INVESTIGAȚIE. O companie din Ucraina investigată de SUA strânge date personale despre români printr-o aplicație de astrologie / Ce spune Vasile Tofan, actualul premier al Republicii Moldova, care a investit în companie

Aplicația de astrologie și spiritism „Nebula: Spiritual Guidance” colectează date personale despre români prin reclame plasate pe site-uri populare din România. Reclamele au apărut și în HotNews, unde au intrat prin Google Ads, rețeaua de publicitate a Google. Compania mamă din spatele aplicației Nebula se numește Genesis Tech.

Doi dintre fondatorii Genesis sunt Vladimir Mnogoletnîi și Vasili Ulianov, născuți în Rusia.

Ei au explicat, pentru HotNews, cum au luat cetățenia română.

Înainte de a fi premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan a gestionat un fond USAID care a investit, printre alte companii, și în firmele lui Vladimir Mnogoletnîi, creatorul Genesis – Nebula.

„Lucrăm cu Vladimir Mnogoletnîi și ecosistemul creat de el de peste 10 ani. Au îmbinat, în mod constant, ambițiile mari cu execuția metodică. Este o combinație rară”, a scris în primăvara lui 2026 actualul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, pe contul personal de LinkedIn.

Care e dimensiunea ecosistemului, conform Federal Trade Commission, autoritatea americană care anchetează fraudele acestor companii? 700 de milioane de dolari într-un an.

Ce a declarat pentru HotNews premierul Moldovei, Vasile Tofan.

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Poate un test pe calculator să te facă să „vezi chipul persoanei alături de care îți este scris să fii”? Aplicația Nebula Spiritual Guidance crede că da. Aplicația a plătit către Google reclame pentru ca oamenii să intre în site, să-și facă testul și să-și lase datele.

Chiar și într-un univers online „cu de toate pentru toți”, testele „spirituale” Nebula sar în ochi prin ceea ce specialiști online precum Dragoș Stanca, președintele BRAT, numesc încercarea de a targeta oameni cu disponibilitate pentru credulitate. Stanca crede că aceste date sunt valoroase pentru posibile campanii politice.

Am văzut publicitatea la aplicația de spiritualitate Nebula inclusiv în HotNews și am încercat să vedem cine deține aplicația.

Genesis Tech, o companie IT din Ucraina

Una dintre reclamele Nebula colectează date printr-un chestionar de 15 pagini în care utilizatorii sunt invitați să răspundă la întrebări intime despre viețile lor personale.

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Aplicația Nebula a fost dezvoltată de Genesis Tech, o companie IT din Ucraina care operează printr-o rețea de entități juridice înregistrate în paradisuri fiscale precum Cipru și statul american Delaware, conform datelor verificate de HotNews.

Alte companii din rețeaua Genesis au dezvoltat Wisey (aplicație de dezvoltare personală pentru persoanele cu ADHD), PDF Guru și PDF Master (aplicații de editare), Lumi (consultanță vestimentară), MadMuscles, Harna și Unimeal (aplicații de fitness și nutriție).

Au plătit zeci de mii de reclame pe online în România

Două firme din ecosistem, Spiritual Nebula și GM Unicorn Corporation, au plasat în online-ul românesc zeci de mii de reclame care promovează aplicația de astrologie în perioada 2018-2026. „Zeci de mii” este unitatea de măsură pe care HotNews a descoperit-o în Google Ads.

Operațiunea de promovare este, așadar, mai veche.

Genesis Tech a răspuns întrebărilor HotNews printr-o agenție de PR, „A+F”. Comunicatorii susțin decizia de a opera prin firme cipriote și resping eticheta „offshore”, care sugerează intenția de a evita plata unor taxe. Spun că Cipru este un stat UE ca oricare altul și Genesis operează în același cadru legal și fiscal ca alte companii IT din Uniunea Europeană.

FTC susține că pagubele sunt de sute de milioane de dolari

Firmele rețelei sunt anchetate de Comisia Federală pentru Comerț din SUA (Federal Trade Commission/FTC). Anchetatorii americani susțin că aplicațiile Genesis și-au înșelat clienții prin abonamente online mascate ca achiziții punctuale, la prețuri modice. Ambele firme cipriote care promovează Nebula pe internet sunt menționate în rechizitoriu.

