dar acum stau eu și iubita mea și ne gândim cum să facem, că în două persoane nu se poate”, spune Ahmed despre mica afacere.

La îndemnul lui, Mohamed a decis să vină să studieze în România, dar nu înainte ca mama să viziteze și să dea verdictul: țara e frumoasă, iar oamenii sunt buni. Timp de aproape trei ani a studiat la profilul de limbă franceză de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, de la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București, unde a făcut parte și din echipa de baschet. Pentru a se întreține, Mohamed a lucrat ca livrator la Domino’s Pizza.

„Eu am crezut că vin într-o țară europeană, că o să fiu mai liber, că o să am drepturi, să mă gândesc mai bine la viitorul meu”, spune tânărul. „Dar experiența mea nu a fost așa.”

În instanță: suspectat de terorism

La prima ședință în instanță, pe 3 ianuarie. Sursa: Mohamed Benzid Zidi

„Eu știu sută la sută că n-am făcut nimic”, spune Mohamed. Sprijinit de familia sa, a dat în judecată Serviciul pentru Imigrări Ilfov. A contestat decizia de returnare, revocarea permisului de ședere și interdicția de intrare în spațiul Schengen.

Din luna ianuarie până în martie, ședințele în instanță au fost amânate pentru că în dosar nu existau suficiente înscrisuri. La a patra sedință, judecătoarea a dat termen reprezentanților SRI să pună mai multe probe la dosar.

În ianuarie 2025, IGI Ilfov menționa că revocarea dreptului la ședere s-a făcut pe baza prevederilor articolului 77, alineat 3, litera A. din OUG 194/2002. Mai exact, motivul era că Mohamed nu ar mai fi îndeplinit condițiile pentru care i se acordase acest drept, iar decizia să fie escortat în afara țării venea din refuzul său de a pleca din România, când a fost „depistat ilegal” la Aeroportul Henri Coandă. Astfel, se preciza că îi este interzis să intre în România pe o perioadă de șase luni, conform articolului 106^4 din OUG 194/2002.

Un referat al Inspectoratului General pentru Imigrări inclus în dosar menționa că Mohamed „figurează în SINS (n.r. Sistemul Informatic Național de Semnalări) cu alerta de nepermitere a intrării pe teritoriul statelor Schengen”, măsură valabilă până la data de 24 decembrie 2027.

Apar date care nu corespund realității, conform lui Mohamed și familiei sale. În documentele înaintate de autorități, penultima intrare a tânărului în România ar fi avut loc la data de 24 septembrie 2024, pe Aeroportul Otopeni. Însă, la acea dată, când Mohamed s-a întors din vacanța petrecută în Italia, a trecut granița cu Ungaria, cu mașina, trecere filmată de unul dintre prietenii săi și postată pe social media.

Tot în documentele înaintate de autorități, se preciza că Mohamed ceruse prelungirea permisului său de ședere pe data de 20 aprilie 2023. Mohamed spune însă că nu a depus niciodată această cerere. Cât despre numărul permisului de ședere, avocata lui observa că IGI a introdus în dosar două numere diferite, unul dintre acestea aparținând unui alt titular.

Nota de la SRI

Ulterior, tânărul a aflat că decizia de a nu i se permite revenirea în țară ținea de o notă-raport de la Serviciul Semnalări Naționale și Schengen (SRI), emisă pe data de 24 decembrie 2024. Conform acestei note, SRI a solicitat Poliției de Frontieră interzicerea intrării în România a lui Mohamed pentru o perioadă de 15 ani. Era invocat articolul 8, alineat (1), litera b), coroborat cu articolul 106^3 alineat (2) și articolul 106^4 alineat (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 194/2002, privind regimul străinilor în România.

Mai exact, textul legii vizează persoanele semnalate de organizații internaționale și instituții specializate în combaterea terorismului, acuzate „că finanțează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism”.

Interdicția de intrare pentru persoanele acuzate de legături cu grupări teroriste este de 15 ani.

În cadrul ședințelor de la Curtea de Apel București, IGI a invocat doar legea sub care era acuzat Mohamed, nu și dovezile pe care se bazau. În aprilie 2025, familia Zidi a fost înștiințată că informațiile clasificate pot fi consultate doar de un avocat care deține un certificat ORNISS, așa că au angajat un al doilea avocat, pe Manuela Stoica Josan. Doar că nici avocatul nu își poate informa clientul cu privire la cele incluse în dosar, conform legii.

După studierea documentelor clasificate, avocata Manuela Stoica Josan a argumentat în instanță că, din informațiile colectate de SRI, nu rezultă că Mohamed ar fi implicat într-un act de terorism, deci că ar reprezenta un pericol pentru siguranța națională.

Avocata adăuga și că nicio organizație internațională nu semnalase că Mohamed ar fi sprijinit în vreun fel vreo grupare teroristă.

