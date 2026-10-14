INVESTIGAȚIE Pokerul cu rădăcini politice: cum a scăpat de interzicerea jocurilor de noroc de la Cluj un singur joc. Cine a fondat un mare club de poker și legătura cu Emil Boc

„Pokerul aduce turiști, ca UNTOLD”, au argumentat reprezentanții clubului Player’s Poker Club, într-un memoriu prin care au făcut lobby ca pokerul să fie ocolit de interdicție. Argumentul lor a fost preluat de consilierii locali, a descoperit o investigație HotNews. Emil Boc a definit pokerul ca un joc de noroc, dar „cu efect negativ atenuat”.

Un alt important politician PNL apare, prin prestații profesionale, în legătura cu Alfred Marian Baroti.

Pe 4 septembrie, 24 de consilieri locali din Cluj-Napoca au votat interzicerea jocurilor de noroc în locuri fizice. A scăpat doar pokerul, domeniu unde activează un important club de poker înființat de Alfred Marian Baroti. Baroti e un afacerist apropiat de oameni din PNL și fost coleg de partid cu Emil Boc, când amândoi erau în PDL.

În decembrie 2025, Baroti a ieșit din afacerea de poker și este cunoscut în Cluj-Napoca ca „regele Bitcoinului din Cluj” și drept afaceristul care l-a executat silit pe Neluțu Varga, patronul echipei de fotbal CFR Cluj.

Prima variantă prevedea interdicție și pentru poker

„Se aprobă interzicerea desfășurării activității de jocuri de noroc în locații fizice pe raza Municipiului Cluj-Napoca, cu excepția jocurilor loto reglementate prin art. 18 alin. (l) a jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker reglementate prin art. 10 alin. (l) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în articolul 1 al hotărârii Consiliului Local Cluj-Napoca din 4 septembrie.

Cazinourile care dețineau autorizații de exploatare a jocurilor de noroc încă valabile mai pot opera până când expiră perioada de valabilitate.

Prima variantă a proiectului de hotărâre prevedea interzicerea totală a jocurilor de noroc.

Dar primarul Emil Boc a explicat schimbarea chiar în ședința din 4 septembrie, înainte de vot. El a spus că dezbaterile publice din martie și august 2026, la care au participat și reprezentanții clubului, l-au convins că pokerul este diferit de alte tipuri de jocuri de noroc.

Ce a spus Boc despre poker

„În esență este un joc de noroc, nu putem spune că pokerul este neapărat altceva. E adevărat că sunt multe alte lucruri care atenuează efectul negativ în cazul pokerului, în comparație cu celelalte”, a declarat primarul municipiului înainte de adoptarea proiectului.

Proiectul a fost adoptat cu o majoritate de 24 de voturi, iar Primăria și Consiliul Local și-au luat angajamentul de a monitoriza cluburile de poker timp de un an.

„M-ați întrebat cum îi monitorizăm. În fiecare seară văd de pe geam clădirea, fosta Wake Up, unde se joacă poker. Zero deranj în cartier. Primul ochi va fi al meu, vă pot spune constant dacă se schimbă ceva”, a declarat Emil Boc, în timpul ședinței de pe 4 septembrie.

Autoritățile locale au ajuns să decidă în următorul context. În februarie 2026, Guvernul României a adoptat OUG 7/2026, prin care a transferat către administrațiile locale competența de a decide regimul jocurilor de noroc. Decizii similare de interzicere au fost luate în Iași, Slatina și Brăila, fiind exceptate sediile Loteriei Române.

Argumentele clubului de poker, preluate de Primărie

Un club clujean ocolit de efectele interdicției este Player’s Poker Club și este operat de firma Poker World SRL. Conform datelor de la Registrul Comerțului, firma a fost înființată în ianuarie 2019 de antreprenorul Alfred Marian Baroti, fost membru PDL și un apropiat al politicienilor PNL care conduc județul și municipiul.

A fost acționar absolut al clubului până în decembrie 2025, când a cedat toate acțiunile celui care îl administrează încă de la început – jucătorul profesionist de poker Alin Florin Toma.

El și un al doilea reprezentant al afacerii, Dan Semenescu, au pledat pentru derogarea pokerului în ambele dezbateri publice organizate de Primăria Cluj-Napoca.

În vară, ei au lansat un memoriu public prin care au cerut exceptarea pokerului de la interzicerea jocurilor de noroc. Documentul a fost semnat de peste 1.500 de oameni, a susținut Semenescu în timpul dezbaterii publice din 19 august 2026.

Clubul: Pokerul e un joc al minții

Memoriul argumentează că pokerul este un „joc al minții” între oameni, are un cost fix și timpul petrecut la masă depinde de abilitatea fiecărui jucător. „Pokerul aduce turiști, ca UNTOLD”, mai precizează documentul.

Acesta îi oferă Primăriei Cluj-Napoca inclusiv argumente prin care să justifice în fața clujenilor exceptarea pokerului, într-o secțiune intitulată „Argumentarul public al deciziei – formulări pe care decidentul le poate folosi ca atare”:

„La obiecția «tot jocuri de noroc sunt»: legea însăși le desparte, la art. 10 din OUG 77/2009 – la aparat abilitatea «nu are nicio influență«; la poker rezultatul depinde preponderent de abilitate”, sună una dintre justificările sugerate autorităților de autorii memoriului.

