INVESTIGAȚIE. Prin aplicația sa, AUR știe în orice moment unde sunt localizați membrii săi / Cum a funcționat softul AUR la protestul ciobanilor

Cu ajutorul unor permisiuni din codul Platformei AUR, partidul și-a construit o infrastructură digitală capabilă să colecteze un volum de date personale fără precedent pentru politica românească. Și să mobilizeze sute de mii de oameni, explică site-ul de investigații Snoop, care a cercetat cum funcționează aplicația AUR.

Sunt 260.000 de oameni care și-au instalat aplicația AUR, cifră care oglindește „forța digitală” a partidului, unică în România.

Un deputat al partidului a explicat deschis pentru Snoop cum funcționează „forța aplicației”.

„Mă bucur că sunteți și de partea fermierilor. Vă rog să fiți pașnici. Aveți grijă să nu fiți implicați și să nu vă lăsați cuprinși de diferite provocări făcute de infiltrați”, a spus la sediul partidului liderul AUR, George Simion, pe 15 septembrie.

A avut loc Ziua porților deschise, eveniment care nu a fost promovat public. Microbuze cu simpatizanți din țară au ajuns la București chiar în aceeași zi cu protestul fermierilor, care a degenerat în violențe.

Peste 260.000 de oameni care și-au instalat aplicația AUR aveau deja stabilită în calendarul cu evenimente din telefon ziua de 15 septembrie: „Prezență individuală – protestul ciobanilor – Piața Victoriei (miting apolitic; AUR nu este implicat)”.

FOTO: Platforma AUR.

Pe grupurile interne AUR au circulat însă mesaje prin care oamenii erau anunțați că au la dispoziție autocare pentru a participa la protest, cu o precizare importantă: fără însemnele partidului.

Zeci de membri și parlamentari AUR au fost prezenți în fața Guvernului. Doi dintre ei au fost reținuți de poliție pentru ultraj și tulburarea ordinii publice.

Aplicația AUR a ajuns în centrul recrutărilor de noi membri, strângerii de bani și comunicării de criză

AUR este singurul partid din țară care a dezvoltat și utilizează un astfel de instrument digital. Cu o putere fantastică de mobilizare politică, o spun chiar liderii AUR.

Aplicația „este extrem de utilă” pentru organizarea în teren, explică deputatul Eduard Koler, în dialog cu Snoop. Este pe locul doi în topul celor mai activi utilizatori.

„Îi anunță pe oamenii noștri de toate evenimentele care se întâmplă în zonă. Se pot mobiliza să participe”, spune Koler.

Efectul s-a văzut inclusiv la proteste. „Eu am făcut demonstrații stradale foarte puternice. La o manifestație împotriva măsurilor Bolojan, unde ne așteptam la o participare de 250 de oameni, au venit peste 1.000. Atunci am văzut cât de mult ajută aplicația”, a explicat Koler.

Mecanismul se bazează pe geolocalizare. „Când anunț un eveniment într-un oraș din județ, practic află de el toți utilizatorii care sunt în raza orașului. Primesc notificări prin aplicație. Este foarte inteligentă”, afirmă Koler.

În luna octombrie, calendarul aplicației a inclus mai multe îndemnuri la proteste în țară și în străinătate sub sloganul: „Anticipate pentru libertate”.

Geolocalizarea

Problema apare când datele de localizare sunt corelate cu alte informații despre utilizatori, spune pentru Snoop un expert în tehnologia informației.

„Riscul devine serios dacă datele sunt folosite pentru profilare politică foarte detaliată, mesaje țintite pentru grupuri diferite, presiune asupra membrilor, identificarea preferințelor politice, cu posibilitatea influențării și mobilizării țintite a alegătorilor în funcție de geolocalizare”, explică specialistul, care a dorit, având în vedere sensibilitatea subiectului, să nu apară cu nume și prenume.

Un număr de telefon asociat unei informații despre localizarea utilizatorului poate transforma o bază de date cu membri și simpatizanți într-o hartă geografică a electoratului, spun și alți experți consultați de Snoop. Și nici nu e nevoie ca telefonul să transmită permanent coordonate GPS.

Riscul nu ține doar de faptul că o aplicație „știe unde ești”. Mai important este ce poate face ulterior cu această informație.

