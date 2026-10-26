INVESTIGAȚIE O firmă a obținut un contract de zeci de milioane de euro cu Primăria Sectorului 3, după ce l-a angajat pe fiul primarului. „Nu știu unde lucrează fiul meu”, susține Robert Negoiță

În 2024, compania Green Pack a câștigat o licitație de peste 100 de milioane de lei pentru sortarea deșeurilor din sectorul condus de Robert Negoiță, scrie siteul de investigații Snoop. Era prima oară când firma câștiga un contract public. În 2023, firma proprietară a lui Green Pack, pe nume Greenpoint Management, a avut un nou angajat: Louis Rafael Negoiță. Louis Rafael Negoiță a lucrat, înainte, la primăria condusă de tatăl său, apoi la o firmă privată a familiei, apoi la Greenpoint Management.

Întrebat de către Snoop, primarul Negoiță spune că nu știe unde lucrează fiul său, deși chiar el menționase asta în două declarații de avere.

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Grupul Green este un grup industrial din piața de management al deșeurilor și reciclare din România. În grup, există firma Greenpoint Management. Greenpoint Management este o companie deținută, în proporție de 96%, de altă firmă din grup, Green Pack.

Cristina și Adela Lazăr controlează Greenpoint

Green Pack a câștigat un acord-cadru cu Primăria Sectorului 3 în valoare de peste 100 milioane de lei (circa 20 milioane de euro).

Companiile sunt controlate și administrate de soții Cristian și Adela Lazăr, ambii în vârstă de 40 ani.

Firmele operează la stația de sortare din Ștefăneștii de Jos, Ilfov, aparține grupului Green, din care fac parte mai multe companii: Green Pack, Green Corporation, Green Knowledge, Greenpoint Management, Greenbroker, Green Unit, Green Technology Solutions. Firmele se ocupă, printre altele, de colectare și sortare deșeuri, waste management, reciclare, distrugere controlată deșeuri și servicii de curățenie.

Firma cea mai importantă din grup este Green Pack, fondată în 2018. În ultimul an, a avut o cifră de afaceri de 205 milioane de lei, adică în jur de 40 milioane de euro. Are 559 de angajați și un profit mic raportat la cifra de afaceri, doar 484.000 euro.

În 2023, cifra de afaceri era aproape la jumătate. 105 milioane de lei, iar angajații – cu 170 mai puțini.

2023 este și anul în care în companie apare un angajat cu un nume cunoscut.

De la primărie la firma familiei, apoi la firma de deșeuri



Louis Rafael Negoiță avea 25 de ani când a ajuns salariat la Greenpoint Management, din grupul Green. Tânărul este fiul primarului Sectorului 3, Robert Negoiță. El a intrat în atenția publicului la 21 ani, când se angajase chiar la primăria condusă de tatăl său.

A plecat după ce informația angajării sale a fost publicată de Newsweek, care o găsise tot în declarația de avere a tatălui său.

În declarațiile de avere ale lui Negoiță senior apar locurile de muncă ale fiului:

2019 : ADPB SA (Domeniul Public Sector 3, companie deținută de Consiliul Local Sector 3)

: ADPB SA (Domeniul Public Sector 3, companie deținută de Consiliul Local Sector 3) 2021 : Jacob Gardens SRL (firmă deținută de familia Negoiță)

: Jacob Gardens SRL (firmă deținută de familia Negoiță) 2022: Jacob Gardens SRL și Morad Foods SRL (deținută de un dezvoltator imobiliar)

În două declarații distincte din 2024, aferente veniturilor din anul 2023, Louis Rafael Negoiță apare angajat atât la Morad Foods, cât și la Greenpoint Management.

Prima licitație câștigată cu o autoritate locală

În 2023, cu dată limită în octombrie, Primăria S3 a deschis procedura pentru sortarea deșeurilor din cel mai populat sector al Capitalei.

S-au înscris două firme: Eco Sud și Green Pack, firma care deține în proporție de 96% compania la care lucra Negoiță jr., Greenpoint Management.

Acordul-cadru de 105 milioane de lei, aproximativ 20 milioane de euro, a fost atribuit celor de la Green Pack pe 16 septembrie 2024 și este valabil patru ani, până în 2028.

Primul contract subsecvent, în valoare de 14,3 milioane de lei, e atribuit imediat după licitație, pe 11 octombrie 2024. În 2 iulie 2025, urmează un al doilea, în valoare de 28,15 milioane de lei.