Articolul din lege sugerat de club este invocat atât în varianta finală a hotărârii, cât și în raportul de specialitate atașat proiectului. De altfel, argumentele clubului au fost preluate aproape integral de referatele de aprobare atașate de Primărie, USR, UDMR și REPER.

Referatul semnat de Emil Boc, de exemplu, a utilizat distincțiile centrale invocate de club: spre deosebire de păcănele, unde rezultatul e generat de un mecanism aleatoriu, pokerul presupune o participare activă a jucătorilor și „o componentă decizională și de responsabilizare individuală” care îl diferențiază de alte jocuri de noroc.

De ce a ieșit Alfred Baroti din afacerile cu jocuri de noroc

Alfred Baroti s-a retras din acționariatul clublui cu două luni înainte ca guvernul să adopte OUG 7/2026 și trei luni înainte ca la Cluj să aibă loc prima dezbatere publică privind interzicerea jocurilor de noroc în locuri fizice. Afaceristul a explicat pentru HotNews că în septembrie 2025 a fost numit consul onorific al Republicii Botswana la Cluj-Napoca și a considerat că „nu se mai cade să aibă cazinouri”.

Alfred Baroti, stânga, alături de consulul Botswanei în România. Foto: Facebook

În plus, a anticipat că urmează „o mișcare de trupe” și din cauza aceasta i-a dispărut interesul pentru domeniu.

„Zvonurile că se vor interzice cazinourile erau deja, se discuta. Eu am venit mai mult ca investitor. Nu prea au ieșit calculele cum trebuie și i-am propus lui Alin (n.r. administratorul clubului) să-l ia el”, își amintește Baroti într-o discuție cu HotNews.

Deși a deținut 100% din acțiuni până în decembrie 2025, Baroti își minimizează astăzi implicarea în activitățile cazinoului. Susține că i-a călcat pragul de cel mult 10 ori și nu joacă poker atât de bine. O postare de pe Instagram a clubului care îl arată însă ocupând locul doi într-un turneu din 2019 ce garanta un câștig de 15.000 de lei.

Ce spun reprezentanții actuali ai Player’s Poker Club

Reprezentanții actuali ai clubului de poker susțin că au convenit cu Alfred Baroti să nu se mai implice în activitatea clubului încă din 2023. Înțelegerea din 2023 „nu a reprezentat, la momentul respectiv, o ieșire formală din acționariat”. Punctul de vedere a fost transmis redacției de Alin Florin Toma, administratorul clubului.

Toma adaugă că nu a discutat despre hotărâre cu politicienii în afara dezbaterilor publice organizate de primărie și că nu au făcut niciodată politică. Despre referatele de aprobare în care se regăsesc argumentele din memoriu, Toma spune că el și Dan Semenescu nu au participat la redactarea lor: „Nu putem confirma că formulările au fost preluate integral; selecția argumentelor, redactarea și fundamentarea referatelor aparțin autorilor acestora.”

Când a ieșit Baroti din politică: „cu siguranță de mai mult de 3 ani”

Activitatea politică a lui Baroti a avut și momente contondente. În 2012, Alfred Baroti a fost filmat de publicația Știri de Cluj în timpul unei ciocniri cu mai mulți manifestanți pro-USL.

Incidentul a avut loc la apogeul tensiunilor dintre Traian Băsescu și Uniunea Social-Liberală – alianța PSD-PNL care l-a suspendat în iulie 2012 pe fostul președinte. Baroti afișa atunci o fotografie modificată cu Victor Ponta pe care scria „Vicler Ponta”.

Contactat de HotNews, liderul PNL Cluj, Daniel Buda, a confirmat că îl cunoaște pe Alfred Baroti, dar a spus că acesta a părăsit partidul. Nu mai știe exact când, însă. „Cu siguranță de mai mult de 3 ani”, a aproximat Daniel Buda, într-un mesaj trimis pe WhatsApp. Anterior, liderul PNL Cluj transmisese că s-a interesat de implicarea lui Baroti în Player’s Poker Club.

Daniel Buda. Inquam Photos / Ilona Andrei

„Înțeleg că nu mai are nici un obiectiv și că ar fi fost vândute de mult (nr. părțile sociale pe care le deținea Baroti)”, a scris europarlamentarul PNL.

Baroti: „Domnul Buda e notarul de casă”

Alfred Baroti este cunoscut public drept „regele bitcoinului din Cluj”. În 2019, Varga, patronul CFR Cluj, a împrumutat de la Baroti 165 de Bitcoin – în jur de 1,2 milioane de euro la vremea aceea.

Conform presei locale, banii n-au fost returnați la timp, iar cei doi au ajuns în instanță. ProSport scria în mai 2026 că datoria n-a fost achitată integral, iar valoarea celor 165 de Bitcoin depășise 14 milioane de euro. Varga l-a acuzat pe Baroti de cămătărie.

