INVESTIGAȚIE. Părinții primarului Negoiță: 2,8 milioane de euro pe o vilă în Italia în Civitavecchia cu 23 de camere și un restaurant pe plajă

Proprietățile au fost cumpărate în Civitavecchia, oraș supranumit „Portul Romei”, la Marea Mediterană. Lidia Negoiță a achiziționat Villa Riccucci cu 1.886.000 euro prin transfer bancar, iar Ilie Negoiță a cumpărat restaurantul Ideale din Civitavecchia cu 950.000 euro, scriu siteurile de investigație Snoop și Public Record, care publică documentele. Ionuț Negoiță, fratele primarului Sectorului 3, a confirmat sumele.

Ionuț Negoiță despre proprietățile din Italia: „Eu împreună cu părinții mei suntem acționari în firme cu profituri de niște zeci de milioane”

De pe terasă de la Villa Riccucci vezi albastrul Mării Mediterane. Suntem în Civitavecchia, orașul cu rezonanțe istorice fascinante, de care un personaj se îndrăgostise de la distanță în piesa „Jocul de-a vacanța” a lui Mihail Sebastian.

Suntem la o oră de Roma, dar Villa Riccucci, opera arhitectului Alfiero Antonini (1935-2024), poate fi oriunde în Europa prosperă. Stilul ei modernist și fluent, inspirat din Gaudi, este unul universal.

Casa are 938 de metri pătrați desfășurați, 23 de încăperi, subsol, parter și etaj, grădină, piscină și garaj de aproape 100 de metri pătrați.

Dincolo de cifre, Villa Riccucci îți ia ochii cu liniile naturale și arcadele fluide. În iunie 2024, Lidia Negoiță a cumpărat Villa Riccucci cu 1.886.000 euro prin transfer bancar, scriu siteurile de investigații Snoop și Public Record, care au lucrat împreună pentru această dezvăluire.

Villa Riccucci pe care Lidia Negoiță a cumpărat-o în 2024 cu 1,886 milioane de euro.

Lidia Negoiță a declarat către autorități că stă în Italia și că Villa Riccucci va fi reședința ei principală. Drept rezultat a beneficiat de o scutire de impozit de 487.000 euro.

În ianuarie 2025, Ilie Negoiță, soțul Lidiei, a cumpărat restaurantul Ideale de la malul mării, în apropiere de vilă. Prețul este de 950.000 euro.

Lidia Negoiță, 78 de ani, este mama lui Robert și Ionuț Negoiță. Ilie Negoiță este soțul Lidiei și tatăl celor doi frață binecunoscuți în politica și afacerile din România.

Robert Negoiță este Primarul Sectorului 3 al Capitalei. Ionuț Negoiță este un om de afaceri, dezvoltator imobiliar în sectorul condus de fratele său.

Asociați în 16 firme

Cei doi cumpărători români din Italia, Ilie și Lidia Negoiță, au plătit 2,8 milioane de euro pentru cele două proprietăți, conform documentelor în posesia cărora au intrat redacțiile de investigații Snoop și Public Record.

Ilie și Lidia Negoiță au fost asociați direct în 16 firme. 14 dintre companii apar într-un dosar deschis la DNA și clasat după 11 ani, cu o parte a faptelor prescrise. Patru firme sunt judecate, de 6 ani, pentru evaziune fiscală în alt dosar la Tribunalul București.

„Restaurantul face parte din istoria orașului”



La vizita jurnalistului italian care a colaborat cu Public Record și Snoop în oraș, la jumătatea lunii februarie, singura în renovare este vila. Poarta i-a fost schimbată, iar numele „Lidia N” apare pe cutia poștală. Restaurantul este închis.

„A fost, timp de decenii, una dintre cele mai apreciate destinații pentru preparate din fructe de mare, până când s-a închis acum patru ani. Avea o capacitate de 300 de locuri, cu un spațiu interior la subsol și un nivel superior cu vedere spre mare. Face parte din istoria orașului Civitavecchia. Aproape toți cei de aici i-au trecut pragul măcar o dată”, a spus Sara Avolio, barista la o cafenea din oraș.

Primarul din Civitavecchia, Marco Piendibene, îl cunoaște pe primarul Sectorului 3 din București Robert Negoiță. Marco Piendibene a fost în România. Și a stat la hotelul fraților Negoiță.