Utilizatorii aplicației se plângeau deja pe internet că, după ce au dat un euro/dolar pe o simplă citire în palmă, s-au trezit că-s taxați, în calitate de abonați, cu 40 euro/dolari pe lună. Ei mai acuză că dezabonarea este îngreunată în mod intenționat de dezvoltatori. Acuzația este confirmată și documentată pe larg de FTC.

„Pârâții au păgubit clienți din întreaga lume cu sute de milioane de dolari, procesând majoritatea tranzacțiilor printr-un grup de conturi PayPal interconectate”, se arată în plângerea Comisiei Federale pentru Comerț. Între septembrie 2024 și septembrie 2025, mai spune FTC, prin conturile interconectate de PayPal au circulat aproximativ 700 de milioane de dolari.

Firma PR care reprezintă rețeaua s-a delimitat parțial de Nebula. Spune că deși desprinse din Genesis, firmele care au dezvoltat aplicația funcționează ca societăți independente și fondatorii ecosistemului n-au fost implicați în deciziile operaționale care au creat situația descrisă de FTC.

Agenția de PR atrage atenția că acuzațiile FTC împotriva aplicațiilor dezvoltate de ecosistem n-au fost încă dovedite în instanță.

„Merită notat că verificările agențiilor de reglementare (n.r. precum FTC) sunt comune în industrie, fiind vizate inclusiv cele mai mari companii IT din lume”, afirmă Genesis în punctul de vedere transmis prin agenția „A+F”.

Mnogoletnîi și Ulianov, „regii traficului” și ai colectării de date

Vladimir Mnogoletnîi și Vasili Ulianov, fondatorii Genesis. Foto: Facebook

„Regii traficului: Cum reușește Genesis să transforme click-urile în bani”, a titrat Forbes Ucraina într-un profil despre companie publicat în septembrie 2020. Articolul explorează pe larg începuturile ecosistemului creat de Vladimir Mnogoletnîi și Vasili Ulianov, ale cărui baze au fost puse în 2008.

Fondatorii companiei sunt portretizați ca niște pionieri ai procesului de „data mining” – prin care datele colectate sunt analizate și din ele sunt extrase tipare sau informații noi. Acesta este procesul obligatoriu pe care se bazează microtargetarea. Ea funcționează de la a te adresa „doar celor care au mașină Logan albă” și până la procesele electorale de tipul Brexitului, unul dintre primele unde s-a folosit microtargetarea cu ajutorul „data mining”.

Fondatorii Genesis au început cu un portal online de știri, NUR.KZ. Cu trecerea anilor, portofoliul Genesis s-a diversificat și globalizat: au lansat aplicații pentru slăbit, dating și fitness, tabloide în limba spaniolă (AmoMama), site-uri de știri în diverse limbi, platforme social media etc.

Genesis a investit masiv și în Nigeria, unde a înființat unul dintre cele mai citite site-uri de știri din țară, Legit.ng, fostul Naij. Tot pe tărâm african a lansat Jiji, o platformă de anunțuri care concurează de la egal la egal cu OLX, conform Forbes Ucraina.

„Firma moscovită administrează cele mai mari site-uri locale din Belarus, Kazahstan, Azerbaidjan și al patrulea cel mai mare site din Uzbekistan, vizitat lunar de 10 milioane de utilizatori unici”, relata presa africană în iunie 2012, într-un articol care anunța lansarea Naij (actualul Legit.ng) în Nigeria. Titlul și conținutul textului sugerează că, la vremea aceea, Genesis Tech era percepută drept o companie rusească, nu ucraineană.

Potrivit profilului din Forbes, ecosistemul Genesis trăiește din traficul generat de site-uri și din numărul de descărcări al aplicațiilor pe care le dezvoltă firmele sale. În 2020, proiectele din portofoliul rețelei ajunseseră la peste 200 de milioane de utilizatori unici lunar.

„Compania ajunge la un public global prin conținut ghidat de date. Sute de editori din Ucraina și din întreaga lume analizează, în fiecare oră, zeci de indicatori, de la ratele de conversie, până la numărul de vizionări”, mai scria Forbes în 2020.

Numele vehiculat până acum în România a fost AdNow

Dragoș Stanca, specialist în media digitală și președintele BRAT, a atras atenția că datele colectate prin diverse aplicații, de la oameni mai mult sau mai puțin naivi, pot fi folosite ulterior pentru profilare și propagandă politică.