Contractul de împrumut a fost autentificat la cabinetul notarial înființat de Daniel Buda, șeful PNL Cluj, și în care continuă să lucreze soția politicianului. Informația vine chiar de la Alfred Baroti.

„Domnul Buda e notarul de casă, la care mă duc tot timpul. Acolo am făcut și contractul cu Neluțu Varga, cu împrumutul ăla de Bitcoin”, a declarat afaceristul clujean pentru HotNews.

Un lider PNL îl alertează pe Baroti

Baroti are o relație apropiată și cu Ionuț Rusu, directorul general al Sălii Polivalente din Cluj-Napoca (BTArena), întreprindere publică la care Primăria e acționar majoritar. Cei doi au făcut campanie pentru PDL și Alianța România Dreaptă (ARD) în 2012, iar ulterior au participat împreună la întâlniri ale amatorilor de criptomonede din Cluj-Napoca.

Ionuț Rusu. Foto: Facebook

„S-a înscris din studenție în Partidul Democrat, sedus de figurile caristmatice ale lui Traian Băsescu și Emil Boc”, este descris Ionuț Rusu de televiziunea locală Cluj24.

Directorul Sălii Polivalente a confirmat o „relație de amiciție” cu Alfred Baroti, dar a negat orice legătură cu decizia Primăriei de a nu interzice și cluburile de poker: „Nu am nicio legătură cu pokerul, nu practic sportul”, afirmă Ionuț Rusu.

Reacția lui Boc

HotNews i-a solicitat un punct de vedere și primarului Emil Boc.



„Habar nu am despre informațiile cu caracter personal despre diverse persoane menționate de dumneavoastră, nu le cunosc și nu am avut niciun fel de discuții cu nimeni, în afară de discuțiile publice. Proiectul este produsul dublei dezbateri publice pe care am organizat-o”, a declarat edilul liberal.

Consul onorific al Republicii Botswana

În septembrie 2025, Alfred Baroti a fost numit consul onorific la Cluj-Napoca de Ministerul Relațiilor Internaționale al Republicii Botswana. A participat de atunci la evenimente oficiale la Primăria Luduș (Mureș) și Instituția Prefectului din Cluj, unde s-a întâlnit cu fosta lui colegă de partid, Maria Forna, șefa instituției.

A fost însoțit de mai mulți oficiali africani, printre care și Dr. Phenyo Butale, ministrul de externe al Botswanei, plus doi români care reprezintă Botswana la Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO): Viorel Zaharia, ambasadorul statului la UNIDO (Viena) și șeful lui de cabinet, Sebastiano Zaharia.

În iunie 2026, Alfred Baroti și colegii lui români au vizitat, la invitația Centrului pentru Investiții și Comerț din Botswana, sediul producătorului de diamante Okavango Diamond Company. Discuțiile au vizat o potențială colaborare în domeniul prelucrării diamantelor între companie și state europene precum România.

Afaceri în Gibraltar

Pe LinkedIn, Baroti se prezintă drept CEO al Media Pro ADS, agenție de marketing digital înregistrată în Gibraltar. „Ca să nu plătesc impozit de profit”, declară Baroti când e întrebat de ce a ales enclava britanică. Dă asigurări că plătește impozite pe dividende de sute de mii de lei.

Contul de X (Twitter) al Media Pro ADS promovează site-uri cu anunțuri de servicii sexuale din Italia, Spania și Franța. Multe dintre ele sunt înregistrate prin firma elvețiană SART AI AG, în acționariatul căreia îl găsim și pe românul Andi Serafim Stan – antreprenor implicat, alături de Baroti, în împrumutul de 165 de Bitcoin către Ioan Varga.

Media Pro Ads este menționată într-un articol plătit despre viața de noapte din Roma. Textul este semnat de un anume „Alfred Don” de la Media Pro Ads și trimite către un site care promovează serviciile „escortelor de lux” din oraș. Baroti respinge legătura directă.

„Noi suntem o agenție de SEO și online marketing. Am mai mulți angajați, eu mă ocup de altele, știu eu ce fac ei pe acolo?”, a declarat Baroti.

A lucrat în domeniul securității cibernetice cu un guvern din Asia

Anterior, Baroti a lucrat în domeniul securității cibernetice. Din această postură a colaborat și cu un guvern din Asia, afirmă afaceristul clujean. „Nu vă pot spune pentru ce guvern”, a continuat el, pentru HotNews. Surse din Cluj au declarat pentru HotNews că Baroti a fost vizitat în anii trecuți de Biroul Federal de Investigații din SUA (FBI), pentru infracțiuni informatice.

Într-un răspuns pentru HotNews însă, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) spune că „nu au fost identificate date sau informații care să confirme înregistrarea unei cauze penale vizând persoana menționată”.

DIICOT confirmă, în răspuns, că autoritățile din SUA au transmis, în 2022, o cerere de comisie rogatorie internațională pentru o cauză „privind infracțiuni din sfera criminalității informatice”.

Instituția subliniază însă că această informație „nu reprezintă confirmarea faptului că persoana indicată în solicitarea dumneavoastră (n.r. Alfred Baroti) a fost vizată de respectiva cerere”.