Investigație. „Ție ți-au murit frați prin avorturi? Dar mătuși, dar unchi, dar potențial prieteni?”. Cum încearcă organizațiile pro-viață să le convingă pe femei că întreruperea de sarcină e un păcat

Site-ul Școala 9 a analizat mai multe pagini de TikTok care transmit mesaje pro-viață și anti-avort.

„Ție ți-au murit frați prin avorturi? Dar mătuși, dar unchi, dar potențial prieteni? Din ‘89 până astăzi s-au făcut atât de multe avorturi, milioane, încât aproape sigur și tu ai pe cineva pierdut prin avort”, spune o femeie, încruntată pe ecranul telefonului. „Unde ne sunteți, copii nenăscuți??”, este descrierea care însoțește un clip vizionat de jurnaliștii de la Școala 9 pe TikTok, se arată într-o investigație publicată marți.

Femeia din clip continuă cu un îndemn de milostenie pentru sufletele ,,celor pe care nu ai avut șansa să-i întâlnești”. Deschid secțiunea de comentarii din TikTok. Majoritatea sunt emoticoane – inimi, palme împreunate în rugăciune și un comentariu care spune: ,,Dumnezeu să te binecuvânteze”.

Clipul a fost publicat pe contul @prolife.doula și având peste 1.000 de vizualizări. De aici, până la următorul clip nu a fost nevoie decât de câteva scrolluri. De această dată un videoclip publicat de un alt cont, @lifecall.ro, cu 157.000 de urmăritori. De la preotul Constantin Necula, ce oferă un interviu, aflu că „nu se face avort din răutate. Eu nu am văzut femeie să facă avort să fie fericită. Și undeva, în timp, la sfârșitul vieții, multe dintre ele au nodul în gât”. Videoclipul are 147.000 de vizualizări și aproape 7.000 de aprecieri. Multe dintre comentarii îi dau dreptate preotului, iar unul spune că ,,nici eu nu am auzit nici măcar o femeie care să spună că a făcut avort și lacrimile să nu-i curgă, cine face (avort, nr.) se abonează la suferință”.

În alte clipuri vizionate de jurnalista de la Școala 9, apar imagini cu fetuși nedezvoltați, mesaje de tipul: „acesta este un copil, nu un embrion, cum puteți face asta?”. Asta, adică avort.

Folosind un program de web scraping, jurnaliștii de la Școala 9 au au căutat şi descărcat, din luna mai până în august anul acesta, videoclipurile care apar ca referință pentru hashtag-uri folosite de mişcările anti-avort în România, precum #avort, #prolife, #proviata.*

S-au uitat apoi pe conturile care au apărut cel mai des și care promovează intens mesaje anti-avort: asociații precum Lifecall, Studenți pentru Viață București, Studenți pentru Viață Iași. Sunt însă și conturi personale: alexandrastefy4, prolife.doula, elizamariaclotea, teodoradianapaul.

Două categorii de argumente

Jurnaliștii de la Școala 9 au identificate două categorii de argumente în discursul anti avort: dezinformări științifice și argumente morale.

În prima categorie intră informațiile care doar par să aibă o bază științifică. Persoanele care își construiesc mesajul pe acest tip de discurs se folosesc de termeni medicali sau științifici pentru a explica sarcina și avortul într-un mod care este fie greșit, fie înșelător, explică cercetătorii în studiul din Frontiers in Global Women’s Health. Uneori, în dezinformarea științifică, în cazul medicilor, apare și biasul medical, adică preconcepțiile personale intervin în actul medical, fără a mai lua în considerare ceea ce spune știința. Apoi, sunt argumentele mai greu de combătut, bazate pe emoție: motive morale – uneori folosite împreună cu cele medicale în construirea argumentelor.

Toate conturile la care jurnaliștii de la Școala 9 s-au uitat sunt unite de un fir narativ al conceptului de pro-viață, chiar dacă videoclipurile au conținuturi diverse – care de multe ori nici nu menționează avortul, dar ating sănătatea reproductivă a femeilor. Temele folosite de aceste conturi se ramifică de la sacralitatea vieții, credință, religiozitate și ideea de păcat până la problemele de fertilitate sau abuz asupra femeilor. În videoclipurile despre avort, poziționarea este întotdeauna de „viața începe la concepție”.

În România, avortul la cerere sau întreruperea cursului sarcinii, așa cum este definit de lege, este permis până la 14 săptămâni și în mod terapeutic, adică din motive medicale, până la 24 de săptămâni. Avortul este permis și după acest termen, dar numai în situații urgente, dacă sarcina pune în pericol viața mamei sau a fătului, scrie în continuarea investigației Școala 9.

Sute de medici din spitalele de stat refuză să facă avorturi la cerere

Investigația are loc în contextul în care recent Digi 24 a realizat o altă investigație care arată că sute de medici din spitalele de stat refuză avortul la cerere. Chiar și cei medici tineri „văd mama ca pe o criminală”

Digi 24 a încercat să contacteze 200 de spitale publice din România, din orașe mari, mici, spitale județene, orășenești, care sunt în subordinea MAPN sau maternități. Doar 87 au răspuns solicitării redacției. Datele analizate din aceste răspunsuri arată că mai bine de jumătate – adică 49 de unități spitalicești – nu au niciun doctor dispus să facă întreruperi de sarcină la cerere.