„Există o piață mai mult sau mai puțin gri unde companiile asta fac, profilează oamenii prin diverse aplicații”, a punctat specialistul pentru HotNews.

În România, cel mai notoriu caz este AdNow, o companie de advertising cu origini rusești. Conform unei investigații Snoop, AdNow colecta date personale prin diverse aplicații și jocuri instalate de utilizatori pe telefoane. În același timp, AdNow direcționa, prin reclame, milioane de euro către site-uri românești, adepți ai teoriilor conspiraționiste și publicații de extremă dreapta.

HotNews n-a reușit să identifice o campanie politică similară care să fi fost dirijată prin firmele ecosistemului Genesis.

„Suma totală cheltuită pentru piața din România este neglijabilă, sub 5000 de dolari pe lună”, subliniază reprezentanta companiei Genesis, întrebată de HotNews.

Despre Vladimir Mnogoletnîi și Vasili Ulianov

Doi dintre fondatorii menționați de investigația FTC sunt Vladimir Mnogoletnîi și Vasili Ulianov. Cei doi s-au întâlnit în 2007, în Kazahstan, unde Ulianov coordona sucursala locală a unei bănci rusești, Sibacadembank.

Amândoi au origini rusești și între timp au dobândit cetățenia română. Un al treila fondator, Vital Laptenok, are origini bieloruse și gestionează Flyer One Ventures, un fond de investiții care face parte la rândul lui din ecosistemul Genesis.

Conform propriilor declarații publice, CEO-ul Vladimir Mnogoletnîi s-a născut în aprilie 1983 și a copilărit în Severodvinsk, un oraș portuar din nord-vestul Federației Ruse. El spune că familia are origini ucrainene și că strămoșii lui au fost deportați în Siberia pe timpul lui Stalin.

Un articol recent din presa ucraineană acuză însă că tatăl lui, Vladimir Mnogoletnîi senior, ar fi căpitan de rang secund în forțele navale ale Federației Ruse. Autorul citează un articol din presa rusă în care un anume „V.F. Mnogoletniy” este identificat în 2011 ca responsabil pentru paza unor șantiere navale în care se construiesc submarine nucleare.

„Tatăl domnului Mnogoletnîi este un pensionar de 70 de ani, retras din activitate de peste un deceniu. N-are nicio legătură cu Genesis și afacerile sale”, a declarat agenția A+F pentru HotNews.

Conform datelor publicate pe contul personal de LinkedIn, Mnogoletnîi a absolvit în 2006 Institutul de Fizică și Tehnologie din Moscova. Când încă era pe băncile facultății, antreprenorul a lucrat pentru Troika Dialog Asset Management, o societate comercială de servicii financiare din Rusia. Apoi s-a mutat la Renaissance Capital, pe atunci una dintre cele mai importante bănci de investiții din spațiul post-sovietic.

Vasili Ulianov a studiat tot în Rusia, la Universitatea de Stat din Novosibirsk (n.r. cel mai mare oraș din Siberia), unde a obținut un master în Afaceri Internaționale.

Jurnaliștii ucraineni susțin că Genesis Tech a fost finanțată și cu banii unor investitori din Federația Rusă

Într-un articol postat pe platforma de blogging Medium, Mnogoletnîi susține că din postura de angajat Renaissance Capital a coordonat listarea la bursă a companiei Integra, „care a forat 30% dintre puțurile de petrol și gaze din Siberia”. Integra colaborează astăzi cu întreprinderi de stat rusești precum Gazprom, Rosneft și Lukoil – toate trei vizate de sancțiuni internaționale după ce Rusia a declanșat războiul la scară largă împotriva Ucrainei.

Jurnaliștii ucraineni susțin că Genesis Tech a fost finanțată și cu banii unor investitori din Federația Rusă. O parte din fonduri ar fi venit – prin Reinaissance Capital – chiar de la Felix Liubașevski, președintele grupului Integra.

În plus, Flyer One Ventures, fond de investiții desprins din ecosistemul Genesis, a investit milioane de dolari în start-up-uri rusești și după invazia din 2022 – inclusiv în Green Screens, proiectul lui Liubașevski.

