ÎNREGISTRĂRI. Membru al comisiei care judecă abuzurile psihologilor, acuzat că își hărțuiește sexual clientele. „Ești sigură că știi să faci sex ca lumea?”
Ion Duvac, doctor în psihologie și membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, își hărțuiește sexual clientele prin propuneri sexuale explicite și cere poze cu părțile intime încă de la prima ședință, scrie PressOne, care a obținut o înregistrarea a unei ședințe din cabinetul psihologului. Potrivit înregistrării, Duvac a pus întrebări intime despre viața sexuală a femeii, orgasme și poziții sexuale.
Înregistrarea publicată de PressOne a fost făcută de o femeie care venise la o ședintă de terapie ținută de dr. psiholog Ion Duvac, pentru a vorbi despre stilul ei de atașament.
Ședința a durat două ore, iar din primele minute de interacțiune, Ion Duvac se adresează clientei sale cu „ești o bunăciune în draci”, care trebuie să învețe să facă sex „de calitate”, ca să nu mai fie tristă și chiar să scape de depresie, potrivit sursei citate.
Duvac i-a pus femeii, în minutul 10 al ședinței, diagnosticul de tulburare de personalitate borderline și a mutat discuția către viața ei sexuală, pe care o indică drept cauză a comportamentului ei.
„Ai structură de borderaș, cum zic eu, de border (n.red. tulburare de personalitate borderline)”. (…) Și tu îți reprimi sexualitatea. Modul tău natural e de nebunică. Tu dacă ai chef într-o zi, te-ai f**ut cu trei până la prânz. Dacă ți-ai da voie. Dar tu îți reprimi”, i-a spus Ion Duvac femeii, potrivit înregistrării PressOne,
Psihologul a insistat asupra vieții sexuale a femeii și a întrebat-o dacă știe „să facă sex ca lumea”, i-a cerut să îi descrie pozițiile sexuale preferate, precum și cele mai lungi „partide de sex”. „Ce înseamnă sex de calitate pentru tine? S-ar putea să n-ai încredere în sexualitatea ta. Hai să vorbim despre subiectul ăsta, dacă vrei (…)”, a continuat psihologul.
„Ia-ți un prof de sex”
După o oră de discuție, Duvac i-a reproșează clientei sale că nu a avut orgasm multiplu până la aproape 40 de ani.
„Adică cu 5-6 orgasme ești undeva la limita inferioară a nivelului mediu. De ce? Pentru că așa ți-ai dat tu voie. Așa te-ai setat. Ia-ți 20 (de orgasme). Ce ar trebui să faci dacă te-ai f**e acum cu unul, ca să ai 20 de orgasme? Știi?”, a spus psihologul.
Ion Duvac a invitat apoi pe clientă să se perfecționeze și să-și ia un „prof de sex”.
„Ia-ți un prof de sex cu care să discuți, așa, bătrânește, cum discuți cu mine. Ia-o mai la stânga, mai la dreapta”, i-a spus psihologul.
În final, bărbatul i-a cerut ca la următoarea ședință să vină cu o poză cu vaginul ei, pentru că „există o corelație între nota pe care o dai la păsărica ta, aspectul fizic total, și alegerile pe care le faci”.
Alte trei femei care au interacționat cu Duvac au reclamat, într-o discuție cu PressOne, că au fost hărțuite de Duvac.
Press One a încercat să obțină un punct de vedere de la Ion Duvac, însă acesta a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. În schimb, a încercat să convingă jurnaliștii să amâne publicarea articolului, pe motiv că „parcă nu aș dori să îmi închei cariera, proiectele și imaginea publică așa”.