Peste 260.000 de români au aplicația în telefon

Lansată în iunie 2023, Platforma AUR a înregistrat o creștere susținută a numărului de utilizatori: de la 3.000 în primele săptămâni la peste 260.000 în prezent. A devenit rapid și un canal eficient de strângere de fonduri, cu sute de mii de euro rulați. La scurt timp după lansare, Simion spunea că a strâns deja un milion de lei.

Aplicația este folosită și pentru plata cotizațiilor de membru. Până în 25 septembrie 2026, 29.600 de membri AUR și-au achitat-o, majoritatea prin platformă.

Chiar și calculând doar cotizația minimă, de 100 de lei, suma ajunge la peste 2,9 milioane de lei (peste 570.000 de euro). Prin comparație, anul trecut, AUR a declarat că a încasat 16,3 milioane de lei din cotizații și taxe de înscriere a membrilor.

Autoritatea Electorală Permanentă a transmis că nu deține informații privind sumele încasate de AUR prin intermediul aplicației mobile.

„Democrația directă”

Platforma AUR este prezentată ca aplicația care „bate sediile, combinațiile și corupția”. În manualul de utilizare, partidul o descrie drept o cale prin care românii pot lua decizii „prin vot, pe merit și pe asumarea apartenenței la AUR”.

Promisiunea e simplă: vocea cetățeanului contează.

În practică, după ce ne-am făcut cont, am descoperit rapid că democrația directă are un preț fix. Dreptul de vot este rezervat exclusiv celor care „contribuie și financiar” la bugetul partidului.

Fără plata unei cotizații anuale – minimul e 100 de lei – nu ai acces la cele mai importante funcții ale aplicației. Chiar și unii utilizatori au remarcat asta.

Într-o recenzie de pe Google Play, cineva scria în martie 2025: „Dacă nu ești dispus să plătești, nu-ți pierde timpul cu această aplicație. Vocea ta contează doar dacă plătești. În rest, aplicația are doar rol informativ”.

Aplicația promite și contactul direct al cetățenilor cu aleșii și mai multă transparență, „necesare unui partid orientat spre popor”. Însă și tarifele cresc exponențial:

FOTO: Platforma AUR.

Această monetizare digitală s-a dovedit a fi o mină de aur pentru partid.

„Am văzut că AUR e o mașinărie de făcut bani, d-aia am și plecat”, a declarat pentru Snoop Stelian Henț, fost vicepreședinte AUR Bihor și coordonator de organizație.

Gamificarea politicii și recrutarea piramidală

Aplicația AUR folosește două mecanisme psihologice pentru a-și menține utilizatorii activi și a-și extinde rețeaua de membri: gamificarea și recrutarea piramidală.

Platforma funcționează după logica unui joc în care fiecare acțiune este recompensată cu puncte, care te ajută să avansezi în ierarhia internă – de la simplu utilizator până la statutul de „căpitan”. Nu e surprinzător, având în vedere trecutul ca șef de galerie al președintelui AUR, George Simion.

Cu punctele strânse poți face cumpărături în magazinul online al partidului – produse cu brandul AUR și cărți scrise de liderii formațiunii.

Produsele sunt restricționate în funcție de cardul pe care-l ai, care depinde de suma cu care cotizezi. Dacă vrei volumele de Eminescu ai nevoie de card auriu. Dar pentru o riglă în formă de autocar pe care scrie Simion Președinte poți plăti cu doar 5 puncte.

Pentru a urca în clasament, ești încurajat constant să oferi cât mai multe date personale: de la adresa din buletin, CNP, seria și numărul până la studiile, domeniul de activitate, istoricul de apartenență la alte partide politice, experiența în administrație.

Alte metode prin care primești puncte în aplicație este să recrutezi noi membri AUR, să participi la evenimentele partidului și să semnezi petiții.

Simion: „De vină e AEP-ul”

Cu privire la colectarea masivă de date sensibile și la modul în care sunt ele prelucrate, George Simion a dat vina pe Autoritatea Electorală Permanentă.

Asta după ce, deși oamenii își dau acceptul, peste 1.000 de cetățeni au depus plângeri împotriva partidului la Autoritatea pentru Protecția Datelor.

Cum răspunde președintele AUR, ce spun foști membri ai partidului și care sunt pericolele, află din investigația Snoop.