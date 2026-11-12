INVESTIGAȚIE George Simion are datorii de peste 12 milioane de lei. „Sunt către persoane apropiate de Maricel Păcuraru și Realitatea TV”, a explicat liderul AUR pentru Snoop

Printre oamenii de afaceri care l-au împrumutat: familia Păcuraru, Vasile Pușcaș și Teodor Tender. Pe listă, cu o sumă importantă, apare și un fost șef de cabinet al șefului SRI Virgil Măgureanu.

Campania prezidențială din 2025 l-a costat peste 69 de milioane de lei pe candidatul George Simion. Banii au provenit, în cea mai mare parte, din împrumuturi luate de la persoane fizice, scrie site-ul de investigații Snoop. Ca să lămurească proveniența sumelor, Snoop a discutat cu George Simion.

Simion: „M-am trezit cu o listă de nume, printre care l-am regăsit și pe Ovidiu Tender”

George Simion a confirmat, într-un interviu pentru Snoop, că datoriile cu care a rămas după campania prezidențială depășesc 12 milioane de lei. El crede că „cineva a dorit să-mi facă rău”.

„Am datorii către diferite persoane fizice apropiate de Realitatea, Maricel Păcuraru. (…) Peste 12 milioane de lei am datorie după campania electorală către diferiți oameni care m-au împrumutat. Nu am primit, așa cum a primit Nicușor Dan, banii înapoi de la Autoritatea Electorală Permanentă. În mare parte nu am primit banii pentru că AEP spune că Realitatea TV nu a prezentat toate materialele din campanie, pe scurt nu a decontat materialele pentru Realitatea TV”, a declarat George Simion pentru Snoop.

Președintele AUR susține că a plătit datoriile către familia Păcuraru, dar nu și către apropiații acestei familii. Mai mult, s-a împrumutat de la „o apropiată a familiei Păcuraru”, după cum o descrie pe „doamna Gonț”, 900.000 de lei în 2026. Banii au fost utilizați pentru plata unor datorii din campania prezidențială din 2025, subliniază Simion.

Precizează că și-a plătit datoriile și către familia lui Vasile Pușcaș, dar și către Ovidiu Tender.

„Împrumuturile se făceau prin Marius Lulea și a vorbit domnul Păcuraru cu domnul Lulea. La sfârșit, m-am trezit cu o listă de nume, pe majoritatea nu îi cunosc, printre care l-am regăsit și pe Ovidiu Tender. Pe domnul Pintilie îl știu, i-am fost naș la botezul fetiței, i-am plătit împrumutul”, a dezvăluit George Simion pentru Snoop.

George Simion nu a avut un răspuns de unde va plăti împrumuturile dacă statul român nu îi va rambursa suma cheltuită în campania prezidențială. În acest moment, există mai multe procese deschise de AUR împotriva AEP pentru recuperarea sumelor utilizate în mai multe campanii electorale.

Cum a ajuns în acestă postură

Liderul AUR s-a bazat că suma va fi rambursată de la bugetul de stat după alegeri prin intermediul Autorității Electorale Permanente (AEP) și astfel va putea returna împrumuturile.

Simion a cerut după campanie rambursarea sumei integrale, dar AEP a găsit mai multe nereguli. Autoritatea a motivat că nu toate cheltuielile din campanie sunt justificate.

AEP a depus o plângere penală, la finalul anului 2025, care vizează contractul din campania liderului AUR cu postul de televiziune Realitatea Plus. Prin urmare, AEP nu a returnat 17 milioane de lei, susținând că nu toate emisiunile plătite pentru campania lui George Simion respectă prevederile legale privind publicitatea politică.

Celebra emisiune de 450.000 de euro la care George Simion a intrat prin telefon

Spre exemplu, o singură emisiune la Realitatea TV, „Culisele statului paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, a fost plătită cu peste 450.000 de euro, deși George Simion nu a fost prezent în studioul canalului TV, ci doar a intrat prin telefon.