Conform SEAP, a fost prima licitație câștigată de Green Pack. Până atunci, vânduse direct doar către Eco Vol, compania de salubrizare a orașului Voluntari.

De-atunci, în 2026, a mai câștigat două licitații: cu Primăria Sectorului 1 și cu CN Aeroporturi București.

Datele contractului

Primăria Sectorului 3 plătește către Green Pack pentru sortarea deșeurilor reciclabile 725,14 lei pe tonă (cu TVA). Prețul a fost majorat în primăvară, anul acesta, cu 67,29 de lei pe tonă, la solicitarea firmei. Green Pack a motivat necesitatea creșterii prin faptul că a crescut indicele prețurilor de consum total.



Contactată de Snoop, Green Pack spune despre contractul cu Primăria Sectorului 3 că a fost atribuit transparent prin achiziție publică deschisă și că nu este primul contract încheiat cu o autoritate locală.

Snoop a descoperit și contractele cu Eco Vol, anterioare anului 2024, însă acestea au fost încredințări directe. Din 2025, Green Pack lucrează și cu Primăria Sectorului 1. Firma precizează că 8,5% din veniturile societății vin din contractele cu instituțiile publice.

Ce spun firmele despre legătura cu Negoiță Jr.

Green Pack afirmă că fiul primarului Robert Negoiță nu a avut nicio implicare în pregătirea ofertei pentru acordul-cadru sau în procedura de atribuire.

„Respingem sugestia că atribuirea acordului-cadru cu Sectorul 3 ar fi fost rezultatul unor relații sau intervenții politice”, a spus firma. „Relațiile personale, profesionale sau de rudenie ale unor actuali ori foști angajați, administratori sau colaboratori nu reprezintă, prin ele însele, o afiliere politică a societății și nu demonstrează existența unei influențe asupra atribuirii contractelor”, a transmis Green Pack în punctul de vedere.

Snoop a trimis e-mailul și întrebările și către soții Lazăr, însă răspunsurile au venit doar de la cele două firme.

GreenPoint Management spune, la rândul ei, că Louis Negoiță a fost angajat acolo aproape doi ani, între 13 iulie 2023 – 13 februarie 2025. Tânărul a lucrat în departamentul de vânzări ca analist servicii clienți. Firma spune că a fost angajat în urma unor interviuri în care „au fost evaluate competențele și aptitudinile pentru postul ocupat”.

E-mailul folosit de Louis Rafael Negoiță la firma de deșeuri este, în continuare, funcțional. I-am trimis, în scris, câteva întrebări referitoare la legătura dintre contractele de peste 100 de milioane de lei câștigate de grupul Green și angajarea sa acolo cu doar câteva luni înainte de licitație. Nu a răspuns până la publicarea acestui text.

Pe LinkedIn, el susține că, în prezent, lucrează în grupul imobiliar HILS, deținut de familia Negoiță, și că a studiat administrația afacerilor și management la Universidad Europea Business School, universitate privată din Madrid, Spania.

„Nu știu unde lucrează fiul meu”

Pe tatăl său, primarul Robert Negoiță, Snoop l-a găsit miercuri seară, 14 octombrie, în fața Pieței Sălăjan, la o întâlnire cu locuitorii Sectorului 3, care a durat mai bine de o oră. Negoiță s-a fotografiat cu cetățenii, pe unii i-a chemat în audiență, iar altora le-a promis rezolvarea problemelor pe care le reclamă.

Oamenii s-au plâns de betonarea spațiilor verzi, lipsa trotuarelor din unele zone, șantierele neterminate din sector și apariția gardurilor noi de fier în jurul grădinilor de bloc, care au afectat gardurile vii.

Publicația a încercat să vorbească cu Negoiță despre acordul-cadru de peste 100 de milioane de lei oferit de primărie către grupul Green la licitație, după angajarea fiului său, dar a refuzat dialogul.

A spus că „nu cunoaște situația asta” și a înaintat în viteză de-a lungul Bulevardului Nicolae Grigorescu până la mașină, urmat de un alai de angajați din primărie și de cetățeni din sector. De la volanul mașinii, a repetat că „nu știu unde lucrează fiul meu”.

Numele lui Louis Rafael Negoiță apare, însă, în declarațiile de avere ale tatălui din 2024.

Snoop a cerut o reacție și din partea Primăriei Sectorului 3 pe acest subiect, dar ea nu venise până la momentul publicării subiectului.

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