Neagă legăturile Genesis cu Rusia

Odată cu debutul invaziei din 2022, Genesis a creat fondul „Genesis for Ukraine”. Banii strânși au fost folosiți inclusiv pentru aprovizionarea armatei ucrainene. Un mai târziu, Genesis Tech organiza împreună cu Ministerul Digitalizării și Ministerul Educației din Ucraina cursuri de formare pentru profesori.

Acesta este contextul în care Vladimir Mnogoletnîi și Vasili Ulianov ar fi obținut cetățenia ucraineană, scrie presa din Ucraina.

Agenția de PR care-i reprezintă ne-a transmis că Genesis, fondatorii și angajații săi n-au legături cu Rusia și nici n-au investit în afaceri de acolo. Purtătoarea de cuvânt neagă orice legătură cu Felix Liubașevski și contrazice un lucru scris de Mnogoletnîi însuși, la el pe blog, spunând că acesta n-a fost implicat în listarea la bursă a grupului Integra.

„Genesis și fondatorii săi au sprijinit în mod constant și public Ucraina. Sprijinul domnului Mnogoletnîi pentru Ucraina a fost recunoscut oficial de instituțiile statului ucrainean”, a mai declarat agenția A+F pentru HotNews.

Cetățeni români

HotNews i-a solicitat Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) să lămurească circumstanțele în care cei doi fondatori Genesis au devenit cetățeni români. Potrivit instituției, Mnogoletnîi și Ulianov au finalizat procedura legală de dobândire a cetățeniei în cursul anului 2016.

„Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că la nivelul ANC și al Ministerului Afacerilor Externe, a fost demarată o procedură de verificare referitoare la aspectele semnalate”, a mai transmis ANC.

Mnogoletnîi și Ulianov au transmis prin agenția A+F că sunt cetățeni români „prin descendență” și că sunt vorbitori ai limbii române. „Nu au afaceri în România”, încheie agenția.

Conform articolului 11 din legea nr. 21/1991, persoanele care au pierdut cetățenia română din „motive neimputabile lor” o pot redobândi la cerere, fără să treacă printr-un interviu de verificare a cunoștințelor. Regula se aplică și descendenților acestora, până la gradul al III-lea.

Legăturile fondatorilor cu Vasile Tofan, actualul premier al Republicii Moldova

Vasile Tofan, premierul moldovean. Foto: Victor Mogîldea / Alamy / Profimedia

În august 2016, un fond finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și gestionat de Horizon Capital a investit 6 milioane de dolari în Matar Trade and Invest Limited, holding offshore care face parte din conglomeratul Genesis Tech.

Horizon Capital este un fond de investiții din Europa de Est care ajută companiile promițătoare aflate la început de drum – în special din Ucraina și Republica Moldova.

„Lucrăm cu Vladimir Mnogoletnîi și ecosistemul creat de el de peste 10 ani. Au îmbinat, în mod constant, ambițiile mari cu execuția metodică. Este o combinație rară”, a scris actual premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, pe contul personal de LinkedIn în primăvara lui 2026.

Când a scris postarea, Tofan lucra ca „senior partner” pentru Horizon Capital. Începând cu iulie 2026, acesta a devenit premierul Republicii Moldova. În iunie 2026, când încă lucra acolo, Genesis dispărea din portofoliul de clienți postat pe site-ul fondului de investiții. În aceeași perioadă, FTC anunța oficial că anchetează rețeaua Genesis Tech pentru practici comerciale înșelătoare, iar site-ul companiei ucrainene devenea inactiv.

Ce spune premierul Vasile Tofan

Horizon Capital a declarat pentru HotNews că nu mai investește în Genesis Tech din iulie 2024. De regulă, fondul investește într-o companie preț de 5-7 ani, apoi se retrage. „Ne actualizăm site-ul în mod regulat, nu avem nimic de adăugat despre o tranzacție din care am ieșit acum doi ani”, se încheie punctul de vedere transmis de Horizon Capital.

Vasile Tofan a răspuns pentru HotNews pe email că nu deține informații despre contextul în care fondatorii Genesis au obținut cetățenia română. Despre ancheta FTC, Tofan știe doar ce s-a discutat în spațiul public, nu cunoaște alte informații.

„Înțeleg că practicile legate de abonamente au făcut obiectul unei atenții mai largi din partea FTC, inclusiv în cazuri care au vizat Adobe, Uber One, Amazon Prime, Instacart și alții”, a încheiat Vasile Tofan.