În ziua respectivă, 12 mai 2025, a reprezentat un vârf de plată: aproape un milion de euro pentru Realitatea TV.

Din informațiile obținute de Snoop, George Simion a rămas cu o datorie pe persoană fizică de 12 milioane de lei. Datoriile reprezintă împrumuturile luate de la diferiți oameni de afaceri. Până în acest moment, datoria nu este returnată.

Este cea mai mare datorie rămasă în dreptul unui candidat la prezidențiale din România în ultimii 36 de ani.

Indemnizația lui George Simion ca deputat este de aproximativ 12.000 de lei pe lună. Un calcul simplu arată că are nevoie 1.000 de luni pentru a-și achita împrumuturile luate în campanie, dacă folosește întreaga sumă doar în acest scop.

Simion și AUR au dat în judecată AEP pentru rambursarea sumei din campanie.

Aproape 100 de împrumuturi luate de George Simion

Printre cei care l-au împrumutat în campania prezidențială pe candidatul AUR se numără membri ai familiei Păcuraru (fiul Ionuț Maricel și soția), Teodor Tender sau Vasile Pușcaș, cunoscut drept Sile Pușcaș, și mama sa.

Familia Păcuraru l-a împrumutat pe candidatul Simion cu peste două milioane de lei, în timp ce televiziunea pe care o controlează a încasat peste 23 de milioane de lei pentru campania candidatului AUR.

Un alt personaj influent și apropiat de Simion este Vasile Pușcaș, un om de afaceri din Transilvania. Familia Pușcaș i-a acordat împrumuturi în valoare de 1,6 milioane de lei. Multimilionar, abonat la contracte cu statul, Vasile Pușcaș a fost în sală la dezbarea finală, găzduită de Euronews, la care au participat George Simion și Nicușor Dan.

„Pușcaș este un dezvoltator imobiliar și afacerist HoReCa în Cluj-Napoca, patron al unor societăți de salubritate din zona Ardealului (Satu Mare și Baia Mare), supranumit de presă regele gunoaielor din Transilvania”, scria Snoop în mai 2025.

Teodor Ovidiu Tender, fiul omului de afaceri Ovidiu Tender, l-a împrumutat pe George Simion cu 800.000 de lei în campania prezidențială din 2025. Aceasta este plafonul maxim pe care îl poate lua drept împrumut un candidat de la o persoană fizică.

Teodor Tender a fost un susținător al PSD până în 2024, fapt demonstrat de numeroasele poze în care s-a afișat cu lideri social-democrați, inclusiv cu Marcel Ciolacu. Ulterior, a trecut în tabăra AUR și a lui George Simion.

Împrumuturi și de la „regele artificiilor” și fiul lui Florian Walter

Pe lista celor care l-au împrumutat pe liderul AUR se află, potrivit informațiilor obținute de Snoop, și Alexandru Walter, fiul fostului om de afaceri Florian Walter, fost patron al Romprest. Și în acest caz, suma împrumutată reprezintă plafonul maxim de 800.000 de lei.

Un alt personaj care apare pe lista celor care l-au împrumutat pe George Simion este Dan Pintilie, cunoscut drept „Regele artificiilor”. El l-a împrumutat pe liderul AUR tot cu 800.000 de lei în campania prezidențială.

Pintilie a declarat că l-a împrumutat pe George Simion după ce a fost la „o masă cu președintele AUR și Marius Lulea”. Omul de afaceri a declarat pentru Snoop că Simion i-a returnat suma împrumutată: 800.000 de lei.

Dorin Iacob, fost șef de cabinet al directorului SRI Virgil Măgureanu în anii 90, și invitat în emisiunile realizate de Anca Alexandrescu la Realitatea Plus, l-a împrumutat pe George Simion cu 300.000 de lei, potrivit informațiilor obținute de Snoop.

Alte nume și cum se întretaie acestea, în investigația Snoop.



